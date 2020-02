Diese Schäden richtete Sturmtief „Sabine“ in Thüringens Wäldern an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diese Schäden richtete Sturmtief „Sabine“ in Thüringens Wäldern an

Das Orkantief „Sabine“ hat in Thüringens Wäldern so viele Bäume abgebrochen und entwurzelt, dass die Landesforstanstalt abschließend von rund 185.000 Festmeter Schadholz ausgeht. Davon fielen etwa 80.000 Kubikmeter in den Wäldern an, die im staatlichen Besitz sind, wie Thüringenforst am Freitag mitteilte. Das Orkantief war am 8. und 9. Februar über Thüringen gezogen.

Es hatte zwar zu vielen Einsätzen für Feuerwehren und andere Helfer geführt, die etwa abgebrochene Äste von Straßen entfernen mussten. So heftig wie zunächst befürchtet fiel die Sturmbilanz in Thüringen dennoch nicht aus.

Lose Äste oder angeknackste Bäume sind auch weiterhin eine Gefahr

Auch bei Thüringenforst hieß es, dass der Schadumfang von „Sabine“ im Vergleich zu den Orkanen „Kyrill“ (2007) und „Friederike“ (2018) deutlich geringer sei. Dennoch beschäftige die Räumung von Waldstraßen und -wegen die Forstarbeiter weiter. Das halbstaatliche Unternehmen warnt daher, dass in Kronen hängende lose Äste oder angeknackste Bäume für Waldbesucher weiter eine Gefahr seien.

Am häufigsten seien Fichten durch „Sabine“ in Mitleidenschaft gezogen worden. Das hat aber auch einen kleinen Vorteil: Geeignete Fichtenstämme können vor dem diesjährigen Borkenkäferflug als sogenannte Fangbäume ausgelegt werden. Damit solle die erste Käferwelle abgefangen werden. Die Fichte gilt quasi als Leibspeise für den Schädling.

Mit etwa 550.000 Hektar sind rund 34 Prozent der Thüringer Landesfläche bewaldet. Davon ist der Großteil mit jeweils knapp 41 Prozent Privat- und Staatswald.

Das könnte Sie auch interessieren:

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht "Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Noch nicht ganz ist Sabine am Sonntagabend in Thüringen angekommen, da fallen schon die ersten Bäume auf die Straßen. Foto: News5

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Auf der Ortsverbindung zwischen Ohrdruf und Luisenthal (Landkreis Gotha) hatte ein Baum ein fahrendes Auto getroffen. Foto: News5

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Foto: News5

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Während der Rettungsdienst den Autofahrer nach Suhl ins Krankenhaus brachte, zersägte die Feuerwehr den Stamm und räumte ihn auf zur Seite. Foto: News5

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Zwischenzeitlich fiel auch ein Baum in der Ortslage von Ohrdruf. Foto: News5

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Verletzt wurde niemand. Foto: News5

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Auf der Ortsverbindung zwischen Ohrdruf und Luisenthal (Landkreis Gotha) hatte ein Baum ein fahrendes Auto getroffen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Auf der Ortsverbindung zwischen Ohrdruf und Luisenthal (Landkreis Gotha) hatte ein Baum ein fahrendes Auto getroffen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht In ganz Deutschland wurde am Abend der Fernverkehr eingestellt. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht In Thüringen kam wenig später auch noch der gesamte Regional-Bahnverkehr zum Erliegen. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Am Erfurter Hauptbahnhof mussten gestrandete Reisende einen Zwischenstopp einlegen. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht In einem Aufenthaltszug fanden die Reisenden Unterschlupf. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Vor dem Bahnhof abgestellte Fahrräder wurden vom Sturm umgerissen. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Am Erfurter Hauptbahnhof mussten gestrandete Reisende einen Zwischenstopp einlegen. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Am Erfurter Hauptbahnhof mussten gestrandete Reisende einen Zwischenstopp einlegen. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Am Erfurter Hauptbahnhof mussten gestrandete Reisende einen Zwischenstopp einlegen. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht In einem Aufenthaltszug fanden die Reisenden Unterschlupf. Foto: Sascha Fromm

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Foto: Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die Insassen wurden nicht verletzt. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Nach dem Unfall konnten selbst die Rettungskräfte die Unfallstelle nicht betreten, denn die Einsatzstelle lag in einem Waldstück, der Sturm brach immer wieder Äste ab. Das Leben der Einsatzkräfte sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die Rettungskräfte entschlossen sich, die B4 komplett zu sperren. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die Fahrzeuge konnten erst am Morgen geborgen werden. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Die B4 musste am Abend zwischen Neuheide und Hain (Kyffhäuserkreis) komplett gesperrt werden. Starke Sturmböen hatten auf der B4 "Im Wäldchen" zahlreiche Äste und auch einzelne Bäume auf die Straße kippen lassen. Zwei Autofahrer konnten den Bäumen nicht ausweichen und stießen mit diesen zusammen. Foto: Sascha Fromm, News5, Silvio Dietzel

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Immer wieder mussten die Feuerwehren im Weimarer Land am Sonntagabend ausrücken, weil Sturmtief Sabine Bäume auf Straßen stürzen ließ. Zu Beginn war es den Feuerwehren noch möglich die Strecken wieder zu beräumen. Später am Abend, mit zunehmender Windstärke, war die Gefahr zu groß, dass während der Einsätze weitere Bäume umstürzen könnten. „Die Sicherheit unserer Einsatzkräfte geht einfach vor“, unterstrich Kranichfelds Einsatzleiter Torsten Conrad die Entscheidung. „Wir haben vor Jahren schon mal einen Einsatz gehabt, bei dem weitere Bäume umgefallen waren und fast einen Kameraden erwischten“, so Conrad weiter. Gesperrt waren unter anderem die Strecken: Kranichfeld – Stausee Hohenfelden, München – Tonndorf und Kreisverkehr – Troistedt. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net Foto: Stefan Eberhardt

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Zu Beginn war es den Feuerwehren noch möglich die Strecken wieder zu beräumen. Später am Abend, mit zunehmender Windstärke, war die Gefahr zu groß, dass während der Einsätze weitere Bäume umstürzen könnten. Foto: Stefan Eberhardt

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht „Die Sicherheit unserer Einsatzkräfte geht einfach vor“, unterstrich Kranichfelds Einsatzleiter Torsten Conrad die Entscheidung. „Wir haben vor Jahren schon mal einen Einsatz gehabt, bei dem weitere Bäume umgefallen waren und fast einen Kameraden erwischten“, so Conrad weiter. Foto: Stefan Eberhardt

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Gesperrt waren unter anderem die Strecken: Kranichfeld – Stausee Hohenfelden, München – Tonndorf und Kreisverkehr – Troistedt. Foto: Stefan Eberhardt

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Das Aufräumen nach den ersten Ausläufern von Sturm Sabine beginnt auch im Weimarer Land. So kreischten bereits am Morgen, nachdem sich das Wetter etwas beruhig hatte, die Kettensägen in der Blankenhainer Innenstadt. Foto: Stefan Eberhardt

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Gegen 9:00 Uhr legte auch die Feuerwehr Tonndorf Hand an, um die Ortsverbindungsstraße zum Bad Berkaer Ortsteil München vom Windbruch zu befreien. Jedoch wurde die Strecke nach der Beräumung nicht wieder freigegeben, da die Gefahr zu groß war, dass weitere Bäume umstürzen. / Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net Foto: Stefan Eberhardt

"Sabine" wütet in Thüringen: Die Bilder der Sturmnacht Jedoch wurde die Strecke nach der Beräumung nicht wieder freigegeben, da die Gefahr zu groß war, dass weitere Bäume umstürzen. Foto: Stefan Eberhardt