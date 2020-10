Tabakladen in Gera bot Haschisch und Marihuana an: Inhaber angeklagt

Ein Tabakladen im Geraer Stadtzentrum bot das Vollsortiment an Rauchwaren: Doch der verbotene Verkauf von Marihuana und Haschisch in ihrem Geschäft hat den Inhaber und dessen Lebensgefährtin auf die Anklagebank des Landgerichtes Gera gebracht. Mit dem Pärchen flogen auch mehrere Drogendealer auf.

Mehrfach drei Kilogramm Drogen angekauft

Die Staatsanwaltschaft Gera wirft dem 53-jährigen Mann und der 51-jährigen Frau vor, von 2017 bis 2020 in 14 Fällen größere Mengen Drogen gekauft zu haben: nämlich jeweils zwei Kilogramm Haschisch und ein Kilogramm Marihuana. Diese sollen sie an verschiedene Kunden in dem Geschäft weiterverkauft haben.

Der Mann wurde im März 2020 festgenommen. Die Frau soll danach nicht nur den Abverkauf der legalen Tabakwaren übernommen, sondern auch weiter Drogen verkauft haben. Im Mai fand die Polizei bei einer erneuten Durchsuchung des Ladens wieder Drogen, unter anderem in einem Kondomautomaten.

Bei der ersten Durchsuchung hatten die Einsatzkräfte in dem Geschäft einen Teleskopschlagstock, eine Schreckschusspistole und Pfefferspray entdeckt, weshalb die Anklage auf bewaffneten Drogenhandel lautet. Zudem ist der Mann wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt, weil sich in seinem Garten ein Karabiner befand.

Gewehr in Gartenhaus entdeckt

Der Mann bestreitet die Tatvorwürfe in ihrem Umfang und räumt nur ein, bei zwei Ankäufen vier Kilogramm Drogen besorgt zu haben. Er habe sich um die Logistik gekümmert und auch die Verkäufe übernommen. Seine Partnerin sei nicht involviert gewesen, die Verkäufe sollten über ihn laufen. Das Gewehr habe er beim Abriss eines Hauses auf seinem Gartengrundstück gefunden.

Die Frau hingegen räumt die Anklagevorwürfe vollumfänglich ein. Sie wisse nichts zum Ankauf, habe aber mitbekommen, dass größere Mengen Nachschub bereitstanden. Sie habe auch die Verkäufe im Tabakladen abgewickelt: Dealer, die größere Mengen abnahmen, bekamen Rabatte.

Diese Strafe droht den Angeklagten

Die erste Strafkammer des Landgerichtes Gera hat fünf weitere Verhandlungstermine für den Prozess angesetzt. Auf bewaffneten Drogenhandel steht eine Mindeststrafe von fünf Jahren Freiheitsstrafe. Beide Angeklagte sitzen in Untersuchungshaft. Nach eigenen Angaben haben sie selbst keine Drogen konsumiert.