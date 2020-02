„Es geht hier um Realpolitik!“ - Das sagt Lieberknecht zum Rückzug

Christine Lieberknecht (CDU) sieht jetzt CDU und Linke in der Pflicht, um zu einer Lösung für Thüringen zu kommen. „Es gibt eine Mehrheit von Linke und CDU. Dann muss man halt springen und zu einer Vereinbarung kommen“, sagt sie. Der Widerspruch zu den Forderungen des Konrad-Adenauer-Hauses mit Blick auf die Unvereinbarkeit sei ihr wohlbekannt, „aber es geht hier um Realpolitik“, macht sie deutlich.

Lieberknecht macht im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich, dass sie sich „aus staatspolitischen Gründen“ nur zum Zerschlagen des „gordischen Knotens“ zur Verfügung gestellt hätte, der nach der verunglückten Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar entstanden ist: Das heißt, ihr Angebot, in die Staatskanzlei zurückzukehren, galt nur für eine Kurzzeit-Variante. Sie hätte sich als Chefin einer technischen Regierung zur Verfügung gestellt, die möglichst schnell eine Neuwahl in Thüringen vorbereitet.

Diese Variante hatte Bodo Ramelow bei den Verhandlungen von Rot-Rot-Grün mit der CDU ins Spiel gebracht, um der CDU eine Brücke zu bauen. Allerdings gebe es auf dem Weg zur Regierungsfähigkeit in Thüringen zwei Positionen, die weit auseinanderliegen, aber beide Berechtigung haben. In den Verhandlungen am Dienstag hatte sich die CDU dafür ausgesprochen, eine komplette Regierung zu installieren und erst nach Aufstellung des Haushalts neu zu wählen. Für diese Option aber, deren Berechtigung sie nicht bestreiten will, steht Lieberknecht nicht zur Verfügung. „Ich habe mich ja nicht gemeldet, um wieder auf längere Zeit Ministerpräsidentin zu werden“, stellt sie klar.

Bodo Ramelow hatte jüngst zunächst vorgeschlagen, sich im ersten Wahlgang von Rot-Rot-Grün sowie einigen Stimmen aus den Reihen der CDU für eine Übergangszeit zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Zuvor war er am 5. Februar am dritten Wahlgang gescheitert, weil CDU und AfD dem FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich ihre Stimmen gegeben hatten. Kemmerich zog nach einem Tag zurück und amtiert derzeit ohne Regierungsmannschaft.

