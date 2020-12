Telefonanlage der Eisenacher Stadtverwaltung ausgefallen

Die gesamte Telefonanlage der Stadtverwaltung Eisenach ist ausgefallen – betroffen sind auch die Rufnummern der Feuerwehr und des Gesundheitsamtes in Eisenach. Darüber informierte am Montag die Stadtverwaltung. Das Eisenacher Gesundheitsamt sei weiterhin über das Bürgertelefon des Landesratsamtes Wartburgkreis unter 03695/616161 und per Mail an gesundheitsamt@wartburgkreis.de zu erreichen. Auch die Leitstelle ist weiterhin erreichbar, da diese über eine separate Anlage geschaltet ist.

Um die Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes, der Feuerwehr und des Bürgerbüros abzusichern, wurden Hilfsumleitungen eingerichtet, ebenso bei den Fax-Geräten des Gesundheitsamtes und der Oberbürgermeisterin. Bürger können ihre Anliegen auch über das Kontaktformular auf der Webseite der Stadt an die einzelnen Ämter richten: https://www.eisenach.de/kontakt

An der Behebung des Schadens werde derzeit gearbeitet, es sei jedoch nicht vor heute Nachmittag damit zu rechnen.