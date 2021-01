Bald Corona-Tests für Schulabgänger - GEW bezeichnet Präsenzunterricht als "großen Fehler"

Schüler von Abschlussklassen sollen sich in Thüringen bald auf eine Corona-Infektion testen lassen können. "Wir sind zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung dabei, das Testsystem auszuweiten", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Montag. Bisher gebe es die Testmöglichkeiten für Schüler noch nicht. Derzeit sei auch noch offen, wann hier mit genügend Kapazitäten zu rechnen sei. Nach Ministeriumsangaben sind etwa zehn Prozent der rund 247.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen Abschlusskandidaten - also etwa 25.000. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In Thüringen bleiben die Schulen wegen der sich verschärfenden Corona-Pandemie weiter geschlossen. Allerdings dürfen Schüler, die in diesem Jahr einen Schulabschluss machen wollen, für Präsenzunterricht in Prüfungsfächern an die Schulen kommen.

"Es geht nicht darum, den Unterricht voll durchzuziehen, sondern um eine Konzentration auf Prüfungsfächer", erläuterte der Sprecher. Es handele sich um eine Ausnahme im Lockdown. "Wir müssen diese Gratwanderung gehen, wenn wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben wollen, ihre Abschlüsse zu machen." Der Unterricht solle in kleinen Gruppen stattfinden, damit auch im Klassenraum der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden könne.

GEW: Kontaktvermeidung wird konterkariert

Der Landesverband der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte den Präsenzunterricht für Abschlusskandidaten scharf. Die Regelung sei ein großer Fehler, teilte die GEW mit. "Damit wird die Kontaktvermeidung konterkariert", erklärte die Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum.

"Hunderte Schülerinnen und Schüler reisen nun wieder mit dem ÖPNV und treffen dort auf Lehrerinnen und Lehrer, um Klassenarbeiten zu schreiben und sich auf Prüfungen vorzubereiten, für die eine Abmilderungsverordnung geplant ist. Das ist in höchstem Grade unvernünftig und für die Betroffenen gesundheitsgefährdend."

Das könnte Sie auch interessieren: