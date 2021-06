TSV Germania Neustadt mit Topresultaten

Breitungen. Bei den Landesmeisterschaften im Berglauf gab es reichlich Medaillen für den TSV Germania Neustadt.

Nach langer Corona-Pause wurden am 20. Juni die 28. Thüringer Landesmeisterschaften im Berglauf ausgetragen. Beginnend in Breitungen an der Werra galt es, die 7,2 Kilometer lange Strecke und die 425 Höhenmeter bis zum Ziel auf dem Pleßberg zu bewältigen. Dabei passten sich die Organisatoren den geltenden Pandemiebestimmungen an, indem im Abstand von zwei Metern Einzelstarts erfolgten.

Bereits nach 36:45 Minuten lief Gunter Schudeja in der Altersklasse M50 über die Ziellinie und sicherte sich mit dieser Zeit die Goldmedaille. Ebenfalls Gold gewann Schudejas Vereinskameradin Janine Thurau in der Altersklasse W40.

Thurau benötigte für die anspruchsvolle Bergstrecke 52:10 Minuten. Auch alle weiteren Läufer vom TSV Germania konnten Medaillen mit nach Hause bringen. Silber erliefen Anette Büchner in der AK W55 in 59:23 Minuten und Kurt Büchner in der AK M75 in 1.15:50 Stunden.

Bronze ging an Patrick Broßmann in der AK M45 in 39:42 Minuten und an Jürgen Gläser in der AK M60 in 1.07:32 Stunden.