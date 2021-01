Impf-Hotline bald länger erreichbar - Hausärzte können sich vorrangig impfen lassen

Weimar Ausgerechnet Thüringen, das Flächenland in Deutschland, in dem laut RKI bisher am wenigsten geimpft wurde, hinkt bei der Vergabe von Impfterminen hinterher. Hausärzte sollen nun bald vorrangig geimpft werden.

Thüringer, die Probleme bei der Online-Buchung von Impfterminen haben, sollen sich mit ihren Fragen und Anliegen per Mail unter corona-impfen@kvt.de direkt an die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KV) wenden. Unter der Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 177 sei dies nicht möglich. Bei unserer Zeitung hatten sich Leser gemeldet, denen beim Start des Impfportals Termine in der "Teststraße" in "Musterstadt" zu- gewiesen worden waren. Laut KV könnte dies mit einem Cyberangriff an diesem Tag zusammenhängen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Laut KV ist es derzeit nicht möglich, die Telefonhotline rund um die Uhr zu besetzen. Das gäben weder die personellen Ressourcen noch die zur Verfügung stehenden Impftermine her. Zumindest Montag, Dienstag und Donnerstag sei die Telefonnummer 03643/4950490 aber ab sofort bis 17 Uhr erreichbar.

Der Vorsitzende des Hausärzte-Verbandes, Ulf Zitterbart, hat die vorgezogene Impfung der niedergelassenen Ärzte begrüßt. KV und Gesundheitsministerium hatten sich darauf verständigt, dass Praxisteams, die in der Diagnostik und Behandlung von Corona-Infizierten tätig sind, in die höchste Prioritätsstufe fallen. Dies hatten Ärzteverbände gefordert. Dazu gehören Ärzte mit Infektsprechstunden einschließlich Abstrichen, Pflegeheimbetreuung und Hausbesuchen sowie Bereitschafts- und Rettungsdienste. Termine könnten bereits online vereinbart werden.

Ab Mitte Februar sollen je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes an Sonnabenden zusätzliche Termine in ausgewählten Impfstellen angeboten werden. "Angesichts der Impfstoffknappheit sollte aber immer abgewogen werden, ob eine verfügbare Impfdosis statt an die 35-jährige Ärztin eher an den über-80-jährigen Bewohner eines Altenheimes verimpft wird", sagte Zitterbart.

