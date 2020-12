Die SG Gera-Westvororte belegt in der nach neun Spieltagen unterbrochenen Saison der Fußball-Thüringenliga mit neun Punkten und 18:21 Toren Platz 13 im Feld der 18 Mannschaften. Über den bisherigen Verlauf des Spieljahres unterhielten wir uns mit Trainer Frank Schäfer.

Wie bewerten Sie das bisherige Abschneiden?

Wir sind noch im Soll, befinden uns in Schlagdistanz zum Mittelfeld. Alles ist aber sehr eng. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es unser Spielplan in sich hatte. Von den acht Erstplatzierten der Tabelle sind wir auf sieben bereits getroffen. Trotzdem haben wir ein paar Punkte liegen gelassen. Richtig unterlegen waren wir nur in Arnstadt, wo ich in den ersten 60 Minuten einen Klassenunterschied gesehen haben. Zum Auftakt gegen Schleiz und selbst bei Wismut Gera im Derby konnten wir lange mithalten. Viele Gegner haben uns auf die Schulter geklopft nach dem Abpfiff. Aber dafür kann man sich eben nichts kaufen.

Von den ersten sechs Partien gingen fünf verloren. Die rote Laterne brannte in der Saarbachtal-Arena. Für einen jungen Trainer keine einfache Situation?

Ja, aber wir sind alle ehrgeizig. Ich weiß um das Potenzial, was in meiner Mannschaft schlummert. Auf Thüringenliga-Niveau entscheiden Kleinigkeiten, ob man gewinnt oder nicht. Wir haben die Qualität, brauchen mit den jungen Spielern aber auch Geduld. Wir sind kein Profi-Verein, wollen alle mit nehmen.

Sie haben fast nur Geraer im Team?

Ja, das ist gut so. Hinzu kommt noch, dass unser Kader groß ist und die Altersstruktur mit einer bunten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern stimmt. Das war mir wichtig. Deshalb habe ich auch Daniel Gehrt aus Roschütz geholt. Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten werden wir noch viel Freude an ihm haben.

Die Jungen können von den Routiniers wie Clemens Bierbaum, Marcus Schneider, Martin Ludwig und Martin Gerold viel lernen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Alle gehen sehr respektvoll miteinander um. Auch Christian Kruschke, ein zweiter Ex-Roschützer konnte mich in den letzten Begegnungen überzeugen.

Und die Youngster?

Franz Hoffmann ist für sein Alter – er könnte noch A-Junioren spielen – enorm weit. Mit seiner Schnelligkeit ist er auf der linken Seite kaum zu halten, bereitet viele Chancen vor, hat selbst aber auch schon vier Tore erzielt. Den gleichaltrigen Daniel Zschille haben zuletzt Verletzungen etwas ausgebremst. Florian Graupner – ebenfalls noch A-Junior – hat in Stadtroda unser Siegtor im Pokal erzielt. Auch Jonas Tämmler soll als junger Torwart schon Erfahrungen sammeln. Aufgezählt habe ich jetzt nur die ganz jungen Spieler.

Trotzdem war es schwer, einige Ausfälle zu kompensieren.

Manche Spielertypen kann man eben nicht ersetzen. Tom Eichberger hat sich früh am Knie verletzt. Auch mein Sohn Niklas hat sich das Kreuzband gerissen. Das sind zwei dieser Mentalitätskicker, von denen man nicht viele im Team hat. Deren Ausfall hat uns natürlich etwas zurückgeworfen.

Wer bei Westvororte-Spielen vor Ort ist, sieht viele Tore – mehr als vier pro Partie. Als ehemaliger Torwart gefällt Ihnen das doch bestimmt nicht so gut?

Ehrlich gesagt, ist es mir lieber, wir gewinnen 2:0 statt 5:3. Ich bin mehr fürs Toreverhindern. Dort wollen wir auch hin. Aber das ist nicht von heute auf morgen möglich. Wir haben uns gerade in der Defensive zu viele individuelle Fehler geleistet, woraus viele der 21 Gegentore resultieren. Zweites Manko ist die schwache Chancenverwertung. Vorn haben wir im Schnitt zwei Tore erzielt, hatten aber Möglichkeiten für vier. Daran müssen wir arbeiten. Im Verein herrscht Ruhe. Da gibt es keine Reibereien. Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Wie und wann geht die Saison weiter?

In erster Linie ist das eine politische Entscheidung, der wir uns fügen müssen. Spiele ohne Zuschauer sind für die Vereine sowieso kaum akzeptabel, wenn sie auf lange Sicht überleben wollen. Ich glaube auch nicht, dass die kompletten 34 Spieltage ausgetragen werden. Irgendwann wird man die Hinrunde beenden und je nach dem, wie viel Zeit noch ist, eine Meister- und Abstiegsrunde anschließen. Vielleicht ist aber auch nach 17 Spielen Schluss. Wir müssen auf alles vorbereitet sein, was heißt, dass jede Partie, die ausgetragen wird, für uns ein Endspiel ist. Wir stehen unter Druck, müssen sieben Teams hinter uns lassen.

Was haben Sie ihren Spielern mit auf den Weg gegeben?

Dass wir vor einer ungewiss langen Pause stehen, aber als Verein gut aufgestellt sind, um diese außergewöhnliche Situation zu meistern. Wir müssen den Kopf oben behalten, das Beste daraus machen und uns auf die Zeit freuen, in der Fußball als schönste Nebensache der Welt wieder mit Zuschauern möglich sein wird.