Die Zahl der an Corona Erkrankten steigt auch im Weimarer Land. Mit Stand von Montag, 16 Uhr, meldet das Gesundheitsamt insgesamt 105 Aktivkranke, von denen 56 männlich sind.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es nach amtlichen Zahlen 81 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt damit bei 98,7. Die Zahl der Neuerkrankten stieg erneut, nachdem die Ergebnisse von Samstag, Sonntag und eben vom Montag aktualisiert wurden.

Aktuell befinden sich sieben Bürger in stationärer Behandlung, eine Steigerung um sechs Personen. Bislang starben sechs Menschen. Bei den sechs Personen, die nun ins Krankenhaus kamen, handelt es sich ausschließlich um Neuerkrankungen der letzten drei Tage.

Stark gesunken ist die Anzahl der Kontaktpersonen, die in häuslicher Quarantäne sind. Es sind laut Auskunft vom Gesundheitsamt 172 weniger, so dass sich noch 374 in Quarantäne befinden.

61 Reiserückkehrer aus Risikogebieten und damit 16 mehr als zuletzt gemeldet, sind in häuslicher Absonderung.

Im Weimarer Land gab es bisher 281 Corona-Kranke, von denen inzwischen 170 genesen sind.

Im Kreis gibt es mittlerweile 30 Orte mit Erkrankten. Die Kreisstadt Apolda als bevölkerungsreichste Stadt im Weimarer Land ist mit 32 erkrankten Personen am stärksten betroffen. Es folgt Blankenhain mit 13 Personen. Eine Mehrung von Erkrankungen im Kreis sei nicht erkennbar, so die Einschätzung des Kreises.

Gesundheitsamt bittetum Hilfe anderer Behörden

Unterstützt wird das Gesundheitsamt weiter durch Angehörige der Bundeswehr, vor allem bei der Kontaktrecherche. Zudem wurden die Amtsleiter gebeten, erneut zu prüfen, ob sie befristet Mitarbeiter zur Unterstützung des Gesundheitsamtes abstellen können. So wurde es bereits im Frühjahr bei Ausbruch der Pandemie gehandhabt.