Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nico Ruß schraubt sich zum Jetski-Weltmeister

Unscheinbar steht es da, das Haus von Nico Ruß. Nichts deutet auf irgendwelche nennenswerten Besonderheiten hin. Doch sobald man das Tor öffnet, springen sie einen förmlich an: Eng aneinander gereiht bevölkern Jetskis den ruß’schen Hof, doch der Hausherr grinst nur in sich hinein und winkt ab. „Das ist gar nichts. Im Sommer steht der ganze Garten voll.“ Nico Ruß hat sich dem Jetski-Sport verschrieben und obwohl er 2008 als Fahrer Deutscher Meister wurde – und zwar in seiner ersten vollständigen Saison –, spielt für ihn längst eine andere Facette des Hochgeschwindigkeitssports auf dem Wasser die tragende Rolle.

Inzwischen setzt der Neunhofener nicht mehr auf sein fahrerisches Können, sondern voll und ganz auf sein gutes Gespür für die sensible Technik. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Jetski-Mechaniker selbstständig und seit dem vergangenen Jahr darf er sich Weltmeister nennen. Der Däne Marcus Jorgensen steuerte das maßgeblich von Nico Ruß hergerichtete Boot am schnellsten über die Wasseroberflächen dieser Welt und holte damit den Coup nach, den das Team im Vorjahr noch verpasste. 300 Meter fehlen im Vorjahr zum WM-Titel Obwohl sie relativ spät in die WM einstiegen, waren sie drauf und dran den globalen Titel zu ergattern, wäre das abschließende Rennen nur ein wenig kürzer gewesen. „300 Meter vor dem Ziel haben wir den Sieg verpasst, weil es die Batterie entschärfte“, erinnert sich Nico Ruß. Die Zusammenarbeit mit Marcus Jorgensen aber hatte sich bewährt. „Er ist 24 Jahre alt, relativ fit und fährt gut. Das funktioniert“, sagt der Neunhofener mit Blick auf den Mann, mit dem er Anfang Februar mit Rang zwei in Kuwait aussichtsreich ins Unternehmen Titelverteidigung startete. „Die ersten drei Fahrer waren nur 0,7 Sekunden auseinander. Das ist nichts.“ Daran, dass Nico Ruß’ Leben in diese Richtung ging, hatte auch der Zufall einen gehörigen Anteil. Vor zwei Jahrzehnten hatte sich ein Bekannter ein Jetski für den Urlaub zugelegt. Auch Ruß durfte sich versuchen und war prompt vom Fieber gepackt. Ein Jahr später kaufte er selbst sein erstes Boot, zunächst nur für den Freizeitspaß. „Nach und nach wurde es mehr und irgendwann ging dann auch einmal etwas kaputt. Da es hier in der Nähe keinen Händler gab, hat man dann eben selbst gebastelt“, erinnert sich der heutige Weltmeister an die Anfänge. Eine entsprechende Ausbildung besaß er nicht, kannte sich aber vom Motocross zumindest etwas mit Motoren aus. Fahrerisch an die Grenzen gestoßen Alles Weitere brachte sich Nico Ruß selbst bei und fuhr mit seinem selbst gewarteten Jetski bis zum Deutschen Meistertitel. „Da kamen dann andere auf mich zu und wollten das Boot genauso gemacht haben“, berichtet der Neunhofer. 2010 versuchte er sich als Pilot in der Weltmeisterschaft, erkannte aber alsbald seine Grenzen. „Da trittst du gegen Teams an, bei denen richtig Geld da ist, aber auch fahrerisch hat es nicht gereicht.“ Seit 2016 ist er nur noch Schrauber und weist dabei immer wieder das richtige Feingefühl nach. Denn Jetskis bedürfen im Rennbetrieb einer besonderen Abstimmung. Das richtige Mittelmaß zwischen Haltbarkeit und Leistung zu finden, sei die zentrale Herausforderung. „Das beste Boot in der WM stellt ein Team aus Abu Dhabi, aber es hat auch eine recht hohe Ausfallquote“, klärt Nico Ruß auf. Funktionierendes Zusammenspiel entscheidend Und so entscheidend wie das Gleichgewicht von Leistung und Haltbarkeit ist auch das Zusammenspiel von Pilot und Mechaniker, das beim dänisch-deutschen Gespannt im Weltmeistertitel mündete. Doch wer hat daran den größten Anteil? „Gute Frage. Ist das Boot schlecht, hast du keine Leistung und kannst nicht durchfahren. Aber hast du keinen guten Fahrer, nützt dir auch das beste Boot nichts“, versucht sich Nico Ruß in einer diplomatischen Antwort. Was seinen vollgestellten Garten betrifft, ist übrigens eine Lösung in Sicht. Eine Halle im benachbarten Neustadt soll bald Abhilfe schaffen und dem Selbstständigen die Möglichkeit geben, sich zu vergrößern. Bleibt nur noch das Problem mit den nötigen Zeit. Zwei bis drei Monate im Jahr tourt Nico Ruß für seinen Sport, für seine große Leidenschaft um den Globus.