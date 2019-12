Im Schrank von Bernd Ehbrecht stehen sie alle – die Whisky-Sorten, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren von Worbis aus in die Republik verkauft wurden.

Etwas mehr als sechs Jahre liegt die Idee jetzt zurück, dass die kleine Brauerei Neunspringe in Worbis ihr Portfolio dergestalt erweiterte, dass nun auch Whisky aus dem Eichsfeld kommt. Damit gehört Ehbrecht zu den Vorreitern in Thüringen und ist nach wie vor relativ allein am Markt. Den Schritt in die Whisky-Produktion hat er nie bereut. Im Gegenteil: 14 verschiedene Sorten sind in den vergangenen Jahren, seit der erste Whisky am 19. Juni 2016 fertig wurde, auf den Markt gekommen. Kenner sagen: Manche gehören zu den Spitzen-Single, andere sind eher ein Abenteuer.

Ehbrecht mag gern über die erste Kategorie sprechen – zum Beispiel über die „Peatet Breeze Edition“. Sie hat in Sherryfässern ihre finale Reife erfahren und vermittelt ein leicht rauchigen Eindruck. Die Version ist Ende November mit der Silbermedaille bei der Preisvergabe „Whisky National“ auf der internationalen Whiskymesse in Frankfurt/Main bedacht worden. Damit schafft es die Thüringer Firma auch wieder in den renommierten Whisky-Guide – dem mittlerweile in der 13. Auflage erschienen Standardwerk rund um den Whisky in Europa. „Wir haben das zweite Mal einen unserer Whiskys eingereicht und sind zum zweiten Mal mit einer Auszeichnung bedacht worden“, sagt Ehbrecht. Für ihn ist es ein Signal, dass das Projekt nach wie vor erfolgreich ist.

Das wirft mittlerweile die Frage auf, wann die Brauerei Thüringens ersten „Single Malt“ auf den Markt bringt, der mit einer Jahreszahl versehen ist. Immerhin liegt die erste Abfüllung 2020 schon sieben Jahre in den Fässern. Mittlerweile lagern Hunderte Fässer sowohl in der Brauerei als auch auf der Whiskyburg Scharfenstein.

Andere Reifebedingungenin Mitteleuropa

Renommierte Destillen aus Schottland oder Irland – die großen Vorbilder der Whisky-Produzenten in der ganzen Welt – haben in der jüngeren und ferneren Vergangenheit immer wieder starke „Single Malt“-Whiskys aufgelegt, die noch relativ jung gewesen sind. Für Ehbrecht scheint das aber kein Modell, das er in Worbis kopieren will.

„Wie alt muss ein Whisky sein, damit er gut ist?“, fragt der Brauereichef. Aus seiner Sicht entscheidend: die Bedingungen, unter denen das „Wasser des Lebens“ – die erstmalige Erwähnung fand der Begriff schon im 17. Jahrhundert – reift. Die seien hierzulande ganz andere, als in Schottland oder Irland. „Die Verbindung von Destillat und Fass ist in Mitteleuropa viel intensiver“, sagt Ehbrecht und ist deshalb davon überzeugt, dass es nicht zwingend ein Produkt mit Altersangabe auf der Flasche aus Worbis geben muss.

Er schließt das allerdings weiterhin nicht aus: „Natürlich werden auch wir irgendwann alten Whisky anbieten“, sagt Ehbrecht und befeuert damit Spekulationen, wann das soweit sein könnte – darauf festlegen lassen will er sich aber nicht.

In Thüringen stehen die Eichsfelder noch relativ allein am Whisky-Markt.

In Erfurt entsteht aber gerade im Zughafen in der im Jahr 2017 gegründeten Thüringer Whisky-Kultur-Brennerei ein Produkt, das zur Bundesgartenschau 2021 aufgelegt werden soll.

Dann würde dieser Whisky die Mindestanforderungen für einen Single Malt erfüllen – denn der muss mindestens drei Jahre im Fass gelegen haben.