Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

USV Jena: Eine Trainingseinheit in jeder Abteilung

Parallel zur langen Nacht der Wissenschaften fand die diesjährige Delegiertenversammlung des USV Jena statt. Höhepunkt war die Neuwahl des Präsidenten. Kandidat Christoph Englert stellte sich den Delegierten des größten Thüringer Mehrspartenvereins vor.

Er betonte seine Begeisterung für den Sport. So nahm er 2019 nach intensivem Vorbereitungstraining am Ironman auf Hawaii teil und betitelte dies als unvergessliches Erlebnis. Im USV ist er seit 2006 Mitglied in der Abteilung Ausdauerlauf. Das Amt des Präsidenten hatte er zunächst nicht angedacht, doch nachdem Andrea Altmann auf ihn zugegangen war und er sich mit ehemaligen Präsidenten und Kollegen ausgetauscht hatte, gab es für ihn keinen Zweifel mehr. Die Delegierten wählten ihn einstimmig zum neuen Präsidenten. Christoph Englert möchte künftig nahe an der Mitgliedschaft sein und versprach, mindestens eine Trainingseinheit in jeder Abteilung zu absolvieren. Gleichzeitig betonte er, den Verein aktiv mitgestalten zu wollen.