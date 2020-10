Vorabcheck: FC Carl Zeiss Jena mit veränderter Aufstellung gegen VSG Altglienicke

Am Sonntag tritt der FC Carl Zeiss Jena bei der Volkssportgemeinschaft Altglienicke an. Es ist das erste Spiel beider Mannschaften gegeneinander. „Für mich ist Altglienicke die beste Mannschaft der Liga. Das wird eine harte Nuss“, sagt Jenas Trainer Dirk Kunert. Die Partie im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin wird um 13.30 Uhr angepfiffen – nach aktueller Lage der Dinge dürfen Zuschauer ins Stadion. Unser Vorabcheck.

Die Ausgangslage: Der FC Carl Zeiss Jena ist durch die 1:2-Niederlage gegen Energie Cottbus auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Der Rückstand auf Spitzenreiter Viktoria Berlin beträgt nun bei gleicher Spielanzahl zwölf Punkte. Bei der Partie am Sonntag könnte es sich aufgrund des Lockdowns um das vorerst letzte Spiel in der Regionalliga handeln – eine Sitzung aller Vereine ist für Montag angesetzt. „Das bei den Spielern auszublenden, wird schwierig“, sagt Kunert.

Der Kader: Der Zeiss-Trainer kann fast auf den kompletten Kader zugreifen. Mindestens ein Wechsel ergibt sich in der Startelf, weil Theodor Bergmann nach seiner Roten Karte gegen Cottbus aussetzen muss. Die Dauer der Sperre steht noch nicht fest. Matti Langer hat sich den Zeh geprellt – ein Einsatz ist fraglich.

Die Taktik: In der zweiten Halbzeit gegen Cottbus spielten die Jenaer deutlich schwungvoller. Welchen Einfluss dies auf seine Aufstellung hat, wollte Kunert noch nicht verraten. „In der ersten Halbzeit fehlte uns das Tempo. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so pomadig, hatten Willen. Das Manko war die Chancenverwertung“, sagt Kunert. Gesetzt dürften neben Torwart Lukas Sedlak die Innenverteidiger Dennis Slamar und Marius Grösch sowie Kapitän René Eckardt und in der Offensive Fabian Eisele und Maximilian Oesterhelweg sein.

Der Gegner: Die VSG Altglienicke steht mit sieben Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Viktoria Berlin. In der vergangenen Saison wurde die Mannschaft aufgrund der Quotientenregelung nicht Meister in der abgebrochenen Regionalliga-Saison. Zuletzt musste die VSG Altglienicke, die von Karsten Heine trainiert wird, aufgrund von Corona-Fällen aussetzen und unterlag am Mittwoch dem Berliner AK mit 0:2. Dennoch hat Kunert höchsten Respekt vorm Gegner: „Sie haben ihre Mannschaft zusammengehalten, punktuell verstärkt, haben gute Einzelspieler, viel Tempo und ein schnelles Umkehrspiel.“

Zuschauer: Zum Spiel in Berlin sind 500 Zuschauer, darunter auch Fans des FC Carl Zeiss Jena zugelassen. Jena-Fans müssen aber vorab online ihre Karten erwerben.

Fernsehen: Der MDR überträgt die Partie am Sonntag im Livestream.