SV Tröbnitz: Fehlende Leichtigkeit

Das kleine Mädchen zählte eifrig mit. Doch um auf Nummer sicher zu gehen, fragte sie ein ums andere Mal noch einmal bei seiner Mama nach. Exakt, nur noch drei Punkte benötige Tröbnitz, dann hätten sie gewonnen, sagte die Frau Mama. Gemeinsam fieberte das Duo da am Sonnabend im Sportforum in Jena mit, als die Damen des VSV Jena II den SV Tröbnitz in der Thüringenliga empfingen. Rückrundenauftakt – und dann auch noch gleich ein Derby. Letztlich holte Tröbnitz die benötigten drei Punkte, konnte jenen dritten Satz der Begegnung mit 25:21 für sich entscheiden. Entsprechend groß war dann auch die Freude bei dem kleinen Mädchen, die jedoch von ihrer Mutter jäh eingebremst wurde. Denn sie gab der kleinen SVT-Enthusiastin, wenn auch durch und durch feinfühlig, zu verstehen, dass die Damen aus dem Saale-Holzland-Kreis noch nicht das eigentliche Spiel gewonnen hätten, sondern lediglich einen Satz. Der Gegner aus Jena jedoch schon zwei gewonnen habe. Ungläubig schaute das Mädchen die Mutter an. Die Aussage passte ihr so gar nicht. Trotzig setzte sie sich auf den Hallenboden, um den vierten Akt zu verfolgen.

Als besagter vierter Akt Geschichte war, brachen Mutter und Tochter umgehend auf. Ihr Team hatte auch den vierten Satz verloren, konnte sich nicht in den Tie-Break retten. 3:1 (25:15, 25:10, 21:25, 25:17) hatte der VSV Jena II über Tröbnitz gesiegt. Bereits zuvor hatten die Spielerinnen von VSV-Coach Andreas Fiedler mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) über den Volleyball Club Gotha triumphiert. „In den ersten beiden Sätzen haben wir einfach nur gut aufgeschlagen. Dadurch haben wir Tröbnitz in Bedrängnis gebracht, so dass sie nicht ihr Spiel aufbauen konnten. Außerdem konnten wir sie bei ihrer Blockarbeit stören“, resümierte Andreas Fiedler sichtlich zufrieden. Man habe sich zudem auf die Schlüsselspielerinnen des SVT fokussiert, habe ein besonderes Augenmerk auf Nele Pilz und Benita Ebersbach geworfen. Außerdem habe man beizeiten erkannt, dass SVT-Libera Maren Weisner Schwierigkeiten bei der Ballannahme hatte. Der dritte Satz indes den die Jenaerinnen an ihr Gegenüber aus Tröbnitz schließlich abtreten mussten, sei dann etwas fahrig dahergekommen. „Wir haben uns zu viele Fehler erlaubt und auch unsere Angaben besaßen nicht mehr die entsprechende Qualität“, führte Fiedler weiter aus, während „Coco Jambo“ von Mr. President aus den Boxen dröhnte.

Irgendwann während des zweiten Satzes saß Jens Löwenberg nur noch versteinert auf der Bank. Nun ist es nicht so, dass der Coach der Damen des SV Tröbnitz durch ausufernde Agilität an der Außenlinie während einer Partie auffällt, doch in den Untiefen jenes zweiten Abschnitts, in dem absehbar war, dass seine Spielerinnen auch diesen verlieren würden, verzog er keine Miene mehr, starrte einfach nur noch vor sich hin. Als nun schließlich der Spieltag Geschichte war, hatte der Coach, der gerade einmal mit sieben Spielerinnen antrat, die Hauptursache für die Niederlage ausgemacht. Es sei in erster Linie eine Kopfsache gewesen, so Löwenberg. Nichtsdestotrotz, als sein Team den dritten Satz gewann, war er durchaus davon überzeugt, dass sie auch das Spiel noch für sich entscheiden könnten. „Es gibt halt so Tage, da passt es einfach“, resümierte Löwenberg. Und ja, Spiele in Jena seien stets von besonderem Charakter, gerade vor dem Hintergrund, dass die eine oder andere SVT-Protagonistin eine Vergangenheit beim VSV Jena besitzt. Des Weiteren lebt ein Großteil seines Teams in der Universitätsstadt. „Da will man dann halt auch zu viel, setzt sich zu sehr unter Druck“, sagte Löwenberg. Dass jene psychologische Komponente in den Reihen des SVT allgegenwärtig war und in ihren Köpfen herumspukte, betonte auch Laura Illig. „Dadurch hat uns heute ein wenig die Leichtigkeit gefehlt. Wir waren schlichtweg zu verbissen“, betonte die Spielführerin.

Die zweite Mannschaft des VSV Jena hat indes ein klares Ziel vor Augen: die Meisterschaft. Bis jetzt musste sich der VSV Jena nur Liga-Primus Suhl geschlagen geben, hat nach dem Rückrundenauftakt Platz zwei der Tabelle inne, jedoch mit einem Spiel weniger als Volleyballerinnen aus der Waffenstadt. Sein Team verfüge mit Annett Söffing und Susann Stephan über sehr solide Außenannahmen, dazu geselle sich Zuspielerin Sabrina Thomann, die an diesem Spieltag die Bälle super verteilt hätte, lobte der VSV-Coach. Doch damit nicht genug, könne man doch auch sehr gute Spielerinnen auf der Mitte-Position wie etwa Becca Agnant vorweisen, so Fiedler. „Wir haben nicht die eine herausragende Spielerin, vielmehr zeichnet sich unsere Mannschaft durch eine gewisse Homogenität aus“, sagte der VSV-Trainer, der besonderen Wert auf die Annahme legt – denn das sei der Schlüssel zum Erfolg.

Ach ja, aufsteigen können die Damen des VSV Jena II nicht, denn in der Regionalliga ist ja schon die erste Mannschaft zu Gange.