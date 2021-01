Tourismus leidet unter Corona: Massive Unterstützung der Politik erforderlich

Der Ausblick im Tourismus ist wegen der Corona-Pandemie ungewiss, der Rückblick fällt traurig aus. Denn gerade das Gastgewerbe hat enorm unter dem Lockdown gelitten. Umso wichtiger sei finanzielle Unterstützung, so Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der SPD-Politiker teilte mit, dass Bund und Land das Thüringer Hotel- und Gastgewerbe 2020 mit knapp 58 Millionen Euro unterstützt haben. "Die Tourismus-Branche befindet sich in einer schwierigen, teilweise existenzbedrohenden Situation." Nicht zuletzt deshalb hätte das Land die Hilfsprogramme für touristische Dienstleister und die Veranstaltungsbranche aufgestockt.

Nach einem guten Start sei für den Tourismus im März mit dem ersten Lockdown der Einbruch gekommen: Im April lag der Rückgang bei den Ankünften bei 94,1 Prozent und bei den Übernachtungen bei 86,7 Prozent. "Die Zahlen zeigen das Ausmaß der Katastrophe, mit der die Touristiker zu kämpfen hatten."

Die Lage verschärft sich mit dem zweiten Lockdown weiter

Die guten Sommermonate wären wichtig, aber kein Ausgleich ge- wesen. Und die Lage würde sich mit dem zweiten Lockdown nochmals erheblich verschärfen. "Deshalb ist massive Unterstützung der Politik erforderlich."

Allerdings können Anträge auf die sogenannte Corona-Novemberhilfe erst ab dem 11. Januar endgültig bearbeitet werden, bisher wurden nur Abschläge gezahlt. Nach Angaben der Thüringer Aufbaubank fehlt noch die nötige Software vom Bund.

Bisher haben rund 4400 Thüringer Unternehmen die Hilfe beantragt. Auffallend sei, dass trotz der Pandemie mehrere Kommunen kräftig in Qualität, Infrastrukturen und Angebote investiert hätten. So wäre nach wie vor eine große Nachfrage nach touristischen Förderprogrammen zu verzeichnen gewesen. Insgesamt 38,7 Millionen Euro wurden an Förderung zugesagt und damit 75,5 Millionen Euro an Investitionen angestoßen. Auch 2021 beabsichtige man, dass hohe Fördernivau zu halten.