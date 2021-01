Corona-Zeit: Jenaer Händler berichtet von Mammutaufgabe im Lebensmittel-Einzelhandel

Tino Stützer ist Inhaber von Rewe am Emil-Höllein-Platz in Jena - hier in der neugestalteten Obst- und Gemüseabteilung.

Jena. Leben im Lockdown: Tino Stützer, Inhaber eines Rewe-Marktes in Jena, berichtet über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Lebensmittel-Einzelhandel.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie befindet sich der Lebensmittel-Einzelhandel in einer Extremsituation. Unsere Mitarbeiter mussten in den vergangenen Wochen und Monaten viele Überstunden leisten, um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Leider habe ich den Eindruck, dass die Politik unsere systemrelevante Funktion nicht mehr wahrnimmt.

Einige Mitarbeiter mussten in Phasen des größten Kunden­ansturms auf Weisung des Gesundheitsamtes als Kontaktpersonen in Quarantäne verharren – ungetestet. Sie fehlten, um Warteschlangen im Geschäft zu vermeiden. Beim Impfen gehören unsere Mitarbeiter nicht zu jenen Gruppen, die zum Start mit Priorität behandelt wurden. Dabei haben Beschäftigte in Supermärkten trotz aller Schutzmaßnahmen täglich Kontakt mit sehr vielen Menschen.

Ärger übers Agieren der Politik

Geärgert hat mich, wie kurzsichtig die Politik teils agiert und vor welche Herausforderungen sie uns stellt. Jena hatte als erste Stadt die Maskenpflicht eingeführt. Die Masken mussten wir in zwei Tagen für hohe Preise beschaffen. Die Stadt hat sich dafür gefeiert, weil sie uns 50 Einwegmasken spendiert hat.

Zum Glück akzeptiert die Kundschaft überwiegend die Sicherheitsmaßnahmen. Für das Verhalten kann ich die Kunden derzeit nur loben. Hatten im ersten Lockdown noch einige durch Hamsterkäufe in Größenordnungen eine psychologisch bedingte Kettenreaktion ausgelöst, die wirklich zu Versorgungsengpässen etwa mit Toilettenpapier geführt haben, verhalten sie sich diesmal sehr diszipliniert.

Mit höheren Bestellmengen auf Nachfrage reagiert

Wir haben im ersten Lockdown gelernt und unsere Bestellmengen erhöht. Der Einzelhandel stemmt logistisch unter Corona-Bedingungen eine Mammutaufgabe. Wir beobachten durchaus ein verändertes Einkaufsverhalten. Nur für einen Kaugummi kommt keiner mehr ins Geschäft. Wir haben durchschnittlich weniger Kunden pro Tag. Wer kommt, kauft deutlich mehr ein.

Mitarbeiter aus Restaurant vorübergehend eingestellt

Stark nachgefragt ist unser Abholservice, der zeitweise komplett ausgebucht war. Dankbar bin ich dem Inhaber des Turmrestaurants Scala in Jena, dessen Mitarbeiter sich in Kurzarbeit befinden. Er hat zugestimmt, dass uns sechs von ihnen auf 450-Euro-Basis unterstützen, weil bei uns gerade besonders viel Arbeit zu erledigen ist.

Unterm Strich haben wir ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaftet, aber deutlich höhere Ausgaben gehabt, um die Hygienemaßnahmen umzusetzen. Meinen Mitarbeitern habe ich zwei Corona-Prämien gezahlt und trotz der Pandemie in die Zukunft investiert. Mit dem Markt in Jena-Nord möchten wir den Wettbewerb um Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilung gewinnen. Unseren lang geplanten Umbau der Abteilung haben wir trotz des Lockdowns zum Jahresbeginn umgesetzt und die Abteilung wie einen Bauernhof gestaltet. Wir wollen verstärkt auf heimische Anbieter setzen und schaffen fünf zusätzliche Arbeitsplätze.

Die nächsten Projekte habe ich schon im Hinterkopf. Einzelhandel muss für den Kunden ein Erlebnis sein, er lebt vom Wow-Effekt. Hoffentlich hat Jena nun gemerkt, dass der Lebensmittel-Einzelhandel in der Stadt unterbesetzt ist.

Hoffnung auf baldige Rückkehr zum Alltag

Wie sicherlich alle Menschen wünsche ich mir, dass der Lockdown bald vorbei ist. Wir haben das Glück, auf Arbeit gehen zu dürfen, aber der Job schlaucht. Die Erholung in der Freizeit mit Abwechslung vom Alltag kommt zu kurz. Für meine Freunde und Bekannte in der Gastronomie und in der Fitnessbranche wünsche ich mir, dass ganz schnell Normalität einzieht.

Zur Person

Tino Stützer (32) stammt aus Mühlhausen. Mit 16 Jahren begann er, nebenbei als Flaschensortierer zu arbeiten. Nach der Ausbildung stieg er bei Rewe bis zum Filialleiter auf. Vor zehn Jahren übernahm er seinen ersten Markt am Emil-Höllein-Platz in Jena als Inhaber. Seit gut einem Jahr ist er auch Inhaber des Rewe-Marktes in Bürgel (Saale-Holzland-Kreis).