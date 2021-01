Drei Erfurter Freizeiteinrichtungen stehen vor dem Aus

Wenn es in Punkto Attraktivität einer Stadt als Unternehmensstandort um die so genannten weichen Standortfaktoren geht, haben auch Freizeitmöglichkeiten einen festen Platz im Katalog. Drei aus der Kategorie „besonders attraktiv“ hatten sich in Erfurt in den letzten Jahren angesiedelt. Nun stehen sie wegen des Corona-Stillstands womöglich vor dem baldigen Aus. Die Rede ist vom „Freizeitdreieck“ im Norden der Stadt in der Straße An der Lache - der Kletterhalle „Nordwand“, dem gleich daneben gelegene Kart-Center und dem Trampolin-Park MyJump. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

400.000 Euro hat Fikret Abramow 2017 in Erfurter Kart-Center investiert

Fikret Abramow lächelt gequält. Der 53-Jährige hatte im Juni 2017 sein Kart-Center aus Erfurt-Ost in die alte Industriehalle An der Lache verlegt. 400.000 Euro hat er damals investiert, u.a. 40 neue Karts angeschafft. Der Erfolg gab seiner unternehmerischen Entscheidung zu expandieren recht. „Es lief richtig gut, der Laden war immer voll“, sagt Abramow. Nun schätzt er sein Überlebenschance „vielleicht noch bei zehn Prozent“ ein. Keine Einnahmen mehr seit, ein sechsstelliger Kredit drückt, 10.000 Euro Miete muss er monatlich bezahlen. Dazu Nebenkosten wie Heizung, Strom, Versicherung, Telefon, Internet. Von seinen acht Mitarbeitern hat er sieben in Kurzarbeit geschickt. 17.000 Euro sind an Hilfen geflossen. „Das ist eigentlich nichts“, sagt der Kart-Bahn-Besitzer.

Fikret Abramow (vorne) und Andreas Strobel. Foto: Michael Keller

November und Dezember seien sonst seine umsatzstärksten Monate mit Weihnachtsfeiern, Privatfeiern. Die Vorkasse hat er komplett rückgezahlt. Und im September nochmal 20.000 Euro Kredit aufgenommen. Da hatte er drei Monate hinter sich, wo nochmal etwas Geld in die Kasse kam. „Das hat mich zeitweise gerettet, aber das reicht nur noch eine kleine Weile“, sagt er deprimiert. Noch einen Kredit kriegt er nicht. Man lebe nun vom Vedienst seiner Frau. Wenn er vielleicht im April wieder öffnen darf, ist für ihn die Hauptsaison eigentlich vorbei. „Ich hab geheult, mir eine Depression eingefangen, kann nicht mehr richtig schlafen, grüble ständig, was ich in der Zukunft machen soll“, sagt Abramow. Er weiß es nicht. Er würde sich mit dieser Erfahrung im Nacken nie wieder selbstständig machen, schwört er. Wer Hartz IV beziehe, sei jetzt besser dran als er. Seine letzte Hoffnung: die Impfungen für alle. „Ich setze sehr darauf. Anders wird es nicht gehen, sonst geht alles kaputt“, meint er. Und ergänzt: „Man hätte im November rigoros alles dicht machen müssen“.

Andreas Strobel hat Geburtstag. Kein Grund zum Feiern in diesem Jahr. In doppelter Hinsicht. Die Begegnungsverbote einerseits, die Existenzangst andererseits sind keine Indizien für eine Party. 2014 hatte Strobel seine Kletterhalle eröffnet. „Holprig“ sei er gestartet, ehe es langsam bergauf gegangen sei. Mit den letzten zwei Jahren sei er bis zur Pandemie im März 2020 „recht zufrieden“ gewesen. Der Kalender sei gut gefüllt gewesen mit Firmen-Events, Privatfeiern, Kindergarten- und anderen Nachwuchsveranstaltungen. Und dann das. Lockdown. Alles dicht.

Die Kredite sind längst noch nicht abbezahlt

Fast eine Million Euro hat der 43-Jährige investiert. Die Kredite sind längst noch nicht abbezahlt. Früher hatte er mal bis zu 25 Mitarbeiter. Heute sind noch er selber und sein Kompagnon Philip Bogatzewski übrig geblieben. Die beiden nutzen die Zwangsschließung mit einigen unverdrossenen gleichgesinnten Kletterfreaks, um an der Halle bauliche Verbesserungen vorzunehmen. Was auf ein gewisses Maß an Optimismus schließen lässt, dass es doch irgendwie weitergehen kann.

Doch auch bei Strobel laufen die Kosten gnadenlos weiter. 5000 Euro Hallenmiete, dazu die Nebenkosten. Zu allem Überfluss musste er letzte Woche Ware - Eis, Tiefkühlspeisen, Getränke - wegwerfen, weil sie abgelaufen waren. Nochmal ein paar tausend Nasse. Das gleiche ist übrigens auch seinem Nachbarn Abramow passiert.

Stammkunden kaufen ab und an noch einen Gutschein als Zeichen der Verbundenheit

„Wenn jetzt nicht bald die zugesagte Finanzhilfe vom November und Dezember kommt, schaffen wir es noch maximal bis März. Dann ist Schluss. Insolvenz“, sagt er. Vier Stunden kann der Vater zweier kleiner Töchter maximal schlafen, dann überfällt ihn die Grübelei. Zum Glück hat seine Frau ein Einkommen und auf der hohen Kante ist auch noch etwas. Und es gäbe Stammkunden, die ab und an noch einen Gutschein als Zeichen der Verbundenheit kaufen würden. Ein schwacher Trost. Aber ein Zeichen.

Tina Knaute ist die Betriebsleiterin des Trampolinparks um die Ecke. Seit dem Start im Oktober 2017 war MyJump ein Renner. Immer voll. Nun gähnende Leere in den bunten Garderobenschränken. Von den 18 Mitarbeitern ist keiner vor Ort - Kurzarbeit. Die kurze gute Phase im Sommer, als geöffnet werden durfte - Geschichte. Von den Lockerungen habe man nicht viel gehabt, sagt die 32-Jährige. Was das wirtschaftlich für MyJump in Erfurt bedeutet, ob die Fortführung wegen laufender Kosten bei Null Einnahmen gefährdet ist, darüber schweigt sich MyJump-Chefin Britta Lorenz in Berlin bislang beharrlich aus. An allen sechs Standorten ihres Unternehmens in Deutschland heißt es „Vorübergehend geschlossen“. Noch ist Hoffnung da.

Für Erfurt wäre der coronabedingte Verlust der drei Freizeiteinrichtungen ein herber Verlust. Nicht nur der weichen Standortfaktoren wegen.

