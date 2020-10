170 Neuinfektionen in Thüringen - Landkreis Sömmerda überschreitet kritischen Wert

Als zweite Region Thüringens hat der Landkreis Sömmerda einen besonders kritischen Wert in der Entwicklung der Corona-Pandemie erreicht. Nach Angaben der Website des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 54,7. Bereits ein Schwellenwert von 50 gilt als besonders heikel. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nach einem Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll es ab der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 50 zum Beispiel eine Sperrstunde um 23 Uhr für die Gastronomie geben. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hatte in einem am Samstag veröffentlichten Video angekündigt, dass der Freistaat diese Regelung aber noch umsetzen müsse. Allerdings ist die Sperrstunde umstritten: In Berlin war sie am Freitag gerichtlich gekippt worden.

Landkreis Sömmerda und Eichsfeld über Schwellenwert von 50

Der Landkreis Sömmerda hatte bereits am Mittwoch seine Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft, nachdem eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschritten worden war. Ab 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssen in Thüringen weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Neben dem Landkreis Sömmerda hat auch das Eichsfeld den Schwellenwert von 50 passiert. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz den RKI-Angaben von Sonntag zufolge bei 60.

Inzwischen 100 aktive Coronafälle im Eichsfeld

Insgesamt ist die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Thüringen auch von Samstag auf Sonntag weiter gestiegen. Landesweit erfasste das RKI 88 neue Fälle. Am Samstag waren es 82, am Freitag 75 gewesen. Ein weiterer Todesfall wurde den Angaben auf der RKI-Website nach gemeldet. Somit sind in Thüringen bislang 199 Menschen gestorben, bei denen das Virus nachgewiesen worden war.

Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Sieben-Tage-Inzidenz) kletterte landesweit von 18,7 am Samstag auf 20,2 am Sonntag. Insgesamt leben etwa 2,13 Millionen Menschen in Thüringen.

Corona-Allgemeinverfügung fürs Saale-Holzland angekündigt