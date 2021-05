Thüringens beste Physik-Asse ausgezeichnet: Das sind die Gewinner

Jena. Die besten Schüler im Fach Physik stehen fest: Erste Preise gehen nach Jena, Erfurt, Gera, Ilmenau, Heiligenstadt, Weimar und Mühlhausen.

Die Corona-Pandemie führt auch zu neuen Wegen bei der Landesolympiade Physik, die zum 30. Mal stattgefunden hat: Die Siegerehrung fand am Donnerstagabend virtuell mit der Übertragung einer Experimentalschau aus einem Hörsaal der Friedrich-Schiller-Universität Jena statt – die Jugendlichen schauten via Internet zu.

In der siebenten Klasse hat Till Krause vom Tilesius-Gmynasium Mühlhausen gewonnen. In der achten Klasse teilen sich Linnea Fröber (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena) und Tiara Lösche (Zabelgymnasium Gera) den Sieg. Ab der neunten Klassenstufe werden jeweils zwei erste Preise vergeben: Die Schülerinnen und Schüler aus Spezialklassen laufen wegen des deutlich verstärkten naturwissenschaftlichen Unterrichts in einer besonderen Wertung. Allerdings wurden sie in der neunten Klasse von Jurik Faulwasser übertrumpft, der am Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt die normalen Klassen besucht.

In Klassenstufe zehn haben Luke Pospiech (Goetheschule Ilmenau) und Justus Morgenthal (Friedrich-Schiller-Gymnasium Weimar) gewonnen. In der elften Klasse gibt es vier Sieger: Mareike Stalder und Richard Ueltzen (beide Schweitzer-Gymnasium Erfurt), Pierre Naguib (Zeiss-Gymnasium Jena) und Maximilian Zienecker (Lingemann-Gymnasium Heiligenstadt). Moritz Zöllner (Zeiss-Gymnasium Jena) und Niklas Paulig (Schweitzer-Gymnasium Erfurt) holten den Sieg in der zwölften Klasse.

Landeswettbewerbsleiter Bernd Schade dankte allen Physiklehrern, die sich an der Korrektur der Lösungen beteiligt haben. Zudem würdigte er Albrecht Dietzel als den Initiator der Thüringer Physikolympiade. Er sei einer der „ganz wesentlichen Gestalter der Olympiadekultur in Thüringen“, sagte Schade.

Die thüringenweit ausgetragene Physikolympiade gibt es seit 1991. In Schulrunden qualifizieren sich die Teilnehmer für die Stadtolympiaden, die besten treten beim Landeswettbewerb an.