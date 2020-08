Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnellcheck: FC Carl Zeiss Jena vorm Pokalspiel bei Wacker Nordhausen

Der FC Carl Zeiss Jena tritt am Sonnabend im Landespokal-Halbfinale bei Wacker Nordhausen an (Anstoß 14 Uhr). Am Donnerstag informierte Cheftrainer Dirk Kunert bei einer Telefonkonferenz über die aktuelle Lage beim Regionalligisten vor dem Duell. Wir fassen alle aktuellen Informationen zusammen.

Kader

Gleich zum Auftakt plagen den FC Carl Zeiss Jena Verletzungssorgen. Eric Voufack, Robert Winkler, Kevin Wolf, Patrick Verkamp, Niklas Jahn und Maximilian Schlegel fallen aus. Während sich Voufack das Sprunggelenk verletzt hat, leiden die anderen Spieler unter muskulären Beschwerden. Hinter dem Einsatz von Stürmer Vasileios Dedidis steht ein Fragezeichen. Seine Leistenverletzung wird im Magnetresonanztomographen untersucht. Die Verletzungssorgen sind eine von fünf Baustellen des FC Carl Zeiss Jena.

Aufstellung

Das Team stellt sich fast von allein auf. Wie genau er agieren will, darüber hält sich Cheftrainer Dirk Kunert bedeckt. Die Entscheidung über den Torwart fällt kurzfristig zwischen Lukas Sedlak und Flemming Niemann. „Wir warten noch die beiden ausstehenden Einheiten ab, bevor wir uns festlegen“, sagt der Trainer. „Die Entscheidung für Samstag ist aber keine Entscheidung für die Regionalliga-Saison.“ Mit weiteren Zugängen bis Samstag rechnet Kunert nicht.

Gegner

Die Mannschaft von Wacker Nordhausen hat sich nach dem insolvenzbedingten Abstieg neu formiert. Der Verein geht mit vielen jungen Spielern in die Oberliga-Saison. Die Co-Trainer René Klingbeil und Mounier Raychouni haben den Gegner beim Testspiel beobachtet. „Wir haben Stärken und Schwächen gesehen. Die Erkenntnis war, dass wir sie schlagen können“, sagt Kunert.

Anreise

Der FC Carl Zeiss Jena fährt am Spieltag mit dem Bus nach Nordhausen und rechnet mit etwa zwei Stunden Fahrzeit bis zum Stadion.

Zuschauer

Das Spiel dürfen 1500 Besucher live im Nordhäuser Stadion verfolgen. Allerdings sind Jena-Fans aufgrund der Corona-Regeln des Nordhäuser Gesundheitsamtes ausgeschlossen. Es wird kein Gästeblock für Zeiss-Anhänger öffnen.

Fernsehen

Der MDR überträgt die Partie live im Internetstream.