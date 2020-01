So viel Geld zahlt Roland Duchatelet an den FC Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena könnte ohne Investor Roland Duchatelet (73) derzeit wirtschaftlich nicht überleben. Eine Auflistung zeigt, wieviel Geld er inzwischen investiert hat – und wieviel er in dieser Saison bereits nachgeschossen hat.

Nach dem Einstieg im Dezember 2013 zahlte der belgische Geschäftsmann über sein Unternehmen Staprix zwei Millionen Euro. Davon flossen 1,9 Millionen Euro in die Einlage der Spielbetriebsgesellschaft und 100.000 Euro an den Verein. In den Folgejahren bis Juni 2019 gewährte er Darlehen in Höhe von 5,9 Millionen Euro. Von den Schulden stehen aber nur noch 400.000 Euro in den Büchern, weil er einen Forderungsverzicht von 5,5 Millionen Euro einräumte.

Forderungen nur bei bester wirtschaftlicher Lage fällig

Heißt: Die Schulden sind zurückgestellt und müssen nur zurückgezahlt werden, falls der FC Carl Zeiss nachhaltig Gewinne einfährt – aus heutiger Sicht deutet sich eine solche Situation vorerst nicht an. Im Fall des Falles geht ab einem Bilanzgewinn von zwei Millionen Euro ein Drittel der darüber hinaus erwirtschafteten Überschüsse an Staprix. Laut Geschäftsführer Chris Förster gilt diese Regelung bis 2033.

Allerdings braucht der Drittligist derzeit weitere Zahlungen von Duchatelet. Erst in diesem Monat sollen 925.000 Euro geflossen sein. Bis zum Saisonende sind in Summe mindestens wieder 1,5 Millionen Euro notwendig, wie es aus Vereinskreisen heißt. Duchatelet hat eine bis Ende 2020 laufende Patronatserklärung abgegeben, wonach die Spielbetriebsgesellschaft gegenüber Dritten alle Forderungen erfüllt.

Duchatelet hat Beteiligungen an mehreren Fußballklubs verkauft

Duchatelet hielt schon Anteile verschiedener Fußballvereine. Er war Inhaber von Standard Lüttich und seinem belgischen Heimatverein VV Sint-Truiden. Von beiden Beteiligungen trennte er sich. Im vergangenen Jahr verkaufte er den englischen Klub Charlton Athletic und den spanischen Klub AD Alcorcon. Er hält noch die Beteiligung am ungarischen Verein Ujpest FC. In Jena beteiligt sich der Geschäftsmann an einem Konsortium, das in diesem Jahr den Umbau das Ernst-Abbe-Sportfeldes realisieren will. Partner ist die Betreibergesellschaft der Sparkassen-Arena, die Firma Jenarena unter Leitung von Lars Eberlein.