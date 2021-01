Erfurt/Wiesbaden. Laut Statistischem Bundesamt hat die Zahl der Todesfälle in Thüringen in der 50. Kalenderwoche etwa 35 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 gelegen.

Sterbefälle in Woche vom 7. bis 13. Dezember in Thüringen deutlich über Durchschnitt

Die Zahl der Todesfälle in Thüringen und auch in Deutschland insgesamt hat in der Woche vom 7. bis 13. Dezember 2020 deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre gelegen. In der 50. Kalenderwoche starben vorläufigen Ergebnissen zufolge in Thüringen mindestens 780 Menschen. Wie aus Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden von Freitag hervorgeht, waren das etwa 35 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. In der Woche im Jahr 2019 lag die Zahl etwa bei rund 580. Im Nachbarbundesland Sachsen waren es in der 50. Kalenderwoche des zu Ende gegangenen Jahres den Angaben nach sogar 88 Prozent beziehungsweise 970 Fälle über dem Durchschnitt der Vorjahre.

Bundesweit 23 Prozent oder 4289 mehr Todesfälle als im Durchschnitt

Deutschlandweit waren in der Dezemberwoche mindestens 22.897 Menschen gestorben - 23 Prozent oder 4289 mehr als im Durchschnitt der Vorjahre. Die Angaben finden sich in einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen, die aktuell bis zur 50. Kalenderwoche zur Verfügung steht.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Todesfälle steige seit Anfang Oktober von Woche zu Woche deutlich an - in der 50. Kalenderwoche seien es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3595 gewesen, 598 Fälle mehr als noch in der Vorwoche. In der 49. Kalenderwoche hatte die Übersterblichkeit 18 Prozent betragen.

Über die Häufigkeit einzelner Todesursachen können die Sterbefallzahlen keine Auskunft geben

Zu überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen könnten auch Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung beitragen, erklärte das Bundesamt. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie könnten zugleich dafür sorgen, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht werden. Über die Häufigkeit einzelner Todesursachen könnten die Sterbefallzahlen keine Auskunft geben.

Corona-Blog: Rekordwert in Saalfeld-Rudolstadt - Schulen gehen mit offenen Fragen in Lockdown