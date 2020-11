Der Große Garten in Dresden war am vergangenen Sonntag Schauplatz eines internationalen Rennens für Spitzenläufer. Insgesamt 76 Athleten wurden eingeladen und traten im Marathon, Halbmarathon oder über zehn Kilometer an.

Die Strecke verlief über einen 2,5-Kilometer-Rundkurs auf abgesperrten Wegen durch den Großen Garten, unter strenger Berücksichtigung der vorgeschriebenen Corona-Bedingungen. Robin Müller aus Schleiz war mit 17 Jahren der jüngste Teilnehmer, der über die zehn Kilometer-Strecke an den Start ging.

Er begann hochmotiviert – am Ende gar ein wenig zu schnell auf der ersten Runde, sodass er in Runde zwei etwas Tribut zollen musste. Durch eine nochmals schnelle Schlussrunde kam der Schleizer in 32:26 Minuten ins Ziel.

Ein Schwede rennt Landesrekord

Dies bedeutete Platz 22 in der Gesamtwertung und den ersten Platz in seiner Altersklasse U18. Der diesjährige Deutsche Meister über die 3000-Meter schob sich mit seiner Laufzeit auf Platz eins der deutschen Jahresbestenliste U18 über die 10.000-Meter-Straßenlaufstrecke.

Sieger des Laufes in Sachsen wurde der Schwede Jonas Glans in 28:08 Minuten, womit er den schwedischen Landesrekord knackte. Den Halbmarathon gewann der mehrfache Deutsche Meister Richard Ringer in 1.02:26 Stunden, über die Marathon-Distanz siegte Jonas Müller, der für diesen Lauf extra aus England angereist war, in 2.32:15 Stunden.