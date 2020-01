SV Eintracht Camburg II: „Wir sind alle Realisten“

Die Fußballer des SV Eintracht Camburg II sind ein Phänomen. Die Reservemannschaft spielt auf der einen Seite eine gute Saison in der Kreisliga. Sie hat schon fünf Spiele gewonnen. Doch jetzt kommt die andere Seite der Medaille: Einen Trainingsalltag, mit ein oder zwei Einheiten pro Woche, kennt man indes in Camburg nicht. „Wir hatten es mal versucht. Wir hatten die Spieler zum Training eingeladen. Dann standen wir zu dritt da. Da haben wir den Versuch abgebrochen. Jetzt treffen wir uns nur noch am Wochenende und absolvieren die Spiele“, sagte Camburgs Trainer Michael Wächter.

Um ein Haar hätte es die zweite Camburger Mannschaft ab Sommer 2019 gar nicht mehr gegeben. „Wir standen tatsächlich dicht vor der Abmeldung. Wir hatten im Vorjahr kaum noch Leute. Warum wir dann plötzlich wieder genügend Spieler hatten, bleibt auch für mich immer noch ein großes Rätsel. Den Fußball, egal ob im Großen oder im Kleinen, den kann man halt nicht erklären“, sagte Wächter.

Die sportliche Lebensversicherung der Reservemannschaft aus Camburg heißt Sebastian Wolf. Er ist der Torschütze vom Dienst. Mit seinen elf Toren rangiert er in der Torschützenliste auf Position fünf. Trotz der 18 Punkte, die das Team aus Camburg bisher gesammelt hat, ist keine Euphorie ausgebrochen. „Jeder Punkt, den wir geholt haben, ist für den Klassenerhalt. Wir sind alle Realisten“, sagte Wächter. Der Vorsprung auf den vorletzten Platz in der Tabelle beträgt gerade einmal sechs Punkte. Dass die Saison 2019/20 in der Kreisliga keine normale ist, zeigt auch der Blick nach oben. Die Camburger trennt nur acht Zähler zum Tabellenführer FV Bad Klosterlausnitz. „Vor einem Jahr hatten wir bei Halbzeit vier Punkte. Mit der Quote wären wir in diesem Jahr wohl schon längst abgestiegen.“

Favoriten auf den Staffelsieg sind für ihn der FC Thüringen Jena II und die zweite Mannschaft des FSV Grün-Weiß Stadtroda. Dass die Camburger die Saison ausgerechnet mit einem Sieg auf dem Kunstrasenplatz in Stadtroda starteten, bezeichnete Wächter auch im Nachhinein noch als sehr glücklich. „Dieses Ergebnis passt irgendwie in diese völlig verrückte Saison. Stadtroda war an dem Tag drückend überlegen, dennoch nahmen wir alle drei Punkte mit. Wenn ich sehe, dass die Wöllmisse Tabellenletzter ist, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Die waren im letzten Jahr noch so gut.“

Wächter glaubt, dass die Rückrunde ähnlich verlaufen wird. „Ich sehe keine Übermannschaft. Jeder kann jeden schlagen. Das wird eine spannende Serie mit einigen überraschenden Resultaten.“ Einen Geheimfavoriten hat Wächter auf dem Zettel stehen: den SV Frauenprießnitz. „Sie haben nicht nur einen sehr guten Trainer. Die Mannschaft wirkt sehr kompakt. Ich bin mal gespannt, wohin der Weg von Frauenprießnitz noch gehen wird.“