Eigentlich sollte es auf dem Kunstrasen in der Griebse am Sonnabend erstmals im Jahr 2020 um Punkte gehen. Durch die Thalbürgeler Absage müssen sich die VfB-Fans nun noch eine Woche länger gedulden.

SG Thalbürgel reist nicht an: Spielabsage bei VfB 09 Pößneck

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SG Thalbürgel reist nicht an: Spielabsage bei VfB 09 Pößneck

Dass im Februar schon einmal hier und da ein Fußballspiel abgesagt wird, ist nicht weiter verwunderlich. Doch wenn sich Schnee und Eis in rauen Bergen verschanzt haben und dazu ein bestens präparierter Kunstrasenplatz als Untergrund wartet, stellt sich schon die Frage, nach dem Warum.

Waren es schlotternde Knie mit Blick auf die eindrucksvolle Vorbereitung des VfB 09 Pößneck oder zieht das närrische Treiben zu viele Spieler in seinen Bann – es sei dahingestellt. Fakt ist: Die Fußballfreunde im Saale-Orla-Kreis müssen sich noch (mindestens) eine weitere Woche gedulden, ehe es im Herrenbereich erstmals im Jahr 2020 um Punkte geht. Die für den heutigen Sonnabend angesetzte Nachholepartie zwischen dem VfB 09 und der SG Thalbürgel/Bürgel wurde am Freitag abgesagt, da die Töpferstädter keine spielfähige Mannschaft aufbieten können.

VfB Pößneck wollte unbedingt spielen

„Es ist sehr ärgerlich. Wir hätten wirklich gerne gespielt“, kommentierte VfB-Trainer Johannes Liebmann den Spielausfall. Da damit zu rechnen ist, dass die Punkte Pößneck am grünen Tisch gutgeschrieben werden, gehen dem Verein mit dem besten Zuschauerschnitt der hiesigen Kreisoberliga nicht nur Einnahmen verloren, sondern auch die Möglichkeit, die Tabellenspitze mit einem sportlichen Sieg auf dem Fußballplatz zu erobern.

Selbstredend hätte auch diese Partie erst einmal gespielt werden müssen, doch nicht mit mit Blick auf die Tabelle lag die Favoritenrolle klar beim VfB 09. Die Bilanz der Vorbereitung ist mit vier Siegen aus vier Spielen bei 22 erzielen Toren makellos. Zuletzt wurde der Spitzenreiter der Kreisoberliga Ostthüringen, Blau-Weiß Niederpöllnitz, mit 9:0 vom Platz gefegt und auch der höherklassige FC Saalfeld war beim 5:2 chancenlos. Aufsteiger Thalbürgel hingegen verließ das Feld bei seinen drei Testspielen jeweils als Verlierer.

Drei weitere Kreisoberliga-Spiele geplant

Neben der Partie in der Pößnecker Griebse waren drei weitere Nachholer in der Kreisoberliga angesetzt. Zumindest im Fall der Begegnung von Union Isserstedt und Eintracht Eisenberg II darf man guten Gewissens davon ausgehen, dass auch wirklich gespielt wird. Die Partie beginnt wird am Sonnabend um 12 Uhr im Unisportzentrum Jena angepfiffen. Sofern es die Bedingungen zulassen, spielt ferner der FV Rodatal Zöllnitz gegen den SV Rothenstein (Sonnabend 14 Uhr) sowie Eintracht Camburg gegen die SG Silbitz/Königshofen (Sonntag 14 Uhr) statt.