Neues Hilfsangebot an Kommunen: Thüringer Aufbaubank und EU begleiten Investitionen

Kindergärten, Schulen oder Spielplätze - der Bedarf an Investitionen in Thüringer Kommunen ist groß. Jetzt können die Rathäuser in Städten und Gemeinden auf die Expertise der Thüringer Aufbaubank setzen. "Bis zu 50 Projekte werden wir in den Kommunen in den kommenden achtzehn Monaten unterstützen", kündigte der Vorstandschef der Bank, Matthias Wierlacher, gestern in Erfurt an.

Er freue sich über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) bei diesen Vorhaben, erklärte Wierlacher bei der digitalen Vertragsunterzeichnung mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.

"Die Städte spielen eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der Klimaziele der EU", ist Fayolle überzeugt. Deshalb freue er sich, gemeinsam mit der Aufbaubank die Kommunen im Freistaat bei ihren Bemühungen zu unterstützen.

Dafür stellt die Europäische Plattform für Investitionsberatung einen Zuschuss von 500.000 Euro bereit. Den nutzt die Thüringer Förderbank zur Unterstützung der Kommunen bei der Anbahnung, Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten, erläutert Wierlacher.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit fünf Kommunen - in Dingelstädt, Gößnitz, Ruhla, Ollendorf und Geratal - starte man nun in eine dauerhafte Lösung, sagte Innen-Staatssekretärin Katharina Schenk. "Wir haben in dieser Pilotphase sehr positive Rückmeldungen von kommunaler Seite erhalten", bestätigte Schenk.

Die Aufbaubank begleitet Investitionen von Beginn an. "Wir erstellen eine Bedarfs- und Machbarkeitsstudie und untersuchen die Wirtschaftlichkeit eines Projektes", sagte Abteilungsleiter Daniel Schmidt. Er sei sich sicher, dass die 50 Projekte schnell gefunden werden, und rechne mit vielen Bewerbern, so Wierlacher.

