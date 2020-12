Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 5. bis 7. Dezember 2020

Die Abstriche der Kontaktpersonen der Kategorie sind am Sonntag, 6. Dezember, vorgenommen worden. Nun sind 30 Kinder, vier Erzieher und eine Praktikantin der Kita „Regenbogen“ in Quarantäne.

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 5. bis 7. Dezember 2020 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

7. Dezember

19.40 Uhr: Fünf Neuinfektionen in Weimar

Dem Gesundheitsamt der Stadt wurden am Montag fünf Neuinfektionen bestätigt. Damit gab es in der Stadt 58 (+3) und im Landkreis 117 (-15) aktuelle Corona-Fälle. In Weimar werden drei Personen (+1) stationär behandelt, im Weimarer Land vier (-1). Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg in Weimar auf 64,53 (Vortag: 56,84) – im Kreis ging sie auf 67,1 (73,2) zurück.

19.06 Uhr: Inzidenzwert liegt im Kreis Gotha bei 90,4

Seit Freitag ist die Gesamtzahl der bislang im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes um 35 auf 1059 gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Als aktuell erkrankt galten am Montag 215 Menschen, vier weniger als am Freitag. Davon befinden sich 26 im Krankenhaus, wiederum drei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt.

19.01 Uhr: Befürchtete Insolvenzwelle bleibt in Erfurt noch aus

Im Moment gebe es recht wenig Anträge wegen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, so Insolvenzrechtspfleger Lothar Scholtes vom Erfurter Amtsgericht. 2019 habe man 558 Privat-Insolvenzen bearbeitet. Stand Ende November waren es erst 332. Bei den Firmen-Insolvenzen waren es im Vorjahr 386, bislang sind es nur 276. Das sind die Gründe dafür.

18.20 Uhr: Vorerst keine Schnelltests für Lehrer

Lehrer und Erzieher in Schulen und Kitas können jetzt auch Corona-Schnelltests nutzen, dazu stehen 100.000 Antigentest bereit, teilt das Bildungsministerium mit. Neben der bislang geltenden Möglichkeit, sich in den beteiligten Arztpraxen einem Test zu unterziehen, können Beschäftige in Schulen und Kitas nach Vereinbarungen ab sofort auch direkt in den Einrichtungen getestet werden, erklärte eine Sprecherin.

18 Uhr: Diese Thüringer Kreise verschärfen ihre Corona-Einschränkungen

Mit verschärften Corona-Regeln wollen mehrere Landkreise auf die stark gestiegenen Infektionszahlen reagieren. Die Maßnahmen in den Regionen reichen vom Verbot des Vereinssportes auch für Kinder und Jugendliche bis hin zu Ausgangsbeschränkungen. Diese Maßnahmen sind in den Kreisen im Einzelnen geplant.

17.50 Uhr: Saalfelder Friseure beklagen "Corona-Matte" bei Männern

Die Corona-Pandemie lässt auch die Friseursalons im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht ungeschoren. Erst vor einer Woche wurde die Insolvenz von Deutschlands größter Friseurkette Klier vermeldet. Besonders das Geschäft mit den Herren-Haarschnitten stagniere. Eine Hygiene-Maßnahme zum Infektionsschutz sei das Verbot von Trockenhaarschnitten. Diese seien aber wesentlich preiswerter als Nass-Haarschnitte,

17.40 Uhr: Zahlen steigen im Wartburgkreis rasant

Die Infektionszahlen in der Region kennen nur eine Richtung – nach oben. Über das Wochenende sind im Wartburgkreis 43 aktive Infektionen hinzugekommen, auf nun 408 Fälle. Die Hotspots bleiben vor allem im Süden des Kreisgebietes: Bad Salzungen (66), Bad Liebenstein (53), Geisa (46). Im Norden sind es Gerstungen (34), VG Hainich-Werratal/Amt Creuzburg und Ruhla/Seebach 15. In der Stadt Eisenach liegt die Zahl der aktiven Infektionen nun bei 59, zehn mehr am Freitag. Mehr Einzelheiten hier.

17.35 Uhr: Corona-Infektionen in Schulen und Pflegeeinrichtungen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 240 aktiven Fällen, recherchiert weiter Kontaktpersonen und organisiert Abstriche. Zwei weitere positiv getestete Personen sind über das Wochenende verstorben. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf elf. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 15 bestätigte Fälle und neun Verdachtsfälle isoliert behandelt. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 134,6 Fällen an.

17.30 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Greiz bei 264,9

Insgesamt wurden 353 aktive Fälle gezählt, das sind 1502 Fälle seit Beginn der Pandemie. In diesen Fallzahlen enthalten sind sowohl die bislang als genesen festgestellten 1096 Personen sowie die 53 verstorbenen Patienten. Zu den am meisten betroffenen Regionen im Landkreis Greiz gehören nun Ronneburg, mit derzeit 81 aktiven Fällen, gefolgt von Kraftsdorf mit 42 aktiven Fällen. Mohlsdorf-Teichwolframsdorf verzeichnet 29 aktive Fälle.

17.25 Uhr: Erfurter Bahnen und Busse sollen entlastet werden - Wirbel um Hygienekonzepte

In Thüringens Landeshauptstadt haben sich einige Schulen für einen gestaffelten Unterrichtsbeginn entschieden. Das entlastet ein wenig die Situation im öffentlichen Nahverkehr, vor allem morgens. Um die Hygiene in Schulen hatte es außerdem in den vergangenen Wochen immer wieder Wirbel gegeben. Auch die Befragung des Erfurter Schülerparlaments unter 1011 Schülern zeigt, dass wohl noch optimiert werden kann.

17.20 Uhr: Verstöße gegen Corona-Auflagen im Unstrut-Hainich-Kreis

21 Mal kontrollierte in der vergangenen Woche die Kreisverwaltung die Einhaltung der Corona-Regeln im Einzelhandel, siebenmal in der Gastronomie. Dazu kamen sieben Kontrollen, ob denn die Quarantäne-Auflagen eingehalten wurde. Bisher wurden Bußgelder in einer Gesamthöhe von 35.560 Euro verfügt.

17.15 Uhr: Weitere Todesfälle im Eichsfeld

Erstmals seit Wochen gibt es die Nachricht vom Eichsfelder Gesundheitsamt, dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert worden ist. Bedauerlicherweise sind im Laufe des Sonntages auch zwei weitere Todesfälle bestätigt worden. Ein Mann und eine Frau sind am Sonntag laut Gesundheitsamt an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

17.10 Uhr: Inzidenzwert sinkt in Apolda

Vier Covid-Neuerkrankungen meldete am Montag, Stand 16 Uhr, das Gesundheitsamt des Weimarer Landes. Dank 19 Personen, die als genesen gelten, sinkt damit die Zahl der Aktivkranken auf nunmehr 117 (57 männlich, 60 weiblich). Für den 7-Tage-Inzidenzwert bedeutet das, bei 55 Neuerkrankungen innerhalb einer Woche, ein Absinken auf 67,1. Seit Ausbruch der Krankheit sind im Landkreis 614 Menschen mit dem Virus infiziert worden. Eine Person konnte gestern von der stationären Behandlung entlassen werden, in der sich nun noch vier Menschen befinden. Zudem verließen 129 Kontaktpersonen die Quarantäne.

17 Uhr: 35 Neuinfektionen im Kreis Sömmerda: Regeln werden verschärft

Übers Wochenende wurden dem Gesundheitsamt Sömmerda 35 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle seit Frühjahr auf 685. Aktuell gibt es im Kreis 292 aktive Fälle. Ein weiterer Patient ist verstorben, die Zahl der Todesfälle stieg somit auf 13. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 146,9.

In einer neuen Allgemeinverfügung werden die Regeln unter anderem für Kliniken, Pflegeheime, Trauerfeiern und den Vereinssport verschärft. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

16.44 Uhr: Fünf Coronatote am Wochenende im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Fünf weitere Menschen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, wurden dem Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolstadt übers Wochenende gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit 23 Menschen im Landkreis an oder mit Covid-19 verstorben.

16.35 Uhr: Corona: Saale-Holzland-Kreis weiterhin über Wert von 100

12 weitere Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises am Sonntag, 6. Dezember, gemeldet worden. Darunter sind vier Betroffene, die bei der Ermittlung von Kontaktpersonen positiv getestet wurden.

16.25 Uhr: Innenminister Maier ist gegen Katastrophenfall in Thüringen

„Für mich schießt die Ausrufung des Katastrophenfalls über das Ziel hinaus. Es bringt nicht viel und sorgt vor allem für weitere Unruhe“, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) auf Anfrage dieser Zeitung. „Weihnachten ist enorm wichtig für die Moral der Menschen. Deshalb sollte man dieses Fest gesondert betrachten“, betonte er. Er sprach sich für ein differenziertes Vorgehen aus. Nur da wo das Infektionsgeschehen hoch sei, rechtfertige diese besondere Maßnahme. Da müsse man auch mal eine Ausgangssperre in Betracht ziehen, zum Beispiel in Hildburghausen oder Altenburg. Die Wortmeldung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der sich am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Festtage ausgesprochen hatte, kritisierte er: „Erneut erfahre ich so etwas über die Medien. Das ist nicht in Ansätzen vorbesprochen gewesen. Das ist kein Diskussionsbeitrag, sondern eine Ansage. Das geht nicht“, so Maier.

15.37 Uhr: Weitere Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

12 Neuinfektionen wurden von den Gesundheitsämtern im Saale-Holzland-Kreis gemeldet. Zur Zeit gibt es 175 aktive Fälle. 708 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die-SiebenTages-Inzidenz liegt hier momentan bei 109,7.

15.35 Uhr: Infektionszahlen in Wartburgregion steigen weiter an

Die Infektionszahlen in der Wartburgregion kennen nur eine Richtung – nach oben. Über das Wochenende sind im Wartburgkreis 43 aktive Infektionen hinzugekommen, auf nun 408 Fälle (Stand 7. Dezember, 15 Uhr). Die Hotspots bleiben vor allem im Süden des Kreisgebietes. In Eisenach liegt die Zahl der aktiven Infektionen nun bei 59, zehn mehr am Freitag. Im Eisenacher Klinikum werden 16 Covid-Patienten behandelt, 14 auf der Isolier- und zwei auf der Intensivstation. 2554 Menschen sind in Quarantäne. An den Schulen gibt es vielfach vereinzelte Corona-Fälle, mit jeweils großen Folgen.

15.30 Uhr: Ab Mittwoch gelten verschärfte Regeln im Saale-Orla-Kreis

Ab Mittwoch werden im Saale-Orla-Kreis Mittwoch verschärfte Einschränkungen in Kraft treten, um das nahezu ungezügelte aktuelle Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Laut Robert-Koch-Institut ist der Landkreis auf

14.58 Uhr: Fünf Coronatote am Wochenende im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Fünf weitere Menschen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, wurden dem Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolstadt übers Wochenende gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind damit 23 Menschen im Landkreis an oder mit Covid-19 verstorben – .

14.40 Uhr: Jenaer Bürgermeister rät zu Ausrufung des Katastrophenfalls in Thüringen

Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) fordert vom Land Thüringen deutlichere Anstrengungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. „Keine Lockerungen“ zu Weihnachten reichen dem Jenaer Bürgermeister nicht aus. Gerlitz zeigt Sympathie für den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Auch die Ausrufung des Katastrophenfalls wie im Freistaat Bayern könnte laut dem SPD-Politiker geeignet sein.

13.51 Uhr: Keine Neuinfektionen im Eichsfeld gemeldet

In den vergangenen 24 Stunden sind aus dem Eichsfeld keine weiteren Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.

Gesamtzahl der Infizierten: 1.111

Patienten stationär: 14

davon stationär/schwere Verläufe: 5

Verstorbene: 26

Genesene in den letzten 24 h: 21

Gesamtzahl der Genesenen: 802

7-Tages-Inzidenz: 193,0 (RKI Dashboard, Stand: 07.12.20, 00:00 Uhr)

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 283

Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. Zehn Personen konnten der Statistik bis heute, 8 Uhr, noch nicht zugeordnet werden.

13.11 Uhr: Corona-Pandemie: Schüler sehen Hygienekonzepte an Erfurter Schulen kritisch

Die Hygienekonzepte in Erfurts Schulen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden von vielen Schülern kritisch gesehen. Das geht laut MDR Thüringen aus einer Umfrage des Erfurter Schülerparlaments hervor, an der sich 1011 Schülerinnen und Schüler beteiligt haben. Demnach wird u.a. ein Mangel an Hygiene- und Desinfektionsartikeln wie Seife und Seifenspender beklagt, aber auch das Nichteinhalten des Mindestabstands von 1,50 Meter durch Schüler. Anlass für die Umfrage seien vermehrte Beschwerden, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge gewesen, teilte das Schülerparlament mit. Die Umfrage wurde den Angaben zufolge in der zweiten Novemberhälfte gemacht.

13.07 Uhr: Koalitionskrach wegen Ramelows Plädoyer für Corona-Auflagen zu Weihnachten

Die rot-rot-grüne Koalition streitet über Äußerungen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), über die Festtage die bisherigen Corona-Maßnahmen nicht lockern zu wollen. Von den Plänen des MP erfahre ich wieder mal aus den Medien. Halte die Diskussion um Weihnachten derzeit nicht für hilfreich. Wir müssen stattdessen jetzt darüber beraten, wie wir sehr kurzfristig auf die rapide steigenden Zahlen in Thüringen reagieren", schrieb Innenminister Georg Maier (SPD) auf Twitter.

Von den Plänen des MP erfahre ich wieder mal aus den Medien. Halte die Diskussion um Weihnachten derzeit nicht für hilfreich. Wir müssen stattdessen jetzt darüber beraten, wie wir sehr kurzfristig auf die rapide steigenden Zahlen in #Thüringen reagieren. https://t.co/Lozi9bNgGi — Georg_Maier (@GeorgMaier8) December 6, 2020

12.45 Uhr: Schutzschirm für Gastronomen gefordert

Einen Corona-Schutzschirm für Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe im Kyffhäuserkreis hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gefordert: Der Lockdown für die Branche treffe nicht nur die rund 120 Unternehmen mit voller Wucht, sondern bringt auch die 900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in existenzielle Nöte. So hoch soll die Corona-Sofort-Nothilfe sein.

12.36 Uhr: Kemmerich kritisiert Ramelow für "Kommunikationschaos" in der Krise

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag, Thomas Kemmerich, hat das Verhalten von Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) in der Corona-Krise verurteilt. "Die Eindämmung der Pandemie darf Thüringen nicht länger dem Gutdünken von Ministerpräsident Ramelow überlassen. Seit Oktober sorgt er für ein unablässiges Kommunikationschaos", kritisierte Kemmerich am Montag. Sein Vorgehen verunsichere Bürgerinnen und Bürger. "Auch Mitglieder seiner eigenen Regierung zeigen sich inzwischen hochgradig verärgert." (dpa)

12.33 Uhr: 35 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Über das Wochenende wurden dem Gesundheitsamt Sömmerda insgesamt 35 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl derer, bei denen im Landkreis seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 685. Aktuell gibt es im Landkreis 292 aktive Covid-19-Fälle. 380 Personen gelten als genesen. Ein weiterer Patient ist verstorben. Bislang gibt es somit im Landkreis 13 Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. 13 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) aktuell bei 146,9.

12 Uhr: Inzidenzwert liegt im Kreis Gotha bei 90,4

Seit Freitag ist die Gesamtzahl der bislang im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes um 35 auf 1059 gestiegen. Als aktuell erkrankt galten am Montag 215 Menschen, vier weniger als am Freitag. Davon befinden sich 26 im Krankenhaus, wiederum drei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt.

11.36 Uhr: Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche positiv getestet

Jenas Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet und befindet sich mit leichten Symptomen in Quarantäne. Das Ergebnis wurde ihm am Sonntag mitgeteilt. Auch seine Familie wurde positiv getestet. Es kann nicht nachvollzogen werden, wie und wo sich der Oberbürgermeister und seine Familie infiziert haben.

Jenas Oberbürgermeister mit Corona infiziert

11.29 Uhr: Zahlreiche Corona-Fälle in Jenaer Altenheim

In einem Jenaer Altenheim treten kontinuierlich Fälle auf. Das Infektionsgeschehen ist insgesamt breit gestreut. Für die Saalestadt sind 25 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet worden. 27 Personen konnten als genesen eingestuft werden.

Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 239

davon in den vergangenen 24 Stunden: 25

stationäre Fälle: 15

davon schwere Verläufe: 6

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 141

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 130,1

Infizierte insgesamt seit dem 14. Mörz: 915

Gestorbene insgesamt: 10

Genesene insgesamt: 666

davon in den vergangenen 24 Stunden: 27

in Quarantäne: 1710

11.05 Uhr: Friseurin aus Schmölln: Corona-Leugner werden nicht bedient

Janine Stiebritz über ihre Arbeit während der Pandemie-Zeit. Beim Friseur gehört Handarbeit ganz nah am Kunden zum täglichen Geschäft. Mit der Kundschaft wird gern ein Plausch gehalten. Doch wie sieht die Arbeit als Friseur während Corona aus?

10.52 Uhr: Infektionsgeschehen auf hohem Niveau - Landkreise mit hohen Werten

Zum Wochenbeginn hat sich keine Entspannung in der Corona-Pandemie in Thüringen abgezeichnet. Mit 491 gemeldeten Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn erfassten Fälle im Freistaat auf 21.100. Als genesen gelten Schätzungen zufolge 14.520 Fälle. Die Zahl der Gestorbenen, bei denen das Sars-Cov-2-Virus nachgewiesen wurde, stieg im Vergleich zu Sonntag um acht auf insgesamt 439.

10.49 Uhr: 35 Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Seit Freitag ist die Gesamtzahl der bislang im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes um 35 auf 1059 gestiegen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Als aktuell erkrankt galten am Montag 215 Menschen, vier weniger als am Freitag. Davon befinden sich 26 im Krankenhaus, wiederum drei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 802 Personen, 39 mehr als am Freitag. An oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind im Landkreis Gotha bislang 42 Menschen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Montag mit 90,4 angegeben.

9.58 Uhr: Zwölf Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind vier, die im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung positiv getestet wurden. Von den zwölf Fällen sind zehn Frauen und zwei Männer. Drei Fälle betreffen die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, je zwei Fälle die VG Dornburg-Camburg und Heideland-Elstertal-Schkölen sowie die Erfüllende Gemeinde Stadt Eisenberg, je ein Fall die VG Hermsdorf und Hügelland-Täler sowie die Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz. Der Dienstleistungsbetrieb des SHK ist wegen einer Infektionsfalls und mehrerer Quarantäne-Fälle derzeit nur eingeschränkt erreichbar.

Aktive Fälle im Landkreis: 175

Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 732

Derzeit befinden sich im SHK 708 Personen in Quarantäne, für 5065 endete die Quarantänezeit bereits.

8.47 Uhr: So kämpft Fitnessstudio-Rebell René Wittig aus Apolda gegen Schließung

René Wittig, Inhaber des Fitness- und Gesundheitsclubs "Living" in Apolda, hatte mit seinem Anwalt eine Klage beim Oberverwaltungsgericht gegen die vom Thüringer Gesundheitsministerium verordnete Schließung eingereicht. Erfolglos. Betroffen sind alle Thüringer Fitnessstudios, mehr als drei Dutzend - u.a. aus Erfurt, Weimar, Jena, Eisenach, Sömmerda, Suhl sowie Zeulenroda - hatten offiziell ihre Solidarität mit Wittig bekundet und finanzielle Unterstützung zugesagt. "Dass Studios, die sonst bittere Konkurrenten sind, eng zusammen halten, ist wunderbar", so Wittig. "Und macht Mut." Wichtig in einer Zeit, in der Durchhaltevermögen gefragt ist, denn nach dem Beschluss der letzten Woche bleibt die Fitnessbranche mindestens bis 10. Januar 2021 geschlossen.

8.25 Uhr: Zwei Neuinfektionen in Erfurt

Am Montag wurden in Erfurt insgesamt 1675 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 2 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 118,2. 34 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt unverändert bei 938. 32 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 705 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8 Uhr: Maier kritisiert Vorgehen Ramelows bei Corona-Regeln

Innenminister Georg Maier (SPD) sieht sich mal wieder vor vollendete Tatsachen gestellt: "Von den Plänen des MP erfahre ich wieder mal aus den Medien. Halte die Diskussion um Weihnachten derzeit nicht für hilfreich. Wir müssen stattdessen jetzt darüber beraten, wie wir sehr kurzfristig auf die rapide steigenden Zahlen in Thüringen reagieren", twitterte er. Ramelow hatte am Sonntag vorgeschlagen, dass an Weihnachten maximal fünf Menschen gemeinsam feiern dürfen. Bisher hatten Bund und Länder vereinbart, dass sich an Weihnachten und Silvester bis zu zehn Personen treffen dürfen.

6.55 Uhr: Corona-Ausbruch legt Bauhof im Wartburgkreis lahm

In Bad Salzungen haben mehrere Corona-Infektionen den städtischen Bauhof vorerst lahmgelegt. Wie MDR Thüringen berichtet, sind etwa ein Drittel der 24 Mitarbeiter positiv getestet worden.

6.44 Uhr: Wiedaer Krippenweihnacht lockt trotz Corona Besucher in den Südharz

Gemütliches Schlendern in Adventsstimmung - das kleine Wieda im Harz lädt auch in diesem Jahr Besucher zur Krippenweihnacht ein. In dem Ortsteil der Gemeinde Walkenried sind zum 16. Mal lebensgroße Krippenszenen in Vorgärten oder Garageneinfahrten aufgebaut. "Mehr als 20 davon lassen sich auf einem Fußweg von etwa 2,5 Kilometern bestaunen", sagte Mitorganisator Klaus-Erwin Gröger. (dpa)

6.43 Uhr: Hunderte Menschen demonstrieren in Thüringen gegen Corona-Maßnahmen

Rund 600 Menschen haben am Sonntag in mehreren Thüringer Städten und Gemeinden gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die größte Versammlung fand laut dpa mit rund 400 Teilnehmern in Rudolstadt statt, zuvor war von 300 Demonstranten die Rede. In Jena gingen rund 100 Menschen gegen die Maßnahmen auf die Straße. Ebensoviele fanden sich zu einer Gegendemonstration zusammen. Auch in Meiningen, Erfurt und Bad Salzungen gab es Proteste. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen weitestgehend störungsfrei. Nur vereinzelt habe es Anzeigen wegen des Nichteinhaltens der Corona-Schutzverordnung gegeben. (dpa)

6. Dezember

21.20 Uhr: Corona-Kritiker ziehen ohne Masken durch Jena

Eine angemeldete Demonstration von Kritikern des Umgangs der Stadt Jena mit Corona-Maßnahmen ist am Sonntag von den Initiatoren selbst abgesagt worden. Grund waren die Auflagen der Stadt zum Maskentragen für alle Teilnehmer. Daraufhin hatten sich etwa 50 Personen in kleinen Grüppchen ohne Masken und geforderten Abstand auf den Weg gemacht. Dort sangen sie Weihnachtslieder.

20.50 Uhr: 300 Menschen bei Corona-Demo in Rudolstadt

Geschätzt mehr als 300 Menschen waren einem Aufruf zu einer Demonstration am Sonntag auf die Bleichwiese in Rudolstadt gefolgt. Die für 500 Personen angemeldete Kundgebung kritisierte die Verhältnismäßigkeit einiger Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Wir sind keine Corona-Leugner“, stellten die Initiatoren Frank Wehr und Manuela Zehm klar. „Auch verteufeln wir nicht per se alle Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen“, sagt Wehr. Insbesondere die Abstandsregelungen seien „sicherlich sinnvoll“. Schlimm sei hingegen, dass Menschen beispielsweise sterbende Angehörige nicht besuchen dürften und vor allem Kinder unter der Situation litten.

19.25 Uhr: Auch im Saale-Orla-Kreis wird eine Corona-Impfstelle eingerichtet

In Thüringen soll voraussichtlich im Januar mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden. Nach der vom Gesundheitsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung bekannt gegeben Impfstrategie wird es im Freistaat 29 Impfstellen geben. Darüber hinaus werden zehn mobile Teams im Einsatz sein. Fest steht, dass sich eine der Impfstellen im Saale-Orla-Kreis befinden wird.

18.50 Uhr: Im Unstrut-Hainich-Kreis bleibt bis 20. Dezember der Vereinssport nicht möglich

Der organisierte Vereinssport bleibt bis mindestens zum 20. Dezember im Unstrut-Hainich-Kreis unmöglich. Das ist einer der beiden zentralen Punkte der Allgemeinverfügung, die Landrat Harald Zanker (SPD) zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Unstrut-Hainich-Kreis unterschrieb. Sie schärft die Verordnung des Landes nach. Der andere Punkt der Verfügung des Landkreises: Nun herrscht auch auf Wochenmärkten Maskenpflicht.

18 Uhr: Weihnachtliche Stimmung bei langer Einkaufsnacht trotz Maskenpflicht

Eigentlich hätte es zum Schittchenmarkt, jedes Jahr am 1. Advent, für die Geschäftsleute der Stadt Sömmerda einen verkaufsoffenen Sonntag gegeben. Durch Corona fiel beides und auch der Weihnachtsmarkt aus. Der Handwerker- und Gewerbeverein Sömmerda kam deshalb zusammen mit der Stadt auf die Idee, eine Einkaufsnacht zu initiieren. .

17.20 Uhr: Corona-Pandemie trifft Menschen in Kenia hart – ein Neustädter hilft

Der Neustädter Zahnarzt Andreas Pathe engagiert sich seit 1999 in der Organisation Zahnärzte für Afrika (Dentists for Africa). Im September dieses Jahres hatte Pathe erneut einen Besuch im ostafrikanischen Staat für ein Weiterbildungsseminar geplant, dieser musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Diese hat den ostafrikanischen Staat hart getroffen. Denn das Virus sei nicht die einzige Bedrohung, sondern habe eine Welle weiterer verheerender Folgen mit sich gebracht.

17 Uhr: Weiter steigende Corona-Zahlen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Freitag und Sonnabend (Stand: 24 Uhr) 28 neue Corona-Infektionen gemeldet. In der Gemeinschaftsschule Wenigenjena musste für eine Klasse Quarantäne ausgesprochen werden.

16.37 Uhr: Über 1000 Corona-Fälle seit dem Frühjahr in Gera

1004 Menschen in Gera sind nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) seit Beginn der Corona-Krise positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Inzidenzwert auf Basis der Coronafälle der letzten sieben Tage hochgerechnet auf 100.000 Einwohner lag am Sonntag laut RKI bei 162,1. Im Landkreis Greiz lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 183,8. Insgesamt wurde hier seit Frühjahr bei 1387 Menschen das Virus nachgewiesen.

16.10 Uhr: Mehr als 30 neue Corona-Fälle am Wochenende im Saale-Holzland-Kreis

Am Wochenende sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises insgesamt 32 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Darunter sei auch eine medizinische Einrichtung, in der zwölf Patienten positiv getestet worden sind. Weitere Tests und Ermittlungen laufen.

16 Uhr: Drei Neuerkrankungen mit dem Coronavirus im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind mit Stand 16 Uhr drei Neuerkrankungen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. 610 (+3) Krankheitsfälle gibt es bisher im Weimarer Land, davon gelten 470 als genesen. Es gibt 132 (+ 3) Aktivkranke, fünf Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Acht Menschen sind bisher in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

7-Tage-Inzidenz: 60 Neuerkrankungen

Inzidenzwert 73,2

530 (+8) Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne

29 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung

15.10 Uhr: 28 neue Corona-Fälle im Landkreis Sömmerda übers Wochenende

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl seit Ausbruch der Pandemie mit 678 an. Das sind 28 mehr als am Freitag vom Landratsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sank von 165,6 am Freitag auf 151,2.

14.45 Uhr: Bayern will Katastrophenfall ausrufen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mitgeteilt, dass die Landesregierung dem Landtag in der kommenden Woche vorschlagen wird, die Corona-Regeln bis zum 5. Januar deutlich zu verschärfen. Folgende Punkte soll der Vorschlag laut Söder umfassen:

Bayern soll wieder den Katastrophenfall ausrufen, weil, so Söder, die Belastung der Krankenhäuser besser gesteuert werden könne

Es soll eine „Allgemeine Ausgangsbeschränkung“ verfügt werden. Menschen sollen wie beim Corona-Lockdown im Frühjahr nur noch in „triftigen Gründen“ das Haus verlassen dürfen. In Corona-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 soll eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr gelten. Über Weihnachten, vom 23. bis zum 26. Dezember, sollen die Verschärfungen nicht gelten.

Ab Mittwoch soll an Berufsschulen komplett in den Distanzunterricht gewechselt werden. In Corona-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 sollen Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse im Distanzunterricht unterrichtet werden. Für alle Schulen soll unabhängig vom Infektionsgeschehen gelten: Ab der 8. Klasse soll in den Wechselunterricht gewechselt werden.

Ab dem 9. Dezember soll der Konsum von Alkohol in Bayern unter freiem Himmel untersagt sein.

14.31 Uhr: 29 neue Infektionen im Eichsfeld

Die aktuelle Zahl der mit den Coronavirus infizierten Eichsfelder stieg am Wochenende auf 306 Menschen an. Insgesamt stellte das Gesundheitsamt 44 Neuinfektionen am Samstag und Sonntag fest. Eine weitere Frau ist verstorben. Weitere zwei Kindertagesstätten sind seit dem Wochenende von Covid-Fällen betroffen.

Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden im Eichsfeldkreis: 29

Gesamtzahl der Infizierten: 1111

Patienten stationär: 16

davon stationär/schwere Verläufe: 6

Verstorbene: 24

Genesene in den letzten 24 h: 20

Gesamtzahl der Genesenen: 781

7-Tages-Inzidenz: 170,0 (RKI Dashboard, Stand: 06.12.20, 00:00 Uhr)

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 306

Mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind: Heilbad Heiligenstadt: 57 Küllstedt: 56 Leinefelde: 46 Niederorschel: 26 Dingelstädt: 7 Worbis: 6 Ershausen: 5. Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. 15 Personen konnten bis heute, 8 Uhr, noch nicht zugeordnet werden.

14.14 Uhr: Ramelow: Keine Corona-Lockerungen über Festtage

In Thüringen sind angesichts der steigenden Covid-19-Infektionen keine zunächst auch vom Bund in Aussicht gestellten Lockerungen der bisherigen Corona-Verordnung geplant. In einzelnen Bereichen kann es sogar zu leichten Verschärfungen kommen. Von der Opposition gibt es harte Kritik.

13.30 Uhr: 56 neue Fälle im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis erhöhte sich am Wochenende um 56. Derzeit werden im Kreisgebiet 333 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen betreut. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt 1499 Kontaktpersonen. Der 7-Tage-Inzidenzwert für den Kyffhäuserkreis liegt bei 187,3. 15 Patienten sind in stationärer Behandlung bzw. haben schwere Krankheitsverläufe. 10 Menschen sind seitdem im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

12.39 Uhr: Inzidenz-Wert für den Kreis Sömmerda sinkt

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl seit Ausbruch der Pandemie mit Stand von heute 0 Uhr mit 678 an. Das sind 28 mehr als am Freitag vom Landratsamt gemeldet. Die Anzahl der Patienten, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, bleibt am Wochenende mit zwölf Todesfällen unverändert. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) sank von 165,6 am Freitag auf 151,2.

11.09 Uhr: 374 neue Corona-Fälle in Thüringen gemeldet

Nach 374 neu gemeldeten Fällen ist laut Gesundheitsministerium die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Thüringen auf nun 20.488 gestiegen. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg um 2 auf 416. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wurden 90 Corona-Patienten behandelt, von denen 42 so schwer erkrankt sind, dass die künstlich beatmet werden müssen. An den Wochenenden sind die Fallzahlen häufig geringer als an Werktagen, weil nicht alle Gesundheitsämter neue Zahlen melden. Als inzwischen wieder genesen gelten 14 160 Thüringer. Innerhalb der vergangenen 7 Tage wurden je 100.000 Einwohner 166,6 neue Infektionen gezählt (dpa).

10.15 Uhr: Mehr als 700 aktuelle Infektionen in Erfurt

Am Sonntag, Stand 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 1673 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl laut Stadt in 24 Stunden um 8 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt weiter bei 117,3. 34 Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie am Vortag bei 938. 32 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 703 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

10.01 Uhr. Die Corona-Lage in Jena: 242 aktive Infektionen

Bis Samstagabend wurden in Jena sechs neue Fälle gemeldet. Elf Personen gelten wieder als genesen.

Anzahl aktiver Fälle: 242

davon in den letzten 24 Stunden: 6

stationäre Fälle: 14

davon schwere Verläufe: 6

Infizierungen der letzten sieben Tage: 120

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 110,7

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 890

Gestorbene insgesamt: 9

Genesene insgesamt: 639

davon in den letzten 24 Stunden: 11

10 Uhr: Verstöße gegen Corona-Einschränkungen

Am frühen Sonnabendnachmittag erhielt ein 54-Jähriger in Masserberg eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Der Mann wollte ohne Maske einkaufen gehen. Als er darauf angesprochen wurde, wurde er laut Polizei ausfällig gegenüber dem Personal und wollte eine Anzeige wegen Diskriminierung erstatten. Die Polizei musste eingreifen und den Mann "wegen Unbelehrbarkeit des Ladens" verweisen. Samstagabend haben Polizisten eine Anzeige gegen zwei junge Männer in Saalfeld erstattet. Sie saßen auf dem Markt und tranken Bier. Dies ist jedoch mit der neuen Allgemeinverfügung für Saalfeld-Rudolstadt seit dem 3. Dezember verboten, heißt es bei der Polizei. Wegen Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen hat die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Gotha ein Treffen einer Gruppe von fünf jungen Leuten beendet. Dabei wurden zwei 18-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit. Die Gruppe hatte sich den Angaben zufolge zuerst auf dem Parkplatz eines Supermarktes versammelt. Dann sei die Gruppe von Zeugen gemeldet worden, weil sie dort Lärm verursachte. Einem Platzverweis kam die Gruppe zunächst nach. Rund zwei Stunden später wurde die Polizei erneut über eine lärmende Gruppe informiert. Wie sich herausstellte, handelte es sich um dieselben jungen Leute. Die beiden 18-Jährigen kamen diesmal einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurden. Zudem erhielten alle fünf Beteiligten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz (dpa.

5. Dezember

18 Uhr: 15 Neuinfektionen im Eichsfeld am Samstag

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist im Eichsfeld von Freitag auf Samstag um 15 gestiegen. Gleichzeitig sind 21 Perrsonen wieder genesen, so dass es aktuell noch 297 aktive Fälle gibt. Der Landkreis meldet zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

17 Uhr: Neun neue Fälle in Weimar, 13 im Weimarer Land

In Weimar sind seit gestern neun weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Unter anderem sind zwei Grundschulen der Stadt betroffen. Dreizehn bestätigte Corona-Neuinfektionen haben den Inzidenzwert im Weimarer Land am Samstag auf 74,7 ansteigen lassen. Betroffen sind unter anderem zwei Schulen und eine Kita.

13.41 Uhr: Wie Gastronomen der Region Greiz den Einschränkungen trotzen

Es bleibt schwierig, vor allem auch für die Gastronomen. Die Monate November und Dezember gehören bei den Gastwirten zu den umsatzstärksten Monaten im Jahr. Die Stadt Greiz hat nun auf der Internetseite der Stadt Gastronomiebetriebe gelistet, die ihr Essen zum Mitnehmen anbieten. Es läuft jedoch bei den Gastronomie-Betrieben der Region sehr unterschiedlich, wie unsere Umfrage zeigt.

13.25 Uhr: Infektionszahlen in Saalfeld-Rudolstadt steigen weiter

Trotz des Anfang November in Kraft getretenen Teil-Lockdowns steigen die Zahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weiter an. Für Sonnabend meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt, innerhalb von sieben Tagen haben sich im Landkreis 290 Personen pro 100.000 Einwohner neu infiziert. Angestrebt wird ein Wert von maximal 50.

13.01 Uhr: Landtag soll früher eingebunden werden bei neuen Corona-Verordnungen

Der Thüringer Landtag soll künftig früher in neue Corona-Verordnungen eingebunden werden. Nach Angaben des MDR einigten sich die Regierungsfraktionen von Linke, SPD und Grünen mit der CDU im Sozialausschuss. Es soll in der Landtagssitzung Mitte Dezember beschlossen werden.

12.10 Uhr: Weihnachten trotz Corona: Wie Sie sicher feiern können

Große Familienfeste könnten in diesem Jahr zum Superspreader-Ereignis werden. Wir erklären, wie Sie möglichst sicher feiern können.

11.29 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder auf unter 1000

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist in Thüringen von Freitag auf Samstag wieder unter 1000 gesunken. Innerhalb der letzten 24 Stunden hätten die Gesundheitsämter 652 neue Fälle gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am Freitag waren mit 1035 erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert worden. Die Zahl der an oder mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen stieg um 9 auf nun 414. 88 Menschen wurden wegen ihrer Corona-Infektion auf Intensivstationen behandelt, 38 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass die künstlich beatmet werden müssen. Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie nachgewiesenen Infektionen stieg den Angaben zufolge auf 20 114. Als inzwischen wieder genesen gelten Schätzungen zufolge 13 920 Thüringer. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden je 100 000 Einwohner 166,4 neue Infektionen gezählt.

11.20 Uhr: Für den Kleinen war’s am schwersten

Grünen-Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling und ihre fünfköpfige Familie war bis vor Kurzem in Quarantäne. Nach der Zeit plädiert Sie für Änderungen und setzt auf verbesserte Bescheide. Dort würde etwa stehen, "dass man sich schützen soll vor dem Sekret anderer Familienmitglieder. Wie soll das gehen, wenn Kleinkinder zur Familie gehören? Ein bisschen mehr Realismus wäre beim Abfassen dieser Bescheide geboten." Es sei für Henfling dringend nötig, dass Gesundheitsämter in Deutschland bei gleichen Sachverhalten gleiche Entscheidungen treffen. Außerdem plädiert sie für eine Rechtsgrundlage, auf der die Gesundheitsämter kindgerechte Quarantäneregelungen anordnen können. "Es nützt uns allen nicht, wenn die, die da zu Hause sitzen, noch kränker werden, als sie Corona ohnehin schon gemacht hat", sagte sie der TLZ.

11.12 Uhr: 247 aktive Fälle in Jena

22 neue Fälle in 24 Stunden meldet Jena. Damit gibt es offiziell aktuell 247 aktive Corona-Fälle. Im Krankenhaus werden 14 Patienten behandelt, 6 Patienten weisen dabei einen schweren Verlauf auf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt nun bei 112,5

Infizierte insgesamt seit Mitte März: 884

Bisher Verstorbene: 9

Genesene insgesamt: 628 davon in den letzten 24 Stunden: 14

in Quarantäne: 1710

10.56 Uhr: 46 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Erfurt

Bis Sonnabend 8 Uhr wurden in Erfurt 1665 Personen positiv getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 46 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 117,3. 34 Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie am Vortag bei 938. 32 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 695 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

10.01 Uhr: Fast jedes zweite Intensivbett im Kreis Nordhausen noch frei

Mehr als ein Drittel aller 471 Corona-Infektionen im Landkreis entfallen jedoch auf die vergangenen zwei Wochen. Auch Klinikpersonal der beiden Krankenhäuser ist von Infektionen betroffen.

9.23 Uhr: Maskenpflicht auf Schleizer Markt: Akzeptanz mit Zweifeln

Auf dem Schleizer Neumarkt herrscht zum Wochenmarkt Maskenpflicht. Besucher kritisieren oft deren Nutzen. Wir haben uns die Antworten der Schleizer aufgeschrieben.

9.15 Uhr: Thüringen hilft: Unterstützung für Puppenspieler-Familie in Not

Seit fast einem Jahr sitzt in Arnstadt eine Künstlerfamilie fest, weil bundesweit die Festplätze gesperrt sind. „Thüringen hilft“ will die Familie unterstützen.

8.51 Uhr: Bis Oktober weniger Tote: Innenminister: Corona in Sterbezahlen

250 Menschen weniger als vor einem Jahr sind bis Oktober in Thüringen verstorben. Ein Grund, Corona nicht ernst zu nehmen? Innenminister Maier warnt vor falschen Schlüssen.

8.19 Uhr: Corona-Soforthilfe: Bisher 18 Strafanzeigen wegen Betrugsverdachts

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr leisteten Bund und Land betroffenen Unternehmen und Soloselbstständigen die sogenannte Corona-Soforthilfe. Kriminelle nutzten das in Thüringen offenbar selten aus. Bisher gibt es 18 Anzeigen wegen eines Betrugsverdachts.

8.01 Uhr: Bundesgesundheitsminister Spahn irritiert zu zu Selbsttests für Lehrer

Im Thüringer Bildungsministerium reagiert man mit Verwunderung auf die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass sich Lehrer künftig selber auf Corona testen können. „Zur Nachricht, dass sich der Bund bei Antigen-Schnelltests für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher engagieren will, ist außer der Nachricht selbst noch nichts bekannt“, teilt ein Sprecher des Bildungsministeriums mit.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen hat am Freitag eine Vereinbarung mit dem Thüringer Bildungsministerium unterzeichnet, um in Thüringen Antigen-Schnelltests direkt vor Ort in Schulen zu ermöglichen.