Nach dem Übergriff eines zunächst Unbekannten auf ein 13-jähriges Mädchen am Montag in der Ilmtalbahn in Weimar, habe die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln können. Wie die Polizei am Freitag informierte, rücke der Mann, der aus Deutschland stamme, immer mehr in den Focus der Ermittler und sei der Polizei kein Unbekannter.

Seine Tatbeteiligung müsse nun genau verifiziert werden, wozu noch weitere Maßnahmen und Untersuchungen nötig seien. Die Ermittlungen hierzu würden weiter andauern.