Peters Tagebuch vom FCC-Trainingscamp: Höchststrafe nach dem Testspiel

Als die Mannschaft am Tag vier des Trainingscamps in Antalya das Hotel-Restaurant zum Abendmahl betritt, müssen die Spieler durch das mit reichlich rot-weißen Luftballons geschmückte Portal. Eine Höchststrafe, die Justin Schau & Co nun wirklich nicht verdient hatten. Doch es ist halt die Dekoration für den türkischen Spezialitäten-Abend, wie ihn Urlauberhotels in Lara einmal wöchentlich bieten.

Wenige Stunden zuvor bestritt das Team von Rico Schmitt das erste von drei an der Riviera geplanten Testspielen mit dem gerechten 2:2-Ergebnis. Geschenkt hatten sich beide Gegner nichts – mit Ausnahme des Moments vor dem Anpfiff. Justin Schau, der seine Leute für die erste Halbzeit mit der Armbinde des Kapitäns auf den Platz führte, hatte einen Vereinswimpel als Gastgeschenk für den türkischen Gegner Büyükşehir Belediye Erzurumspor dabei. Es wurde eine einseitige Souvenirübergabe für die Clubchronik.

Präsidialer Besuch beim Trainingslager

Wichtiger aber ist die Erinnerung an den durchaus guten Auftritt, den die Thüringer an diesem vierten Tag im Trainingscamp gezeigt haben. Schon mit dem Morgenrot am Mittelmeer war die Mannschaft zum Aufwärmtraining losgezogen. Wenigstens nach dem Testspiel durfte der Freitag seinem Namen alle Ehre machen. Der Lounge-Bereich neben der Lobbybar verwandelte sich zum Vereinscasino, in dem alle Spieler an den Tischen die Geselligkeit mit Skat, Poker oder „Stadt, Land, Fluss“ pflegten.

Präsidialer Besuch kam hinzu. Klaus Berka ist eingetroffen und wird bis Sonntag das Team begleiten, dem er einmal mehr den Klassenerhalt zutraut. Das Trainingscamp am Mittelmeer sei die richtige Entscheidung gewesen, ist er überzeugt. Denn hier gäbe es beste Voraussetzungen, um sich auf die Mission Klassenerhalt vorzubereiten.

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Niklas Jahn (r.) und Jo Coppens steigen zu. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: René Eckardt auf dem Weg in den Mannschaftsbus. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Marius Grösch geht zum Mannschaftsbus. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mannschaftsleiter Uwe Dern ist zur Abfahrt bereit. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Co-Trainer René Klingbeil steigt zu. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Nach langer Verletzungspause wird Matthias Kühne in der zweiten Halbzeit zu seinem Einsatz kommen. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zeugwart Kenta Kambara steckt auf dem Platz den Bereich zum Warmmachen ab. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Der mitgereiste Anhang hängt seine Zaunfahnen auf. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Der mitgereiste Anhang hängt seine Zaunfahnen auf. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Warmlaufen fürs erste Testspiel während des Trainingscamps. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Für Probespieler Daniel Stanese sollte es die erste große Chance werden, sich für die Mannschaft anzubieten. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Der Mardan-Sportkomplex vor traumhafter Bergkulisse. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Mannschaften laufen auf. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Torhüter der ersten Hälfte ist Flemming Niemann. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Der Schiedsrichter bittet die Mannschaften zum Antreten. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Justin Schau trug in der ersten Halbzeit die Kapitänsbinde. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Mannschaften laufen auf. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Die spielbereiten Mannschaften ziehen sich noch einmal zurück, während das Schiri-Gespann darauf wartet, dass die Rasensprenger ausgehen. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Seitenwahl beim Schiedsrichter. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jena spielte komplett in Weiß, der türkische Gegner in Blau. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jena spielte komplett in Weiß, der türkische Gegner in Blau. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: von Jena gab es einen Vereinswimpel für den Testspielgegner. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Max Gottwald (l.) im Zweikampf. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: René Eckardt hat den Ball fest im Blick. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Justin Schau spielt noch immer mit Maske, die er seit seiner Verletzung in Chemnitz trägt. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Unter den Zuschauern auf der Tribüne saß auch der ehemalige Jena-Trainer Volkan Uluç (vordere Reihe rechts). Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: René Eckardt spielte bis zur 69. Minute. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: René Eckardt spielte bis zur 69. Minute. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zweikampf von Raphael Obermair. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Letzte Ansprache von Trainer Rico Schmitt vor Beginn der zweiten Halbzeit. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: René Eckardt zeigte auf der rechten Seite engagierten Einsatz. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zweikampf von Raphael Obermair. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Es ging temporeich zur Sache, bis zur Pause blieben Treffer aber aus. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Es ging temporeich zur Sache, bis zur Pause blieben Treffer aber aus. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: alle vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Rico Schmitt mit der Taktiktafel. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: alle vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: alle vier Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Thüringer spielten couragiert und hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Das 2:2 war am Ende leistungsgerecht für beide Mannschaften. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Thüringer spielten couragiert und hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Das 2:2 war am Ende leistungsgerecht für beide Mannschaften. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Eroll Zejnullahu (r.) freut sich mit Daniele Gabriele über dessen Treffer. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Thüringer spielten couragiert und hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Das 2:2 war am Ende leistungsgerecht für beide Mannschaften. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Thüringer spielten couragiert und hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Das 2:2 war am Ende leistungsgerecht für beide Mannschaften. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: die Thüringer spielten couragiert und hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Das 2:2 war am Ende leistungsgerecht für beide Mannschaften. Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Die Partie endete 2:2 (0:0). Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Testspiel FCC gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Testspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Die Partie endete 2:2 (0:0). Foto: Peter Hagen Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Für den Aufstieg von der Lobby in die sechste Etage der Hotelzimmer nutze ich den Fahrstuhl. Ausgerechnet wenn man es mal etwas eiliger hat, haben verspielte Kinder auf alle Knöpfe im Lift gedrückt. So geht es zwar sehr langsam, aber immerhin Schritt für Schritt von ganz unten nach oben. Irgendwie vergleichbar mit dem, was bis Mai vor dem FC Carl Zeiss Jena steht, denke ich so...

Mehr vom FC Carl Zeiss Jena:

FC Carl Zeiss Jena: Für diesen Spieler ist das Trainingslager vorbei

Live-Blog vom FCC-Trainingscamp: Das erste Testspiel von Jena in Antalya

Gabriele mit Doppelschlag für FC Carl Zeiss Jena

Abstieg oder Klassenerhalt – welche Option wählt der FC Carl Zeiss Jena?