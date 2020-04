Die Anzahl der an Corona Erkrankten im Weimarer Land steigt wieder. Es sind aktuell 34 Aktivkranke. Hier ein Foto von der Abstrichstelle in Apolda.

Weimarer Land. Die Zahl der an Corona Erkrankten steigt im Weimarer Land wieder.

Anzahl der Corona Erkrankten im Weimarer Land steigt

Die Zahl der an Corona Erkrankten im Weimarer Land steigt erneut. Wurden am Freitag noch 28 Erkrankte gemeldet, so stieg die Zahl inzwischen auf 34 Krankheitsfälle.

Acht Personen sind inzwischen wieder genesen. Von den erkrankten sind 17 männlich und 17 weiblich.

In stationärer Behandlung sind aktuell vier Personen, teilt das Gesundheitsamt mit.

354 enge Kontaktpersonen sind mit Stand Samstagnachmittag 16 Uhr zudem in Quarantäne. Am Freitag waren es noch 253. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

30 Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Grund der Allgemeinverfügung derzeit in häuslicher Absonderung, so die Kreisverwaltung.