Jenaer Bogensportler feiern 60-jähriges Bestehen

Was haben Kegeln und Bogensport gemeinsam? Bei dieser Frage muss Thomas Röher, stellvertretender Vorstandsvorsitzende Deutscher Bogensport-Verband, kurz überlegen. „Beides ist technischer Sport, es zählen einzelne Leistungen für das Mannschaftsresultat“, antwortet er. „Und wer am besten trifft, der hat gewonnen“, fügt er pfeilschnell hinzu, wie es sich für einen Bogensportler gehört.

Thomas Röher ist Teil der Bogensportabteilung des SV Carl Zeiss Jena, die ihr 60-jähriges Bestehen feierte. Dass diese Jubiläumsveranstaltung ausgerechnet auf der Kegelbahn in der Jahnstraße stattfand, war kein Zufall. „Wir Bogensportler und die Kegler sind die letzten verbliebenen Abteilungen der ehemaligen Betriebssportgemeinschaft Motor Zeiss. Da unterstützen wir uns gern gegenseitig, gerade bei solchen Anlässen“, sagt Heide Opitz, Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin im Verein.

Sie zählt mit ihrem Vereinseintritt im Jahr 1962 zu den Urgesteinen der im November 1959 gegründeten Abteilung Bogensport, der heute zirka 155 Mitglieder angehören. Einige von ihnen bekleiden so wie Thomas Röher seit Jahren ehrenamtliche Funktionen rund um den Bogensport auf Landes- und Bundesebene. Dies und herausragende Einzelsportler machen den SV Carl Zeiss weit über die Jenaer Grenze hinaus bekannt.

Zur Festveranstaltung wurden viele alte Aufnahmen gezeigt. Hier ist Trainer Rudi Bauer 1969 im Gespräch mit Vereinschefin Ruth Pötzsch. Foto: Heide Opitz

Neben deutschen Meistertiteln bis in die Seniorenklassen, sei laut Röher eine besondere Stärke des Vereins die Ausrichtung auf den Breitensport und die Jugendarbeit. Jeden Dienstagnachmittag ist der Bogensportplatz, Am Stadion 2, zum Training der Jüngsten geöffnet.

Die gezielte Nachwuchsarbeit trägt Früchte. „Wir sind aktuell bundesweit der einzige Verein, der an Deutschen Meisterschaften in allen Altersklassen und Disziplinen teilnimmt. Zudem sind wir als Gründungsmitglied der DBSV-Bundesliga stets mit einer Mannschaft vertreten und erzielen Erfolge. Das macht schon stolz“, sagt Brigitte Brühl. Sie ist seit 2000 die 1. Vereinsvorsitzende und gleichzeitig Abteilungsleiterin der Bogensportler. Für ihr jahrelanges Engagement wird die 66-Jährige, die sich mittlerweile deutlich redseliger als zu ihrer Anfangszeit einschätzt, mit einer großen Torte geehrt. Überreicht von Heide Opitz, der nur kurze Zeit später die Freudentränen in die Augen schießen.

Denn auch sie, die ihre zahlreichen Vereinsaufgaben bescheiden im Hintergrund vollführt, wird von den gut 40 Anwesenden geehrt und beklatscht. „Bereits 1968 bewahrte Heide rauchende Jugendliche unseres Vereins vor der Polizei. Für ihren Gemeinschaftssinn danken wir“, unterstreicht es Thomas Röher mit einer Anekdote.

Während eines Diavortrages erinnert Vereinschronist Michael Kunert an viele schöne Episoden, lustige Sprüche, aber auch Momente wie das Hochwasser 2013 oder Arbeitseinsätze bei starkem Schneetreiben. Ein Dank geht zudem an den Stadtsportbund und KI Jena für die gute Zusammenarbeit.

Anschließend wird auf sechs Bahnen gekegelt, und geschwatzt, und Spaß gehabt – so wie sie es mögen, beim SV Carl Zeiss Jena.