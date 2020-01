Coronavirus: So sind die Thüringer Kliniken auf den Erreger vorbereitet

Nach der ersten Infektion durch das Coronavirus in Bayern sieht das Thüringer Gesundheitsministerium weiter nur eine geringe Ansteckungsgefahr in Thüringen. Das Land sei gut vorbereitet, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner am Dienstagnachmittag auf Nachfrage. Im Verdachtsfall würden die Patienten im Krankenhaus isoliert. Wie bei der Influenza gelte eine Meldepflicht binnen 24 Stunden an das jeweils zuständige Gesundheitsamt, von dort würden die Daten ans Robert-Koch-Institut (RKI) weiterleitet.

Nicht überrascht vom Auftreten des Erregers in Deutschland zeigte sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn. „Es war zu erwarten, dass das Virus auch Deutschland erreicht“, twitterte der CDU-Politiker. In der ARD mahnte Spahn zuvor zu umsichtigen Reaktionen. Man nehme die Erkrankung sehr ernst. Anders als bei SARS funktioniere aber diesmal der internationale Informationsaustausch gut. Das Infektionsgeschehen sei deutlich milder als beispielsweise bei der Influenza-Grippe.

Es war zu erwarten, dass das #Coronavirus auch Deutschland erreicht. Der Fall aus #Bayern zeigt aber, dass wir gut vorbereitet sind. Der Patient wurde isoliert und wird behandelt. 1/3 — Jens Spahn (@jensspahn) January 28, 2020

Gefahr für Bevölkerung in Deutschland gering

Nach Meinung der RKI-Experten muss weiter mit dem Import des Virus 2019-nCoV nach Deutschland gerechnet werden. Auch Übertragungen seien hierzulande möglich. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird aber als derzeit gering eingeschätzt. ‎ Das Institut veröffentlichte einen Leitfaden. Danach sollen Patienten im Einzelzimmer isoliert werden und die behandelnden Mediziner Schutzausrüstung, bestehend aus Schutzkittel, Einmalhandschuhen und direkt anliegendem mehrlagigem Mund-Nasen-Schutz sowie ggf. eine Schutzbrille tragen.

Laut Thüringer Barmer gefährdet die neue Lungenerkrankung vor allem Menschen, die schon an einer schweren Grunderkrankung leiden. Panik sei nicht angebracht, sagte Landesgeschäftsführerin Birgit Dziuk. Die Kasse richtete eine Hotline ein, erfragen kann man dort, wer besonders gefährdet ist und wie man sich schützen oder einen Verdachtsfall erkennen kann. Laut Gesundheitsministerium wurde auch das Landesamt für Verbraucherschutz aufgefordert, ein Infotelefon einzurichten.

Prozedere bei Verdachtsfällen klar geregelt

Aus dem SRH-Waldklinikum in Gera hieß es am Dienstag, alle Ärzte seien seit der Vorwoche über die Verdachtsabklärung und Maßnahmen bei Patienten mit einem Coronavirus informiert. „Bei Patienten mit akuten Atemwegsbeschwerden wird schon im Aufnahmegespräch gezielt nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet oder nach einem Kontakt zu möglicherweise Erkrankten gefragt. Kommen die Betroffenen mit Begleitpersonen in die Notaufnahme, wird auch deren Kontakt erfasst“, sagte Sprecherin Katrin Wiesner. Das Prozedere bei Verdachtsfällen sei klar geregelt. Es reicht von der Isolierung der Patienten bis zur Meldung beim Gesundheitsamt. „Unser Labor ist vorbereitet, die Proben werden zudem an ein Konsiliarlabor für Coronaviren der Charite Berlin geschickt. Das Ergebnis liegt nach 24 bis 36 Stunden vor“, so Wiesner. Das Waldklinikum verfüge über 17 spezielle Isolationszimmer, drei davon in der Kinderklinik. Aus aktuellem Anlass wurde der Vorrat an Atemschutzmasken der höchsten Sicherheitsstufe geprüft. „Das Lager ist voll“, so Wiesner.

Gut vorbereitet sieht sich auch das Helios in Erfurt. Laut Sprecher Timo Netzel wurde das medizinisches und pflegerisches Personal ist nach einem Hygieneplan auf der Grundlage der RKI-Richtlinien eingewiesen. „Bei Verdachtsfällen werden in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden Vorkehrungen getroffen, um den Befund zu sichern und die betreffenden Patienten zu isolieren. Die notwendigen hygienischen, medizinischen und baulich-technischen Voraussetzungen zur Versorgung von Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion sind in unserem Klinikum gegeben“, so Netzel.

