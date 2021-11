Thüringer Innovationspreis verliehen: Diese Unternehmen dürfen jubeln

Weimar. Am Mittwoch wurden die innovativsten Unternehmen Thüringens geehrt. Im Wettbewerb um 100.000 Euro haben diese Firmen gewonnen.

Die Sieger beim Thüringer Innovationspreis dürfen sich über Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro freuen. Das Wirtschaftsministerium und die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung haben am Mittwochabend die besten Ideen in der Weimarhalle ausgezeichnet.

In diesem Jahr hatten sich 81 Unternehmen um den Preis beworben. Eine Jury wählte die besten Projekte, die je 20.000 Euro Preisgeld erhalten haben. Wir stellen die Sieger in den Kategorien vor.

Licht und Leben

Die Carl Zeiss Jena GmbH hat mit dem „Zeiss Multifunctional Smart Glass“ ein Verfahren entwickelt, um Glas- und Kunststoffflächen optisch hochgradig zu funktionalisieren. Durch eingebrachte mikro- und nanooptische Strukturen werden Projektionen, Detektionen, Beleuchtung oder Filterung möglich. Unter anderem Fensterscheiben können so die Funktion einer Kamera oder Lampe übernehmen.

Nominiert waren Carl Zeiss mit einem neuen Hochleistungsmikroskop und Micro-Hybrid Electronic Hermsdorf für einen Gassensor.

Digitales und Medien

Die ADVA Optical Networking in Meiningen hat in enger Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein neues Kryptomodul konstruiert, das Angriffen durch hoch-performante Quantencomputer widerstehen soll. Die Lösung soll kritische Infrastrukturen schützen.

Nominiert waren der Pflegeplatzmanager Greiz und die SMA Development aus Jena für die Podcastsuchmaschine Podmon.

Industrie und Material

Die Leuchtstoffwerke Breitungen haben winzige leuchtende Pigmente entwickelt, die Produkte markieren und Lieferketten nachvollziehbar machen.

Nominiert waren die Sojka Automation aus Ponitz (Altenburger Land) für eine Automatisierungszelle und Polytives Jena für innovative Kunststoffzusätze.

Tradition und Zukunft

Die Firma „Emma’s Tag & Nacht Markt“ aus Erfurt hat eine Lösung entwickelt, die auf dem Modell des klassischen Nahversorgers aufbaut und Dorfbewohner rund um die Uhr mit 1200 Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt. Ein erster Markt steht in Altengottern (Unstrut-Hainich-Kreis).

Nominiert waren Petkus Technologie aus Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) mit einem intelligenten Kornreiniger für die Ernte und Premetec Automation aus Suhl für eine Prüfstandsplattform zur Pumpenüberprüfung.

Bestes junges Unternehmen

Viktoria Rothleitner, Oliver Eckardt und Felix H. Schacher gründeten im März 2020 Polytives in Jena. Sie wollen künftig die Verarbeitungsprozesse von Kunststoffen umweltfreundlicher gestalten. Neuartige Fließverbesserer sollen unter anderem helfen, Energie bei der Produktion einzusparen.

Mediapreis Funke Thüringen

Die Maximator GmbH aus Nordhausen hat eine Wasserstoff-Befüllstation für öffentliche Tankstellen entwickelt. Sie erhält 5000 Euro Marketingbudget von Funke.

Ernst-Abbe-Preis

Für innovatives Unternehmertum zeichnet die Jury Knuth Baumgärtel aus. Er führt die Geschäfte der Micro-Hybrid Electronic in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis).