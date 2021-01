Erik Lesser schickt die Staffel beim Biathlon-Weltcup ins Rennen - Horn wird Schlussläufer

Nach den starken Auftritten im Sprint ruhen die Hoffnungen in der Staffel, die am Freitag gelaufen wird, auf Erik Lesser (im Bild) und Arnd Peiffer.

Oberhof. Der Weltcup 2020/21 im Biathlon wird am Freitag mit der Staffel der Herren in Oberhof fortgesetzt. Startläufer Erik Lesser wurde am Mittwoch Vierter und verpasste das Podest nur um drei Sekunden.

"Mal sehen, ob mich der Trainer anruft", sagte Erik Lesser nach Rang vier im Oberhofer Sprintrennen. Tatsächlich hat sich - wenig überraschend - Mark Kirchner bei ihm gemeldet. Der 32-Jährige vom SV Eintracht Frankenhain wird am Freitag im Staffelrennen der Männer für das deutsche Quartett wie schon in den ersten beiden Wettbewerben in diesem Winter als Startläufer antreten. Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Horn komplettieren die Mannschaft.

Trotz der norwegischen Dominanz ist ein Sieg der Skandinavier keineswegs sicher. Beim Staffelrennen in Hochfilzen leis- tete sich Olympiasieger Johannes Thingnes Bö sogar eine Strafrunde, was die Schweden zum Sieg nutzen. Vor der Weltmeisterschaft in einem Monat im slowenischen Pokljuka wird es am 23. Januar beim Weltcup in Antholz für die Staffeln die Generalprobe für den Saisonhöhepunkt geben.

Trotz seiner drei Schießfehler und nur Rang 50 im Sprint erhielt auch Lessers Vereinskollege Philipp Horn wieder das Vertrauen der Trainer. In Hochfilzen hatte er mit einem fehlerfreien Stehendschießen als Schlussläufer den dritten Platz abgesichert.

Biathlon im TV: Staffel der Männer, Freitag, 14.30 Uhr, ARD und Eurosport

