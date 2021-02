Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 8. bis zum 10. Februar 2021

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 8. bis 10. Februar 2021 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

10. Februar

22.04 Uhr: Verstöße bei Hygienemaßnahmen: Jenaer Visitamed-Heim bleibt im Interimsbetrieb der Awo

Eigentlich hätte das Jenaer "Rosental"-Pflegeheim Anfang der kommenden Woche wieder in die Leitung der Visitamed GmbH zurückgeführt werden sollen. Davon ist man jedoch noch weit entfernt. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) war am Mittwoch ebenfalls vor Ort. Er machte auf Anfrage unserer Zeitung deutlich, dass im Zuge der "Rettungsmaßnahmen" eine Vielzahl von Verstößen festgestellt worden seien. Diese würden auch das Arbeitsrecht und die Hygienebestimmungen betreffen. "Die Stadt hat mittlerweile massive Zweifel an der Zuverlässigkeit des bisherigen Trägers, der Visitamed GmbH." Aktuell kann der Träger die Leitung des Heimes nicht sicherstellen.

20.47 Uhr: Ramelow nach Bund-Länder-Schalte: Lockdown auch in Thüringen bis 7. März

Thüringen wird nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Lockdown mit der Schließung von Gaststätten, Hotels und Geschäften bis 7. März verlängern. Friseure sollen jedoch nun Anfang März wieder Haare schneiden können. Thüringen folge damit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sagte Ramelow am Mittwochabend in Erfurt.

20.16 Uhr: Neun Todesfälle binnen zwei Tagen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind binnen zwei Tagen neun an Covid-19 erkrankte Menschen verstorben. Der jüngste von ihnen war 63 Jahre alt, der älteste 92. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in diesem Landkreis auf 186 gestiegen. Das ist weiterhin die höchste Zahl in Thüringen. Erneut wurden nach Angaben des Landratsamtes mehrere Bewohner von Pflegeeinrichtungen oder Senioren-Wohngemeinschaften positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 249.

Corona Fälle in Thüringen je Region

19.56 Uhr: Neuer Termin für Wahlen im Kreis Nordhausen

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde einen neuen Termin für die Landratswahl im Landkreis Nordhausen festgelegt. Die Wahl findet nun am 25. April 2021 statt, berichtet Amtssprecherin Tanja Neubauer. Eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl würde am 9. Mai 2021 stattfinden. Ende Dezember 2020 hatte das Landesverwaltungsamt den ursprünglichen Termin für die Landratswahl am 28. Februar 2021 aufgrund der angespannten Corona-Lage aufgehoben.

19.42 Uhr: 10.000 Teilnehmer für nächste Corona-Demo in Erfurt angemeldet

Gegner der Corona-Maßnahmen haben für den 27. Februar ihre nächste Kundgebung auf dem Domplatz angemeldet. Das hat Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) bestätigt. Er will sich beim Land für Regelungen einsetzen, die es ermöglichen, die Teilnehmerzahl zu begrenzen.

19.30 Uhr: Jenaer Professor: Kampf gegen Corona wird zum Dauerlauf

Ein Wettlauf mit der Zeit? Der Kampf gegen das Coronavirus werde eher einem Dauerlauf gleichen als einem Sprint. „Dabei kann es durchaus möglich sein, dass das Virus nicht ausgerottet wird“, sagt der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena, Mathias Pletz. OB Thomas Nitzsche (FDP) und Amtsärztin Enikö Bán warnten davor, sich angesichts sinkender Inzidenzwerte zu früh vom Lockdown zu verabschieden.

19.01 Uhr: Kein Impftermin für 102-Jährige aus Apolda

Dass Helga Lösch schon viel erlebt hat, versteht sich. Immerhin ist sie 102 Jahre alt und gehört damit zu den ältesten Bürgern von Apolda. Und obgleich die Seniorin zweifellos zur Risikogruppe gehört, wartet sie bisher erfolglos auf die Verabreichung der ersten Dosis einer Covid-19-Schutzimpfung. Nicht, dass ihre Familie untätig war. Im Gegenteil, seit Anfang Januar, so schildert es Enkel Markus Heubach, habe man telefonisch und im Internet über Impfen-Thüringen versucht, einen Ersttermin zu bekommen. Nichts zu machen.

17.58 Uhr: Paritätischer weist Forderung nach täglichen Corona-Tests zurück

Der Landesverband Thüringen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat Forderungen nach täglichen Corona-Tests in Pflegeeinrichtungen als unrealistisch zurückgewiesen. "Tägliche Tests der Beschäftigten können ohne Zweifel bei der Bewältigung der Krise helfen", erklärte Landesgeschäftsführer Stefan Werner am Mittwoch in Neudietendorf. Allerdings sei das aktuell aufgrund des logistischen Aufwands nicht realistisch. (dpa)

17.44 Uhr: Bundeswehr im Saale-Orla-Kreis weiter gefragt - 38 Neuinfektionen

Hilfeleistungsantrag der Kreisverwaltung soll über den 19. Februar hinaus verlängert werden. Inzidenz im Saale-Orla-Kreis am Mittwoch bei 153,2.

17.35 Uhr: Drei Todesfälle im Kyffhäuserkreis

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Kyffhäuserkreis eine Neuinfektion. Damit gibt es derzeit 231 aktive Fälle. Die Gesamtzahl der bisher Infizierten beläuft sich auf 1863. 16 Patienten werden stationär bzw. mit schweren Verläufen behandelt. In den vergangenen 24 Stunden sind . Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf insgesamt 75. In den vergangenen 24 Stunden sind 15 Patienten genesen, insgesamt also 1561. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 76,8.

16.19 Uhr: Land startet Zwischenfinanzierung für Corona-Überbrückungshilfe III

Thüringen startet am Mittwochabend seine Zwischenfinanzierung für die Corona-Hilfen des Bundes. Wie MDR Thüringen unter Berufung auf das Wirtschaftsministerium berichtet, können Lockdwon-geschädigte Betriebe ab 18 Uhr bei der Thüringer Aufbaubank das zinslose Darlehen mit dem Namen "Corona Ü-III Zwischenkredit" beantragen. Es soll die Zeitspanne bis zur Auszahlung der Bundeshilfe überbrücken. Bis zu 50.000 Euro sind pro Betrieb möglich. Voraussetzung ist u.a., dass das Unternehmen zahlungsfähig und nicht insolvenzgefährdet ist. Außerdem muss ein Steuerberater eine positive Bewertung abgeben. Sobald das Geld vom Bund fließt, muss der zinslose Kredit ans Land zurückerstattet werden.

16.15 Uhr: Schweiz weitet Quarantänepflicht aus: Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Reisende aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg müssen nach einer Einreise in die Schweiz demnächst in die Corona-Quarantäne. Das Bundesamt für Gesundheit hat am Mittwoch die Liste mit Risikogebieten aktualisiert. Sie gilt ab 22. Februar. Zuvor waren bereits Thüringen und Sachsen darauf. Sachsen wird von der neuen Liste gestrichen.Wer sich in den zehn Tagen vor der Einreise in die Schweiz in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg aufgehalten hat, muss sich bei den Behörden melden, zehn Tage in Quarantäne und darf das Haus oder die Ferienwohnung nicht verlassen. (dpa)

16.02 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Gotha

Zwei weitere Patienten im Landkreis Gotha sind nun an oder mit Corona verstorben, ist der aktuellen Meldung aus dem Landratsamt, gültig für den 10. Februar, zu entnehmen. Damit sind es 149 Verstorbene. Auch ist die Zahl der stationär aufgenommenen Patienten gegenüber dem Vortag von 69 auf 72 gestiegen, die Zahl der als an Corona erkrankt Geltenden je von 464 auf 421 gesunken. Seit Beginn der Pandemie-Feststellung sind 4244 Personen positiv getestet.

15.32 Uhr: In Weimar wenig Neuinfektionen, aber drei Todesfälle

Erneut sind in Weimar drei Menschen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gestorben. Wie die zwei weitere bestätigte Neuinfektionen bezog sich diese Meldung der Stadt vom Mittwoch auf die letzten 48 Stunden. Weimars Gesundheitsamt wies darauf hin, dass seit Sonntag allerdings nur wenige Tests durchgeführt wurden. Vor diesem Hintergrund ist auch die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner zu betrachten. In Weimar liegt sie nun bei 68,99.

15.16 Uhr: Zwei weitere Todesfälle und 19 Neuinfektionen im Kreis Gotha

Das Gothaer Landratsamt hat am Mittwoch 424 Personen gemeldet, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind (Stand 10. Februar, 10 Uhr). Das sind 43 Personen weniger als am Dienstag. Davon werden 72 (+3) Personen stationär behandelt, 10 (-1) auf Intensivstationen. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen, analog des RKI, liegt nun bei 4244 Personen, das sind 19 mehr als am Vortag. 3674 (+60) sind inzwischen genesen. Bislang sind 149 Personen (+2) an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 196,4.

14.04 Uhr: Drei Neuinfektionen im Weimarer Land

Mit Stand Mittwoch, 12 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes drei Corona-Neuinfektionen. 231 sind derzeit aktive Fälle, sieben weniger als tags zuvor. In den vergangenen sieben Tagen gab es 76 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt aktuell bei 92,5. 40 Personen sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Seit Beginn der Pandemie wurden 2093 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

13.50 Uhr: Zahl der Geimpften überholt Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Thüringen

In Thüringen sind bislang rund 71.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, haben 26.000 davon auch schon die Zweitimpfung erhalten. Damit seien nun bereits mehr Menschen gegen Corona geimpft worden, als seit Beginn der Pandemie an Infizierten gezählt wurden. Deren Zahl summierte sich seit März 2020 auf etwa 69.000. "Auch, wenn wir noch lange nicht am Ziel sind: Das ist ein Grund zur Freude", kommentierte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die Zahlen. Thüringen liege bei der Zahl der Impfungen mit 3,3 je 100.000 Einwohner den Angaben zufolge inzwischen über dem Bundesschnitt. "Das zeigt, unsere Strategie funktioniert und wir liegen richtig."

13.36 Uhr: Inzidenz im Landkreis Sömmerda leicht gesunken

Das Gesundheitsamt Sömmerda hat binnen 24 Stunden vier Corona-Neuinfektionen registriert. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda damit bei insgesamt 1993 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden, informierte das Landratsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 186 aktive Corona-Fälle. 1733 Personen sind genesen. Bislang sind im Landkreis 74 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. 32 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) sank erneut leicht auf 113,8. Am Tag zuvor hatte das Robert-Koch-Institut den Wert für den Landkreis Sömmerda noch mit 131,1 angegeben.

13 Uhr: Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis ist auf 72 gesunken

Zwei neue Coronafälle sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzlandes am Dienstag gemeldet worden. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 207 gesunken, 2359 Fälle sind beendet. Der Inzidenzwert ist auf 72 gesunken; so niedrig war er zuletzt im November.

12.40 Uhr: Fast 100 Infektionen mit Corona-Varianten

Die Zahl der Fälle, in denen Infektionen mit Varianten des Coronavirus in Thüringen festgestellt wurden, nähert sich der Marke von 100. Von den 93 gemeldeten Fällen sei bei 71 Betroffenen die britische Variante B.1.1.7 und in zwei Fällen die südafrikanische Variante B.1.351 nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. In den restlichen 20 Fällen sei noch unklar, um welche Variante es sich handelt.

12.30 Uhr: Studierende fordern Schnelltests vor jeder Klausur

Die Studierenden in Thüringen verlangen bei Prüfungen mit Anwesenheitspflicht an den Hochschulen verbindliche Schnelltests auf das Coronavirus. Diese sollten vor Beginn der Klausuren bei allen Beteiligten gemacht werden, teilte die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) am Mittwoch in Jena mit. Sechs von zehn Hochschulen planten teilweise in größerem Umfang Präsenzprüfungen.

12.15 Uhr: Neun Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt derzeit zu 280 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. Seit Dienstag wurden 114 Abstriche gemacht, neun Fälle sind seitdem hinzugekommen. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 104,5 Fällen an. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 14 bestätigte Fälle, zwei intensivmedizinisch, und fünf Verdachtsfälle isoliert behandelt. Die Zahl der Verstorbenen mit einer Coronavirus-Infektion bleibt bei 116.

12 Uhr: Sinkende Zahlen im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Corona-Zahlen im Unstrut-Hainich-Kreis sind teils erneut gesunken. Ob das ein anhaltender Trend ist, ist jedoch noch offen. 273 akut Infizierte meldete das Landratsamt zum Beginn des Mittwochs, das sind 20 weniger als am Vortag. 611 Menschen (Dienstag: 696) waren in häuslicher Quarantäne. Leicht zurück gingen auch die Infektionszahlen in Pflegeheimen, wo jetzt noch 45 Bewohner und zehn Beschäftigte infiziert sind. Um drei auf 45 erhöht hat sich dagegen die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tages-Inzidenz (Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner), gemeldet vom Robert-Koch-Institut, sank von 162 auf 133. Eine ähnliche Tendenz bei dieser Zahl hatte es Ende November gegeben, als der Trend von um etwa 170 gegen 100 ging. Doch schon kurz später folgte der massive Anstieg über 400 und bis Ende Januar mit Inzidenzen durchweg über 200.

11 Uhr: Zweite Mahnwache der Friseure in Gera

Etwa 120 Saloninhaber und Mitarbeiter aus der Friseur- und Kosmetikerbranche haben sich am Mittwoch auf dem Geraer Markt zur zweiten sogenannten Lockdown-Mahnwache versammelt. Die Teilnehmer wollten vor den heutigen Beratungen von Bund und Ländern über die Verlängerung des Lockdowns noch einmal auf ihre existenzbedrohende Lage aufmerksam machen.

10.10 Uhr: Zwei Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis

Am 09.02. wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 2 Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 207 gesunken, 2.359 Fälle sind beendet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 2.566. Für 1.426 Menschen ist derzeit noch Quarantäne angeordnet; für 11.115 ist die Quarantänezeit beendet. Das Gesundheitsamt hat weitere 20 Tests veranlasst. Der Inzidenzwert ist auf 72 gesunken; so niedrig war er zuletzt im November.

10 Uhr: Auch Jenaer Inzidenz weiter unter 100-Marke

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Dienstag bis 24 Uhr zwölf weitere Corona-Infektionen gemeldet. Zwei Menschen starben an beziehungsweise mit Corona. Zwei Personen sind genesen. Damit gibt es in Jena 454 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 84,1.

9.50 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Erfurt unter 100 gerutscht

14 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt bis Mittwochmorgen in den zurückliegenden 24 Stunden registriert. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 4696 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 89,7 und rutscht damit nach längerer Zeit wieder unter 100. Am Vortag wurde sie noch mit 116,4 notiert. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 97 auf 3795 gestiegen. 149 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 752 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

9.10 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt kratzt an Sieben-Tage-Inzidenz von 100

So, wie es bundesweit zu beobachten ist, gehen auch in Saalfeld-Rudolstadt die Zahlen in Sachen Corona zurück. Mit 104 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen und einer Inzidenz von 100,8 pro 100.000 Einwohner kratzt man erstmals seit Dezember wieder an der Schwelle von 100.

8:26 Uhr: Knappschaft verschickt Briefe ohne Gutscheine für FFP2-Masken

So mancher Knappschaft-Versicherte hat in den vergangenen Tagen Post von seiner Krankenkasse bekommen. Dabei handelte es sich um das sogenannte Maskenbestättigungsschreiben. Doch die Krankenkasse Deutschen Rentenversicherung Knappschaft vergaß bei zahlreichen Kunden den entsprechenden Coupon beizufügen. So kommen Versicherte trotzdem an die Gutscheine.

7.15 Uhr: Jenaer Uni-Präsident spricht über den Umgang mit der Pandemie

Seit 2014 leitet Walter Rosenthal als Präsident die größte Thüringer Hochschule, die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Zuvor arbeitete er unter anderem als Arzt, war Professor an der Charité in Berlin und Vorstand des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin. Wir sprachen mit dem Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, über die Pandemielage. Im großen Interview spricht er über Entwicklungen und Fehler in der Pandemie.

7 Uhr: Idee zur Verlängerung des Schuljahres stößt auf Skepsis

Thüringer Bildungspolitiker haben überwiegend verhalten bis ablehnend auf den Vorschlag des Erfurter Sozialwissenschaftlers Marcel Helbig reagiert, das laufende Schuljahr bis in den Dezember hinein zu verlängern. Professor Helbig, der einen Lehrauftrag an der Uni Erfurt hat, hatte im Gespräch mit dieser Zeitung ein sogenanntes Langschuljahr angeregt, um die durch den Lockdown entstandenen Defizite beim Schulstoff wieder aufzuholen.

„Dieser Vorschlag ist aus meiner Sicht nicht zu Ende gedacht“, sagt Christian Tischner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Hier lesen Sie mehr.

6 Uhr: Hier erhalten Sie die Nachrichten des Tages zum Coronavirus als Newsletter:

TLZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

9. Februar

21.33 Uhr: In Thüringen gingen 9000 Minijobs verloren - Gastgewerbe stark betroffen

Binnen eines Jahres sind in Thüringen über 9000 Minijobs verloren gegangen. Waren im Sommer 2019 noch 122.492 Frauen und Männer im Freistaat geringfügig beschäftigt, waren es ein Jahr darauf 9064 oder 7,4 Prozent weniger. Das bestätigte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle.

21.08 Uhr: Diakonie: Corona belastet Obdachlosenhilfe mehr als die Kälte

Nach Ansicht der Diakonie Mitteldeutschland belastet die Corona-Pandemie die Obdachlosenhilfe zusätzlich. "Sich mal eine Stunde bei einem heißen Getränk in der Bahnhofsmission aufzuwärmen - dieser Bedarf ist jetzt im Winter stärker. Aber die Kontaktbeschränkungen bleiben ja trotzdem", sagte der Sprecher der Diakonie Mitteldeutschland, Frieder Weigmann der dpa. Die Obdachlosenhilfe lebe laut Weigmann von sozialen Kontakten, dem Arbeiten mit den Menschen. Vor diesem Hintergrund sei die Corona-Pandemie derzeit ein größeres Problem als der starke Wintereinbruch. (dpa)

18.15 Uhr: Mittwoch bleiben weiter einige Schulen in Thüringen zu

Auch morgen kommt es zu Schulschließungen. An einigen Orten können Busse nicht alle Linien befahren und auch nicht alle Schulorte erreichen. Ein Überblick über die aktuellen Schulausfälle.

17.55 Uhr: Saalemaxx Rudolstadt: Monat für Monat mehr Minus

Im Rudolstädter Erlebnisbad Saalemaxx blickt man bange auf die Verluste und wagt einen Blick Richtung Wiedereröffnung. Es ist der vierte Monat, in dem das Bad geschlossen ist. Und keiner weiß, wie lange dieser Zustand noch anhalten soll. „Das ist das große Problem für uns, dass wir überhaupt nicht planen können“, so die Badchefin. Es ist auch der vierte Monat in Folge, in dem das Bad wirtschaftlich mehr und mehr ins Minus rutscht. 1,6 Millionen Euro Umsatz sind 2020

17.15 Uhr: Jenaer Institutsdirektor: Virusvarianten breiten sich schnell aus

Aus Sicht des Direktors des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena, Mathias Pletz, verbreiten sich Mutationen des Coronavirus ziemlich rasch. "Neue Virusvarianten entstehen fortlaufend - das gehört zur Evolution. Allerdings ist es bemerkenswert, wie schnell sich diese neuen, besser an den Menschen angepassten Varianten global ausbreiten", sagte Pletz laut einer Mitteilung von Dienstag. (dpa)

17.12 Uhr: Inzidenz im Kreis Nordhausen seit zwei Wochen unter 100

Angesichts von elf am Montag gemeldeten Corona-Neuinfektionen verharrt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordhausen bei 94,7. Diese gibt an, wie viele Menschen sich rein rechnerisch binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner infiziert haben. Im Südharz, wo es weniger als 85.000 Einwohner gibt, wurden in den vergangenen sieben Tagen tatsächlich 79 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit nunmehr zwei Wochen unter der Schwelle von 100. Insgesamt weist die seit März 2020 geführte Statistik für den Landkreis Nordhausen 1534 Corona-Infizierte aus. 107 Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, 40 starben an oder mit dem Virus.

16 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in der Wartburgregion leicht angestiegen

Die Zahl der Neuinfektionen in der Wartburgregion ist wieder leicht angestiegen. Mit Stand Dienstag, um 14 Uhr, wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes im Wartburgkreis 192 aktive Corona-Fälle registriert, das sind fünf mehr als tags zuvor. In der Stadt Eisenach waren es 34, und damit drei mehr als noch zu Wochenbeginn. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert im Wartburgkreis lag mit Stand vom Dienstag bei 58,0. In Eisenach betrug der Wert laut Robert-Koch-Institut aktuell 26,0.

14.57 Uhr: Inzidenzwert in Sachsen wieder unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen - also die Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - ist wieder unter den Wert von 100 gesunken. Nachdem er am Wochenende erstmals seit Monaten diese Schwelle knapp unterschritten hatte und am Montag wieder leicht im dreistelligen Bereich lag, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag einen Wert von 91,3. Damit liegt der Freistaat auf dem viertletzten Platz in Deutschland. Noch hinter Sachsen rangieren Thüringen (134,9), das Saarland (109,5) und Sachsen-Anhalt (106,1). Bundesweit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz nach jüngsten Zahlen 72,8. (doa)

14.48 Uhr: Infektionszahlen im Landkreis Gotha leicht rückläufig

Die Fallzahlen für den Landkreis Gotha sind mit Stand Dienstag, 9. Februar, leicht rückläufig. Laut Pressestelle des Landratsamtes sind 464 Personen an Covid-19 erkrankt. Das sind 34 weniger als am Montag. 4225 Personen (+ 22) wurden seit Pandemieausbruch positiv getestet. 69 Personen (+/- 0) werden stationär behandelt, davon elf Personen (+ 2) auf Intensivstationen. 3614 Menschen (+ 53) sind inzwischen genesen, doch stiegen die Todesfälle auf 147 (+ 3) Personen, die mit oder im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Der Inzidenzwert liegt bei 210,5.

14.42 Uhr: Fast 30 Prozent mehr Sterbefälle bei Menschen über 80 Jahren

Auch im Januar haben die Sterbefallzahlen in Deutschland über dem Durchschnitt der Vorjahresmonate gelegen. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes starben in diesem Januar 103.804 Menschen, 18 Prozent mehr als durchschnittlich im Januar der vier Vorjahre. Zurückzuführen sei dies auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe ab 80 Jahren. Bei ihr sei die Zahl um 29 Prozent gestiegen. Bei den Menschen unter 80 Jahren liege das Plus bei 4 Prozent. Thüringen verzeichnete ein Plus von 55 Prozent (334 Fälle), Brandenburg von 53 Prozent (353 Fälle), Sachsen-Anhalt von 39 Prozent (273 Fälle) und Hessen von 34 Prozent (468 Fälle).

14.38 Uhr: Friseure und Fahrschulen sollen in Thüringen ab 20. Februar wieder öffnen

Das Landeskabinett hat am Dienstag einen Stufenplan beschlossen, auf dessen Basis in Zukunft die Einschränkungen während der Corona-Pandemie geregelt in Thüringen werden sollen. Danach könnten mit der neuen Verordnung ab dem 20. Februar zum Beispiel Friseure oder Fahrschulen wieder öffnen.

Downloads

13.54 Uhr: Laptops für das Home-Schooling gesucht

Nach einem TV-Beitrag über die Herausforderungen einer alleinerziehenden Mutter in Gera-Lusan im Home-Schooling sei das Zuschauerecho sehr bewegend gewesen. „Zahlreiche Menschen boten dem Sender gebrauchte Laptops an, um die Schwierigkeiten zu minimieren. Ein Segen für die Familie, die von unserem Verein begleitet wird“, erzählt Heidi Steffes vom Verein „Jumpers - Jugend mit Perspektive“.Aufgrund der Resonanz initiieren alle Beteiligten nun ein Projekt: Sie rufen auf, gebrauchte Laptops abzugeben, um diese dann an Familien mit Bedarf zu vergeben.

13.30 Uhr: Sechs Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt mit Stand von Montag zu 296 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. Sechs sind seit Montag hinzugekommen. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 124,2 Fällen an. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 14 bestätigte Fälle, davon zwei intensivmedizinisch, und 6 Verdachtsfälle, davon einer auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Die Zahl der Verstorbenen mit einer Coronavirus-Infektion ist auf 116 gestiegen.

13.20 Uhr: Thüringer Landesregierung beschließt Corona-Stufenplan

Thüringens Landesregierung hat einen Stufenplan beschlossen, der Wege aus dem Corona-Lockdown abhängig von den Infektionszahlen aufzeigt. Vorgesehen sind nach dem Konzept, das Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag in Erfurt vorstellte, fünf Stufen. Danach könnten beispielsweise Friseure und Kosmetiker in Thüringen bei strengen Infektionsschutzauflagen bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner zwischen 100 und unter 200 wieder öffnen. Das Konzept soll zunächst dem Landtag vorgelegt werden. Wann es gilt, ist noch offen. Ramelow bekräftigte einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU seine Haltung, dass es ein bundesweit einheitliches Regelwerk zum Umgang mit der Pandemie geben sollte. (dpa)

Hier können Sie den Stufenplan lesen:

Downloads

12 Uhr: Drei Neuinfektionen im Eichsfeld

Im Eichsfeld sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden drei Neuinfektionen festgestellt worden, so das Landratsamt. Die Gesamtzahl von derzeit 633 infizierten Personen bleibt somit relativ konstant. Bedauerlicherweise wurden fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19- Erkrankung durch das Gesundheitsamt gemeldet. Zu betrauern sind vier Frauen im Alter von 92, 91, 90 und 88 Jahren sowie ein Mann im Alter von 88 Jahren. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt mit Stand Dienstag, 9. Februar, 8 Uhr, bei 255,0

Impfmonitor: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

Impfmonitor: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

11.30 Uhr: Weiterer Todesfall in Weimarer Pflegeheim

Nach dem Corona-Ausbruch im Weimarer Pflegeheim Kursana hat das Gesundheitsamt am Dienstag von dort einen weiteren Todesfall gemeldet. Damit sind in Weimar im Verlauf der Pandemie 85 Personen in Zusammenhang mit einer SARS-CoV2-Infektion verstorben. Mit Stand 10 Uhr waren innerhalb der vergangenen 24 Stunden keine neuen Infektionen bekannt geworden. Die Stadt erläuterte zum Hintergrund, dass in der zentralen Abstrichstelle am Sonntag und Montag angesichts der Wetterlage keine Tests hätten durchgeführt werden können.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

11.20 Uhr: Zahl der Aktivkranken sinkt im Weimarer Land

Insgesamt 8 Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand Dienstag, 10 Uhr. Damit gibt es 238 Aktivkranke, 14 weniger als tags zuvor. In sieben Tagen wurden damit 100 Neuerkrankungen registriert, womit der Inzidenzwert bei 121,7 liegt. 4 Bürger aus dem Kreis sind in stationärer Behandlung. 40 verstarben bisher. 263 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 75 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 2090 Krankheitsfälle erfasst, 1812 Personen gelten als genesen. In 45 Orten des Weimarer Landes sind derzeit noch Bürger positiv getestet. An der Spitze liegt Apolda mit 49, gefolgt von Blankenhain (29), Bad Berka (17) und Bad Sulza (16).

11.10 Uhr: Weiterer Todesfall im Kreis Sömmerda

Erneut ist ein Todesfall mit Corona im Landkreis Sömmerda zu beklagen, informierte das Landratsamt. Bislang sind somit im Landkreis 74 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Das Gesundheitsamt Sömmerda hat am 8. Februar vier Corona-Neuinfektionen registriert. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis damit bei insgesamt 1989 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. Aktuell gibt es im Landkreis Sömmerda 210 aktive Covid-19-Fälle. 1705 Covid-19-Patienten sind genesen. 33 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) sank erneut leicht und liegt laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Sömmerda aktuell bei 131,1.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

11 Uhr: Impf-Vordrängler: Drei Verdachtsfälle in Thüringen

Das Problem, dass sich Personen beim Impfen gegen das Coronavirus vordrängeln, scheint es nicht nur in Sachsen-Anhalt zu geben: Wie das Thüringer Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilt, seien ihm bislang drei Verdachtsfälle bekannt, bei denen jeweils mehrere Personen die Reihenfolge der Impf-Verordnung nicht eingehalten haben sollen. “Wir prüfen diese Fälle”, sagt ein Ministeriumssprecher. Geprüft werde auch, welche Sanktionsmöglichkeiten diesbezüglich bestehen. Bußgeldrelevant sei der Tatbestand, sich über die Verordnung hinweggesetzt zu haben, allerdings nicht. Betroffen seien das Weimarer Land, der Wartburgkreis und der Unstrut-Hainich-Kreis.

10.50 Uhr: 79 Fälle von mutiertem Virus in Thüringen

In Thüringen liegen bislang 79 Nachweise einer SARS-CoV-2-Variante(VOC) vor, davon wurden 17 per Sequenzierung nachgewiesenund 62 per Mutations-spezifischer-PCR als Suchtestfestgestellt. In 52 Fällen wurde die britische Variante B.1.1.7 de-tektiertund in 2 Fällen die südafrikanische Variante B.1.351. In den restlichen 25Fällen ist noch unklar, um welche Variante es sich handelt.

10.40 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis mit Inzident von 162

Drei schwere Covid-Erkrankungen weist die am Dienstagmorgen für den Unstrut-Hainich-Kreis veröffentlichte Statistik aus. 42 Menschen mit dem Virus werden derzeit stationär behandelt; insgesamt gibt es 293 Infizierte, darunter 46 Bewohner von Pflegeheimen (Vortag 44). Seit Pandemiebeginn starben 173 Menschen mit dem Virus. Die Inzidenz – die Zahl der Covid-Infektionen in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner -- gibt das Robert-Koch-Institut mit 162 an. 696 Menschen sind wegen einer Covid-Infektion oder nach Kontakt mit einem Infizierten in Quarantäne, rund 70 mehr als am Vortag.

10.15 Uhr: Gera hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 78,39

Am Dienstag liege die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt Gera bei 78,39, teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 119 aktiv Infizierte (-15). Lediglich vier Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden registriert.

10 Uhr: Inzidenz in Erfurt weiterhin weit über 100

Stand Dienstag, 09.02.2021, 8:00 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 4682 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 17 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 116,4. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt aktuell bei 3698, das sind 69 mehr als gestern. 149 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 835 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

9.48 Uhr: Gibt es Probleme in der Impfstelle Greiz?

Ein Leser sorgt sich um die Parkplatzsituation und Erreichbarkeit der Impfstelle. Die Parkplatzsituation am Kreiskrankenhaus sei schon zu "normalen" Zeiten angespannt. Die Einrichtung der Corona-Impfstelle im Krankenhaus habe diese Situation noch einmal verstärkt, findet der Leser. Ist das Krankenhaus darauf vorbereitet? Wir haben nachgefragt.

8 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt: Zahl der Corona-Toten steigt auf 165

Die Folgen der hohen Infektionszahlen vom Januar im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schlagen sich weiter in der Zahl der Corona-Toten nieder. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Damit steigt die Zahl der seit November Verstorbenen auf 165.

7 Uhr: Eltern in Thüringen fordern offene Schulen und Kindergärten für alle

Die Landeselternvertretungen der Kindergärten und Schulen appellieren gemeinsam mit dem Landesverband kinderreicher Familien Thüringen an die Landesregierung und die Landtagsfraktionen, die Kitas und Schulen unter Aussetzung der Präsenzpflicht wieder zu öffnen. Dem Grundrecht der Kinder auf Bildung und Entwicklung müsse Priorität eingeräumt werden.

8. Februar

19.57 Uhr: 40 neue Corona-Fälle im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt derzeit zu 305 bestätigten, aktiven Corona-Fällen.

19.15 Uhr: Meldefrist für Psychiatrie-Opfer um sechs Monate verlängert

Mit Blick auf die Corona-Pandemie ist die Frist für Psychiatrie-Opfer zur Meldung bei der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" um sechs Monate verlängert worden. Antragsberechtigt sind Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend in der Bundesrepublik zwischen 1949 und 1975 oder in der ehemaligen DDR zwischen 1949 und 1990 in stationären Einrichtungen der Psychiatrie oder Behindertenhilfe Leid und Unrecht erfahren haben, wie das Sozialministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Betroffene leiden teilweise noch immer unter den Folgen. (dpa)

19.13 Uhr: Keine Winterferien - aber im Einzelfall Unterrichtsbefreiung

Die Möglichkeit, Kinder in dieser Woche komplett von der Schule freizustellen, wird offenbar kaum genutzt. Das Bildungsministerium hatte Eltern diese Option eingeräumt, weil heute ursprünglich die Winterferien beginnen sollten und viele Familien die Woche schon verplant hatten. Wegen der Corona-Pandemie waren die Ferien aber schon auf die letzte Januarwoche vorgezogen worden. Wie eine stichprobenartige Umfrage von MDR Thüringen unter Grund- und Regelschulen, Gymnasien, Ganztags- und Freien Schulen ergab, wurden keine Anträge auf Beurlaubung gestellt.

18.46 Uhr: Saale-Orla-Kreis: Leichter Abwärtstrend bei Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis lässt langsam, aber stetig einen leichten Abwärtstrend erkennen. Seit Freitag vermeldet das örtliche Gesundheitsamt 46 Neuinfektionen, die sich im gesamten Kreisgebiet verteilen.

18.08 Uhr: Thüringer Landesregierung will Corona-Stufenplan beschließen

Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung hat einen Fahrplan entwickelt, wie der Ausstieg aus dem Corona-Lockdown in den kommenden Wochen erfolgen kann. Er soll nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag abschließend beraten werden. Anschließend wollen ihn Ramelow und seine beiden Vize Anja Siegesmund (Grüne) und Wolfgang Tiefensee (SPD) der Öffentlichkeit vorstellen. (dpa) Lockdown-Ausstieg in Thüringen: Diese Regeln plant die Landesregierung

17.06 Uhr: Kitas in Jena auch morgen geschlossen

Schulen und Kitas in Jena haben heute und morgen geschlossen, doch es gibt Einrichtungen, die die Betreuung leisten können und wollen.

16.59 Uhr: Fallzahlen sinken in Wartburgregion deutlich

Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum wurden mit Stand Montag keine intensivpflichtigen Patienten mit Covid-19 mehr behandelt. Derzeit befinden sich nach Angaben des Klinikums 19 Menschen wegen einer Corona-Infektion auf der Isolierstation des Eisenacher Krankenhauses. Derweil sinkt die Zahl der Neuinfektionen in der Wartburgregion deutlich.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

16.52 Uhr: Südharz: 530 Verstöße gegen Corona-Regeln geahndet

Beachtliche 15 Seiten umfasst der Bußgeldkatalog, den Thüringen im Zuge der Corona-Pandemie aufgestellt hat. Die Regeln zu deren Eindämmung sollen auch sanktioniert werden können. 25 Arten von Verstößen listet der Katalog auf. Vollzugsdienst des Landratsamts hat seit Pandemiebeginn

16.44 Uhr: Coronafolgen: Weniger Minijobs in Erfurt

Als nicht krisenfest haben sich Minijobs im Gastgewerbe erwiesen, sagt die Gewerkschaft NGG (Nahrung, Genuss, Gaststätten) unter Berufung auf Zahlen der Arbeitsagentur. Wegen der Coronapandemie ist die Zahl der 450-Euro-Jobs in Erfurt deutlich zurückgegangen.

16.41 Uhr: In vielen Landkreisen bleiben Schulen geschlossen

Nach der thüringenweiten wetterbedingten Schließung von Schulen am Montag wird die Entscheidung für die kommenden Tage nun landkreisbezogen getroffen. Wie das Bildungsministerium mitteilt, legen die Schulämter dazu in Absprache mit den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten fest, wo ab Dienstag die Schulen wieder für Notbetreuung und den Ausnahme-Präsenzbetrieb geöffnet werden können und wo sie weiter geschlossen bleiben müssen.

16.28 Uhr: Erster gelieferter Astrazeneca-Impfstoff komplett für Erstimpfungen - Online-Terminvergabe startet wieder

Der am Wochenende nach Thüringen gelieferte Impfstoff des Herstellers Astrazeneca soll nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vollständig für Erstimpfungen eingesetzt werden. "Wir verimpfen alles, was wir kriegen", sagte Jörg Mertz, Impfkoordinator der KV, am Montag auf Anfrage. "Wir haben zehn Wochen Zeit zwischen der Erst- und Zweitimpfung." Es sei davon auszugehen, dass in dieser Zwischenzeit genügend Vorräte für die Folgeimpfung einträfen. Zur Terminvergabe wurde am Montag das Online-Vergabeportal www.thueringen-impft.de nach mehrtägiger Zwangspause wegen Impfstoffmangels wieder freigeschaltet.

15.41 Uhr: Impfstellen nach Schneepause seit Montagnachmittag wieder geöffnet

Die wegen des Winterwetters am Montag in Thüringen zunächst geschlossenen Corona-Impfstellen arbeiten seit dem frühen Nachmittag wieder. Lediglich die Einrichtung in Sömmerda sei noch nicht wieder in Betrieb, sagte der Impfkoordinator der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, Jörg Mertz, auf Anfrage. Sie sollen voraussichtlich am Dienstag folgen. Wegen des Winterwetters und der Behinderungen durch Schneemassen auf Straßen und Gehwegen waren die Einrichtungen am Morgen zunächst geschlossen geblieben. (dpa)

14.22 Uhr: Britische Corona-Mutation nun im Kreis Gotha nachgewiesen

Die britische Corona-Variante hat den Landkreis Gotha erreicht. Sie sei vergangene Woche an zwei voneinander unabhängigen Stellen nachgewiesen worden, teilt Landrat Onno Eckert (SPD) mit. Zuletzt seien alle positiv getesteten Proben sequenziert, also auf Abweichungen im Erbgut untersucht worden.

13.44 Uhr: Rettungsdienst in Erfurt geimpft - Keine Neuinfektionen

Nach der Einigung zwischen Thüringen, Erfurt, dem Rettungsdienst und dem Helios Klinikum sind mittlerweile alle Mitarbeiter des Rettungsdienstes mit der ersten Impfung versorgt worden. Das bestätigt Andreas Hochberg, der ärztliche Leiter beim Rettungsdienst. Auch Feuerwehrbeamte, die auf dem Rettungswagen fahren oder an der Rettung verletzter Personen beteiligt sind, sind geimpft. Von Sonntag auf Montag gab es in Erfurt keine neuen Infektionen, der Inzidenzwert liegt bei 121. (ad) Meldung ist auch schon Online.

13 Uhr: Mehr als 2900 neue Corona-Infektionen in Thüringen in sieben Tagen

Innerhalb von sieben Tagen haben sich in Thüringen 2943 Menschen neu mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. Bezogen auf 100.000 Einwohner entspricht das 138 Neuinfektionen, wie das Gesundheitsministerium am Montag unter Berufung auf das Berliner Robert Koch-Institut mitteilte. Damit bleibt Thüringen das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

12.51 Uhr: 305 bestätigte Infektionen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt derzeit zu 305 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. Seit Donnerstag sind 40 neue Fälle hinzugekommen. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 141,2 Fällen an. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 16 bestätigte Fälle, davon einer intensivmedizinisch mit Beatmung, und drei Verdachtsfälle isoliert behandelt. Die Zahl der Verstorbenen mit einer Coronavirus-Infektion ist auf 115 gestiegen.

12.20 Uhr: Zehn neue Coronafälle in Saalfeld-Rudolstadt

Zum Montag wurden 10 neue Corona-Infektionen vom Gesundheitsamt bestätigt. In den Thüringen-Kliniken werden 33 Personen stationär behandelt, weitere sieben auf der Intensivstation. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, insgesamt sind bisher 161 Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 4102 Personen positiv auf das Virus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz des RKI beträgt 110,5 Fälle pro 100.000 Einwohner.

12.23 Uhr: Bisher 40 Todesopfer im Weimarer Land - Inzidenz sinkt in Weimar

Zum Montag wurden vom Gesundheitsamt Weimarer Land 5 Corona-Neuerkrankungen gemeldet. Damit gibt es 252 Aktivkranke. In stationärer Behandlung sind 5 Bürger aus dem Kreis. Im Zusammenhang mit Corona verstarben bisher 40 Personen. In sieben Tagen gab es 95 Neuerkrankungen. Inzidenz: 115,6. 297 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 75 Reiserückkehrer in Absonderung. Bisher wurden im Kreis 2082 Krankheitsfälle gezählt, 1790 Personen gelten als genesen.

Impfmonitor: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

In den vergangenen 24 Stunden registrierte das Weimarer Gesundheitsamt sieben neue Infektionen. Eine noch am Sonntag in der Statistik enthaltene Person wurde an ein anderes Gesundheitsamt abgegeben und entfällt damit aus den Weimarer Zahlen. Damit sind angesichts von 14 weiteren Menschen, die als genesen gelten, in Weimar mit Stand Montag 10 Uhr 136 (-7) aktuell Infizierte bekannt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (alle neuen Fälle bis 0 Uhr) sank von 101,18 auf 99,65.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

11.58 Uhr: Weiterer Todesfall im Kreis Sömmerda

Am Wochenende gab es einen weiteren Todesfall mit Corona im Landkreis Sömmerda zu beklagen. Bislang sind somit im Landkreis 73 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben, informierte das Landratsamt. Das Gesundheitsamt Sömmerda hat am Wochenende 21 Corona-Neuinfektionen registriert. 30 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Der Inzidenzwert sank leicht. Das Robert-Koch-Institut gibt ihn für den Landkreis Sömmerda aktuell mit 144,0 an, am Tag zuvor lag er bei 149,8.

10.55 Uhr: 21 schwere Verläufe im Eichsfeld

Bis Montag früh wurden im Eichsfeld sechs Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt nun 3.758 Patienten, 21 davon müssen stationär, sieben davon mit einem schweren Verlauf behandelt werden. Es gibt 136 insgesamt Verstorbene und 21 Genesene in den letzten 24 Stunden: 31 Die 7-Tages-Inzidenz beträgt nun 254 (8 0 Uhr). 636 Menschen sind aktuell nachgewiesenermaßen infiziert.

10.35 Uhr: Geraer Impfstelle I ist trotz Schneechaos einsatzbereit

Die Geraer Impfstelle I in der Becher-Straße habe am Montag trotz Schneechaos geöffnet und impfe, teilte Impfmanager Sebastian Schöpp mit. „Wer heute einen Termin zum Impfen hat und den strapaziösen Weg auf sich nehmen mag und kann, der kann gern kommen. Die diensthabende Ärztin ist anwesend und wir sind einsatzbereit. Es waren auch schon Geraer da und ließen sich impfen. Hier kommen Leute, die haben Stalingrad überlebt und die werde ich nicht aufgrund des Schnees wegschicken“, so Schöpp

9.50 Uhr: Inzidenz in Gera bei 83,76

Am Montag liegt die 7-Tages-Inzidenz in der Stadt Gera bei 83, 76, teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 155 aktiv Infizierte (+25). Seit Beginn der Pandemie sind 2833 Infektionen gemeldet worden. 25 Neuinfektionen wurden am Montag registriert. Insgesamt 2564 Menschen (+0) gelten als genesen. 114 Menschen und damit ein weiterer sind in der Stadt Gera am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

9.40 Uhr: Inzidenzwert sinkt in Jena

Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises erneut lediglich 6 Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 2.564. Der Inzidenzwert ist auf 90 gesunken.

9.30 Uhr: In Erfurt keine Neuinfektionen mit Corona gemeldet

Stand Montag, 8. Februar, 8 Uhr, wurden in Erfurt seit Pandemiebeginn insgesamt 4665 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden nicht gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 121,0. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie am Sonntag bei 3629. 149 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 887 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8.15 Uhr: Zahl der Covid-Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis ist gesunken

Übers Wochenende sank im Unstrut-Hainich-Kreis die Zahl der Covid-Infizierten auf 304. Am Freitag waren es noch 329. Das teilt Montagmorgen die Kreisverwaltung mit. 40 werden stationär behandelt; es gibt einen schweren Verlauf.

Unter den Infizierten sind weiterhin 44 Bewohner von Pflegeheimen und zwölf Mitarbeiter. Seit Pandemiebeginn starben 173 Menschen mit dem Virus. Die Inzidenz – die Zahl der Covid-Infektionen in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner -- gibt das Robert-Koch-Institut mit 160 (Sonntag 127) an. 622 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis sind wegen einer Covid-Infektion oder nach Kontakt mit einem Infizierten in Quarantäne.

7.30 Uhr: Impfstellen bleiben am Montagmorgen wegen Winterwetters geschlossen

Wegen des Winterwetters bleiben die Impfstellen in Thüringen am Montagvormittag geschlossen. Storniert werden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen heute zunächst alle Impftermine in den Impfstellen bis 14 Uhr. Diejenigen, die diese Termine hatten, müssen sich aber nicht bei der KV melden, sondern sie werden von deren Hotline kontaktiert und bekommen Ersatztermine. Ob die Impfstellen am Nachmittag öffnen sollten, war zunächst unklar. Bis dahin werde man die Lage beobachten, bewerten und entsprechend darüber informieren, hieß es. Ersatztermine sollten so schnell wie möglich organisiert werden. Am Sonntag war das Gesundheitsministerium noch von einer Öffnung ab Montagmorgen ausgegangen. "Wir waren gestern leider zu optimistisch", gaben die Verantwortlichen dann zu.

7.15 Uhr: Ministerin Werner weist Kritik an Pandemiemanagement zurück

Sozialministerin Heike Werner (Linke) hat die Kritik des Weimarer SPD-Landtagsabgeordneten an ihrem Pandemiemanagement zurückgewiesen. Sie richte sich vielmehr gegen die Landes- und Bundesminister seiner eigenen Partei. „Die Heimaufsicht ist dem Landesinnenminister unterstellt. Dieser hat sich leider vergeblich um eine personelle Aufstockung bei der Finanzministerin bemüht“, twitterte sie.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

7 Uhr: Diese Regeln plant die Landesregierung zum Lockdown Ausstieg

Ein Fünf-Stufen-Plan soll künftig regeln, wie stark das öffentliche Leben während der Corona-Pandemie in Thüringen eingeschränkt wird. So sieht es ein 19-seitiges Papier vor, das die Staatskanzlei am Sonntag an die Mitglieder der Landesregierung versendete. Zusammen mit einer elfseitigen Tabelle, in der die Einzelmaßnahmen aufgelistet sind, liegt es dieser Zeitung vor.

6.30 Uhr: Corona-Impfungen in Thüringen nun auch für Jüngere

Wegen der vorläufigen Altersbeschränkung beim Corona-Impfstoff von AstraZeneca haben nun auch in Thüringen Personen eine Chance auf eine frühere Impfung, die laut Impfverordnung nicht zur höchsten Priorisierungsstufe gehören.

6.05 Uhr: Abschlussprüfungen an Thüringer Schulen werden verschlankt

Die Prüfungen für die Abschlussklassen an den Thüringer Schulen werden in diesem Jahr verschlankt. Das gilt insbesondere für die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) am Ende der 10. Klassen der Gymnasien. Aufgaben werden reduziert oder angepasst. Zudem sind Einzelprüfungen möglich. Dies sieht ein Maßnahmenkatalog von Kultusminister Helmut Holter (Linke) vor, den das Kabinett an diesem Dienstag billigen will. Das 24-seitige Papier basiert auf einer Verordnung, den die Landesregierung und der zuständige Ausschuss des Landtags bereits im Januar berieten.