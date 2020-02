Thüringer Betriebsrentner machen weiter Druck

Die Betriebsrentner und Direktversicherten geben sich nicht mit dem zufrieden, was sie als Almosen empfinden: Sie werden ihren Kampf gegen die Ungerechtigkeit, die aus ihrer Sicht 2003 mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht wurde, entschlossen fortsetzen, auch wenn der Bundestag im Dezember 2019 das sogenannte Betriebsrentenfreibeitragsgesetz verabschiedet hat. Das hat der Bundesvorsitzende des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), Gerhard Kieseheuer, am Mittwoch bei der ersten Mitgliederversammlung der DVG-Regionalgruppe Thüringen deutlich gemacht.

Abgesehen davon, dass die Krankenkassen sich nicht in der Lage sahen, das neue Gesetz zum 1. Januar 2020 umzusetzen, so dass Versicherte mindestens bis Mitte 2020 auf die Entlastung warten müssen: Die Neuregelung, wonach Betriebsrentner erst ab einer Rentenhöhe von mehr als 159,25 Euro im Monat Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung entrichten müssen, entlaste nur einen Teil der Betroffenen, stellt Kieseheuer klar.

Viele Betroffene profitierten von der Besserstellung nicht

Denn freiwillig Versicherte – dem Verein zufolge etwa 440.000 der insgesamt sechs Millionen Betroffenen – profitierten von der Besserstellung nicht. Hinzu komme, dass mit dem neuen Gesetz die generelle Ungerechtigkeit nicht beseitigt wurde: Betriebsrentner und Direktversicherte müssten nach wie vor den vollen Sozialbeitrag auf die Auszahlsumme zahlen, auch wenn sie ihre Altersvorsorge unter völlig anderen Konditionen abgeschlossen haben.

.„Das Unrecht bleibt“, betonte der Bundesvorsitzende vor mehr als 60 Betroffenen im Kulturhaus Berlstedt (Weimarer Land). Und folglich bleibe auch der Druck, den die Betroffenen auf die Politik ausüben. Dass sie eine Macht sind, haben die Betriebsrentner und Direktversicherten längst erkannt: Als der DVG im Oktober 2015 von 36 Betroffenen gegründet wurde, habe kaum jemand davon Notiz genommen. Inzwischen aber zähle er mehr als 3600 Mitglieder und habe mit bundesweit beachteten Demonstrationen, beispielsweise vor den Bundesparteitagen von CDU und SPD im Herbst, auf sich aufmerksam gemacht. Betroffene hätten das Problem zudem so häufig im Gespräch mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten und bei der SPD-Kandidatenkür thematisiert, dass die Politik es nicht länger ignorieren konnte.

Verein bleibt bei seiner Forderung

Doch die jetzt gefundene Lösung sei lediglich „ein Notventil, um Druck abzulassen“. „Damit aber lässt sich das Vertrauen in die Politik nicht zurückgewinnen“, betonte der Bundesvorsitzende. Deshalb bleibe der Verein bei seiner Forderung: Sofortiger Stopp der Verbeitragung und Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge.

Helmut Kalb, Initiator und Sprecher der Regionalgruppe Thüringen, kündigte an, die Protestaktionen auch im Freistaat fortsetzen zu wollen. So soll im Falle einer Neuwahl wie schon im Herbst 2019 in Erfurt am Tag vor dem Urnengang demonstriert werden.

