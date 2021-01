Thüringens SPD-Chef Maier: „Wir haben die Schwachen im Blick“

Thüringens SPD-Chef Georg Maier strahlt Zuversicht im Superwahljahr aus. Sozialdemokratische Politik in Thüringen soll in Zukunft stärker vom kommunalen Gedanken geprägt sein. Die Bundestagswahl geht er optimistisch an.

Sie sind 100 Tage und ein bisschen länger SPD-Chef – und haben das im Amt überlebt. Wie fühlt sich das an?

Tatsächlich habe ich mir das jüngst durch den Kopf gehen lassen. Da meine Tochter Martha genauso alt ist, wie ich Landesvorsitzender bin, kann ich mir das gut merken.

Bei der nächsten Landtagswahl sind Sie ein Jahr Parteichef …

… und Martha hat ihren ersten Geburtstag. Der Wahltermin ist ja nun von meinem Geburtstag auf den meiner Tochter verschoben worden. Irgendjemand da oben will offenbar, dass Wahlen mit meinem Leben eng verknüpft sind.

Scheint so. Genug der Ouvertüre. Sie wollen Privilegien für Corona-Geimpfte. Wann hat die SPD eigentlich ihr Herz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verloren und für Familien, die bei der derzeitigen Priorisierung ziemlich spät geimpft würden?

Es geht nicht um Privilegien. Die Frage, ob Geimpfte ihre Grundrechte wieder vollumfänglich zurückbekommen sollen, muss beantwortet werden. Insofern ist die Debatte richtig.

Aber der Zeitpunkt?

Man kann immer diskutieren.

Der Zeitpunkt, zu dem viele Fragen noch nicht geklärt sind, erzeugt doch Unsicherheiten, die nicht sein müssten, oder?

Wenn die Wissenschaft klärt, dass Geimpfte nicht mehr infektiös sind, dann bin ich überzeugt davon, dass Gerichte bald entscheiden werden, dass diesen Menschen die Grundrechte nicht mehr vorenthalten werden dürfen. Dafür muss diese Frage natürlich durch die Wissenschaft zunächst beantwortet werden.

Man könnte einfach warten, bis alle geimpft.

Das fände ich falsch und rechtlich würde das meiner Einschätzung nach nicht funktionieren. Es wird eine Zeit geben, in der es Geimpfte und nicht Geimpfte gibt. Die muss so kurz wie möglich sein, um diese dadurch entstehende Ungerechtigkeit so klein wie möglich zu halten. Also muss schneller geimpft werden.

Machen Sie doch Ihren Einfluss in der Landesregierung dahingehend geltend.

Sie wissen, dass die SPD nicht den Gesundheitsminister stellt. Wir wurden über die Impfstrategie informiert. Dass es da Verbesserungspotenzial gibt, sehen wir. Deshalb haben wir ein Positionspapier verabschiedet, das ja bereits öffentlich ist.

Wie steht es denn um den Zusammenhalt in der Zweckgemeinschaft „R2G“?

Wir stehen in der Verantwortung und sind aufgerufen, nach Kräften gut gemeinsam zu arbeiten.

Klingt schön, aber stimmt das auch? Sie selbst lassen seit Wochen kein gutes Haar an der Arbeit des Ministerpräsidenten.

In der Kommunikation lief nicht alles optimal. Der Vorschlag der 15-Kilometer-Regel war aus unserer Sicht nicht hinreichend genug abgewogen, als Bodo Ramelow damit raus ging. Wenn er diese nicht abgesprochenen Bälle aber öffentlich spielt, müssen wir uns als Koalitionspartner dazu verhalten. Nach außen kommt das dann wie Streit an, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind.

Es war Streit!

Sicher. Und den hat der Ministerpräsident zu verantworten. Er war von uns nicht so gewünscht. Wenn wir uns intern erstmal eine Meinung gebildet hätten, dann wäre das anders gelaufen.

Wie lange ertragen Sie diese Koalition dann noch?

Die Frage stellt sich doch gar nicht. Wir alle stehen gemeinsam unter Druck und in der Verantwortung. Es geht um Leben und Tod. Dass es dann in einer Koalition bei einzelnen Punkten knirscht, ist doch vollkommen normal. Vor allem dann, wenn die Krise solange andauert und sich wahrscheinlich über Jahre ziehen wird. Im Vordergrund steht, dass wir uns um das Problem kümmern.

Ihr Genosse Carsten Schneider wird mit Blick auf Bodo Ramelow deutlicher. Er sagt, man könne so kein Land führen. Wie sehen Sie es?

Das ist erstmal seine Meinung, die ich aber kenne.

Haben Sie eine Meinung dazu?

Ich sage deutlich, dass es kommunikativ äußerst schwierig ist, was Bodo Ramelow derzeit tut. Zumal er mal in dem einen Extrem und dann in dem anderen Extrem unterwegs ist. Die Menschen brauchen aber die Sicherheit, dass wir einen klaren Plan haben. Die geht durch sein Lavieren verloren.

Kann Bodo Ramelow das Land noch führen?

Ja. Er ist Ministerpräsident und hat das Land über die letzten sechs Jahre gut geführt. Ohne die SPD wäre das natürlich nicht so gut gelaufen. In der Koalition haben wir zwar das Problem, dass unsere gute Wirtschafts-, Finanz- und Innenpolitik, die wir in der Regierung verantworten, politisch immer auch auf das Konto des Ministerpräsidenten einzahlt. Aber auch wenn es jetzt gerade anstrengend ist und die Corona-Zahlen nicht so gut sind, bin ich doch überzeugt, dass wir insgesamt und in der Krise viele Dinge gemeinsam richtig und gut gemacht haben.

Sprechen wir mal über die SPD. Wie sollen Sie es denn schaffen, die kriselnde Partei in Thüringen wieder in die Nähe eines zweistelligen Ergebnisses zu führen?

Dafür wird ein geschlossenes Auftreten wesentlich sein. Wolfgang Tiefensee legte dafür in den letzten Jahren die Basis und auf dem Parteitag im September hat man die Geschlossenheit gesehen.

Aber ohne Inhalte geht es nicht.

Die haben wir. Wir bleiben eine eigenständige politische Kraft und, das ist mir wichtig, Volkspartei. Darin sehen wir unseren Auftrag. Für die Menschen da zu sein, die jeden Tag hart arbeiten, die vielleicht wenig verdienen oder alleinerziehend sind. Das ist unsere Klientel und die müssen wir immer im Auge behalten. Wir haben die Schwachen im Blick aber im Unterschied zu gewissen anderen linken Parteien nehmen wir den Leistungsstarken nicht den Antrieb. Das nennt man Solidarität.

Wie kümmern Sie sich konkret um die Schwachen?

Nehmen Sie den von uns eingeforderten Familiengipfel. Wir wollen dafür sorgen, dass die Familien nie wieder, auch nicht in der Krise, aus dem Blick verloren werden. Nehmen Sie ein anderes Beispiel: Was heißt denn in Thüringen Kurzarbeit? Unser Lohnniveau ist doch deutlich niedriger. Da müssen und wollen wir ran. Es muss wieder mehr Tarifbindung geben und die Löhne müssen steigen. Denn Kurzarbeitergeld in Thüringen zu bekommen, das stellt Arbeitnehmer in der Regel finanziell vor deutlich größere Herausforderungen als in Frankfurt am Main.

Thüringen bleibt eben doch die verlängerte Werkbank, …

… die es unter der CDU wurde. Aber: Dass es hierzulande deutlich weniger Produktivität gibt, stimmt einfach nicht. Man kann das nicht nur am Umsatzerlös bemessen. Thüringerinnen und Thüringer sind meines Erachtens sogar fleißiger, als manch andere. Hier wird auf jeden Fall früher als im Westen losgearbeitet.

Reicht das thematisch, um die schwache SPD wieder auf Touren zu bringen?

Ich hab doch nur erstmal formuliert, was einem sofort in den Sinn kommt, wenn wir als SPD Politik definieren. Thüringen strukturiert sich in viele kleine Städte und Dörfer. Wir müssen also die Alltagsprobleme der Menschen anschauen. Ich nenne als Stichworte mal Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Bildung und Gesundheit. Das müssen wir auf dem Land sicherstellen. Weil wir in der Partei-DNA Kommunalpartei sind. In der Kommune erleben die Menschen Politik direkt. Deshalb werde ich die SPD-Politik ganz konkret auf die Alltagssorgen der Menschen ausrichten. In der Vergangenheit wurde im politischen Raum doch viel zu sehr über die abstrakten Themen gesprochen.

Wenn wir über Alltagssorgen reden, …

… dann sind das die Sorgen, die jeden Tag eine Rolle spielen. Für Familien das Thema Bildung, für Ältere die Gesundheit, für alle ist es Mobilität, Daseinsvorsorge und Zusammenhalt beziehungsweise Ehrenamt. Thüringen lebt von seinen aktiven Vereinen, aber auch vom Tourismus. Das sind weiche Themen, aber die sind elementar. Über allem steht die Herausforderung, den demografischen Wandel zu meistern. Da ist die SPD die einzige Partei, die das immer wieder zum Thema macht.

Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel heraus: Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten. Wann kommt denn das dritte beitragsfreie Jahr?

Das hätten wir ja fast schon gehabt, wenn die Krise nicht gekommen wäre. Allerdings habe ich meine Zweifel, ob gerade diese Maßnahme so zielgenau ist, wie wir uns das wünschen.

Konkret?

Entlastet werden dadurch eher stärkere Schultern. Wir müssen uns bei jeder Maßnahme immer vor Augen halten, dass wir das Geld nur einmal ausgeben können und ob es nicht anderswo treffgenauer eingesetzt werden kann, um Schwächeren zu helfen. Deshalb bin ich bei einem weiteren beitragsfreien Kindergartenjahr derzeit zurückhaltend. Wir wissen jetzt schon, dass die bisherige Entlastung eben auch finanziell stärkeren Familien zu Gute kommt.

Sie haben ja jetzt mehrfach betont, wie wichtig der SPD Bildung ist und Verlässlichkeit bei Kindergärten und Schulen. Warum schauen Sie dabei zu, dass das Bildungsministerium seit Wochen an einer Corona-Notbetreuung herumdoktert, die den Namen nicht verdient?

Wir betonen seit Wochen, dass Notbetreuung wirklich Notbetreuung sein muss. Auch wenn uns das als Sozialdemokraten schmerzt, dass Kinder nicht in ihrem gewohnten Umfeld sein können und Bildung erfahren. Kinder erkranken zwar selten, aber sie verbreiten das Virus. Wir hätten das Thema beim Soft-Lockdown angehen müssen. Die Lösung, die das Bildungsministerium gefunden hat, war sehr bequem. Vielleicht zu bequem.

Wir wechseln mal das Thema: Landauf, landab demonstrieren Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Sind das alles verantwortungslose Leugner?

Hier geht es um die Demokratie und den Schutz der Demokratie. Natürlich sind das nicht alles verantwortungslose Leugner, aber viele schon. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sozialdemokratische Innenpolitik in Thüringen haben und unsere Schwerpunkte dort setzen können. Sie müssen ja sehen, die SPD ist eine staatstragende Partei. Wir haben kein Problem mit der Bundeswehr, der Polizei, unserer Fahne oder dem Verfassungsschutz. Wir haben auch kein Problem mit unserer Hymne. Mit all dem hat die Linkspartei ein Problem. Unsere Demokratie ist in der Krise unter Druck und in Gefahr, weil die Rechtspopulisten sich gemein machen mit den Verschwörungstheoretikern und Coronaleugnern.

In Deutschland haben wir das am Reichstag ja deutlich gesehen.

Richtig. Und die AfD hat den Menschen dann den Zuritt ermöglicht, als sie Besucherausweise verteilt hat. Die machen doch gemeinsame Sache. Die AfD ist der parlamentarische Arm dieser demokratiefeindlichen Strömungen.

Also?

Ich bleibe dabei: Die AfD ist demokratiefeindlich und zeigt das jeden Tag. Wer das Parlament angreift, der macht deutlich, was er von unserer Demokratie hält.

Und nun?

Wenn sich diese Partei weiter radikalisiert, dann wird sich die Frage nach dem Parteiverbot irgendwann stellen. Weil die AfD deutlich bedeutender ist als die NPD. Deshalb ist es gut und richtig, dass die AfD in Thüringen vom Verfassungsschutz jetzt als Verdachtsfall eingestuft wurde.

Das Stichwort ist gut, denn der Verfassungsschutzchef soll uns auch beschäftigen. Stephan Kramer will für die SPD in den Bundestag. Ein nicht ganz gewöhnlicher Vorgang, oder?

Die Sache muss man sensibel handhaben. Wir müssen eine Barriere einbauen, dass er im Wahlkampf sein Amt nicht ausübt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise eine Beurlaubung. Da muss eine Trennung rein. Wenn er sich also rechtzeitig beurlauben lässt, das hat er mir gegenüber in Aussicht gestellt, dann ist das für mich eine handhabbare Lösung. Die SPD will sich mit ihrem Personal ja auch profilieren, insofern ist es gut, dass sich profilierte Leute wie Stephan Kramer für ein Mandat im Bundestag bewerben. Oder nehmen Sie Elisabeth Kaiser, die sich binnen kürzester Zeit ein Profil erarbeitet hat in Berlin oder Anne Bressem mit ihrem Bundeswehrhintergrund als junge ostdeutsche Frau – das kann der Partei gut tun und das tut der Thüringer SPD gut.

Spitzen wir es zu: Carsten Schneider, Elisabeth Kaiser, Anne Bressem und Stephan Kramer. Über die Liste würde ja mindestens einer der vier nicht in den Bundestag einziehen.

Wir machen uns doch mit der Listenplatzdebatte so klein. Wir sind selbstbewusst und wollen Direktmandate gewinnen. Und mit einem guten Zweitstimmenergebnis halte ich vier Thüringer SPD-Abgeordnete in Berlin für durchaus realistisch. Oder noch mehr. Über Listenplätze sollten wir nicht streiten.

Schauen wir nochmal auf die anstehende Landtagswahl im September. Die Terminverschiebung bedingt ja, dass der Stabilitätsmechanismus mit der CDU verlängert wird. Was kann bis dahin noch gemeinsam beschlossen werden?

Für uns ist klar, dass die Union im Boot bleiben muss, wenn es darum geht, den Haushalt für 2022 in den Grundzügen aufzustellen. Dabei muss aber feststehen, dass der Haushalt kein Wahlkampfthema wird. Denn Heike Taubert wird einen bitteren Etat aufstellen müssen. Wenn man dann darüber herziehen würde, empfände ich das als eine Gemeinheit.

Stichwort Kommunaler Finanzausgleich?

Das ist ja Wunsch der CDU. Wenn es darum geht, den Kommunen mehr Flexibilität zu verschaffen, dann sind wir mit an Bord.

Ein letztes Thema: Die Arbeiterwohlfahrt in Thüringen steht seit Monaten in den Schlagzeilen. Viele SPD-Mitglieder gehören der Awo an. Wie diskutieren Sie das in der Partei?

Ich nehme das sehr ernst. Denn es steht dem entgegen, dass wir für die Schwachen da sind. Für die SPD ist das extrem kritisch, wenn es solche Selbstbedienungsstrukturen gibt. Mein Ziel ist, dass hier Klarschiff gemacht wird. Die Awo steht uns nahe, deshalb ist mir das wichtig. Es darf nichts vertuscht und nichts verdeckt werden. Das Awo-Thema schadet der SPD bereits, weil es an der Glaubwürdigkeit rührt. Aber ich will auch festhalten: Es sind engagierte Thüringer SPD-Mitglieder, die zur Aufklärung dieser ganzen Strukturen federführend beitragen.

„Hätte, hätte, Fahrradkette“ - die Thüringer Politik und die Corona-Krise

„Politische Pirouetten“ - SPD greift Ramelow frontal an

Corona-Maßnahmen: SPD greift Ramelow frontal an