Ostthüringer Handballteams zu Verbandsplänen aufgeschlossen

Gera. Der Thüringer Handball-Verband macht sich Gedanken zur nächsten Saison und liebäugelt mit zwei Thüringenliga-Staffeln. Bei der Post in Gera ist man auf Hallensuche

Gedanken macht man sich beim Thüringer Handballverband, wie es während der Corona-Pandemie mit dem Wettkampfbetrieb weitergehen soll. Zwei Spielzeiten musste man praktisch ohne Wertung abbrechen und versucht nun, ein drittes ähnliches Szenario zu vermeiden.

Der Geraer Stefan Scholz ist frisch gewählter THV-Präsident Foto: Jens Lohse

„Wir sind gerade dabei Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb zu entwerfen. Deshalb wollen wir auch die Thüringenliga in zwei Sechser-Staffeln teilen, um auf eventuell weitere Lockdown-Pausen besser vorbereitet zu sein. Das Ganze hat aber noch den Entwurfsstatus. Einen Aufsteiger in die Mitteldeutsche Oberliga wird es definitiv nicht geben“, sagte der der frischgewählte THV-Präsident Stefan Scholz aus Gera und ergänzt: „Zweimal konnten wir eine 22 Spiele-Saison nicht abschließen. Jetzt brauchen wir für ein wertbares Spieljahr mehr Sicherheit. Dafür versuchen wir einen Rahmen zu schaffen.“

Die zwölf Thüringenligisten sollen in zwei Sechsergruppen aufgeteilt werden. Gesetzt werden die Teams nach ihren erreichten Ergebnissen der letzten Jahre. Dann wird die Nummer eins in Gruppe A, die Nummer zwei in Gruppe B, die Nummer drei wieder in Gruppe A und die Nummer vier wieder in Gruppe B eingeordnet. Am Ende sollen zwei gleichstarke Staffeln bereitstehen. Wie viele Spiele dann ausgetragen werden, das entscheidet die Politik mit ihren Pandemie-Verordnungen. Vorstellbar sind eine Hinrunde genauso wie ein komplette Saison. Anschließend könnten die drei besten Teams aus Gruppe A und B den Meister, die anderen sechs Mannschaften den oder die Absteiger ermitteln.

„Lässt uns das Corona-Virus weniger Zeit, dann gibt es eben nur eine Endrunde mit Halb- und Finale oder gar nur ein Endspiel. Damit sind wir jedenfalls flexibel aufgestellt“, weiß Stefan Scholz.

Bei der Einteilung der Gruppen werden auch regionale Gegebenheiten eine Rolle spielen. Manche Derbys wurden in den letzten zwei Spielzeiten nicht ausgetragen. Einen Saisonstart kann sich der THV-Präsident kaum vor Oktober vorstellen. Für die Thüringenliga melden können die Vereine noch bis zum 15. Mai.

Die hiesigen Vereine stehen den Plänen des Thüringer Handballverbands durchaus offen gegenüber. Stefan Koska, dem Trainer des HSV Ronneburg fehlt der Sport. „Wir stehen in den Startlöchern, sind allerdings von den Vorgaben der Politik abhängig. Da gibt es noch viele Fragezeichen. Aufgestellt sind wir gut. Ein Torwart fehlt uns noch. Den werden wir uns sicherlich im Ausland besorgen. Wir verfügen über einen starken 16er Kader, wollen perspektivisch in die Mitteldeutsche Oberliga.“

Noch wird abgewartet

Beim Post SV Gera backt man kleinere Brötchen. „Bei uns sind die Fragezeichen noch viel größer. Die Panndorfhalle ist Impfzentrum. Werden die Schulturnhallen wie in Welle zwei nicht für den Vereinssport zugelassen, werden wir auch in Lusan nicht trainieren können. Eine Anfrage an die Stadt haben wir gerichtet, aber noch keine Antwort erhalten“, verrät Handball-Abteilungsleiter Rolf Häseler. Trainer Jens Friedrich ist als selbstständiger Maler beruflich so stark eingebunden, so dass seine Rückkehr auf die Mannschaftsbank ebenfalls nicht sicher ist.

Beim SV Aufbau Altenburg gibt sich Trainer Oliver Schörnig abwartend. „So lange wir nicht einmal trainieren können, brauchen wir nicht über irgendwelche Liga-Modi zu verhandeln. Wir müssen erst einmal schauen, welche Spieler nach der Pandemie noch zur Stange halten. Manche könnten ihr Karriereende vorziehen. Je größer die Pause ist, umso schwieriger wird es, an das Vorher anzuknüpfen.

Beim LSV Ziegelheim ist man von den Startlöchern ebenfalls noch einiges entfernt. „Ich hoffe, dass es ab Juni wieder bergauf geht. Im Moment sortieren wir unseren Kader vor, sprechen mit eventuellen Wackelkandidaten, denen die Wochenenden in Familie ans Herz gewachsen sind“, so Steffen Moritz, der eine Oststaffel mit Hermsdorf, Ronneburg, Altenburg, Gera und Arnstadt bevorzugen würde. „Allerdings müssten dann auch Zuschauer dabei sein dürfen. Ansonsten ist es egal, gegen wen wir spielen.“