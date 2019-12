Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glatte Straßen: Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch in Nordthüringen

Der Wintereinbruch sorgte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auch in Nordthüringen für glatte Straßen. Einige Autofahrer erkannten das nicht oder passten ihre Geschwindigkeit den örtlichen Begebenheiten nicht an.

So rutschte in Bischhagen im Eichsfeld Mittwochabend ein Autofahrer beim Abbremsen gegen einen Baum. In Werner im Landkreis Nordhausen stießen zwei Autos zusammen, nachdem ein Autofahrer aufgrund der Straßenglätte in den Gegenverkehr geraten war. Im Stadtgebiet Nordhausen endete die Fahrt für ein Auto im Gleisbett der Straßenbahn.

Alle Beteiligten hatten Glück: Sie blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden aber zum Teil nicht unerheblich beschädigt.

