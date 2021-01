Unstrut-Hainich-Kreis verzeichnet höchste Todeszahl innerhalb von sieben Tagen in Thüringen

Landkreis In den letzten sieben Tagen sind im Unstrut-Hainich-Kreis mehr Menschen an Corona gestorben als in irgendeinem anderen Landkreis in Thüringen.

Ein Mensch aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wurde im Laufe des Mittwochs als an oder mit Covid verstorben gemeldet - der 16. seit Sonntag. So zeigt es die am Donnerstagmorgen veröffentlichte Statistik der Kreisverwaltung. Seit Pandemiebeginn sind mittlerweile 71 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis an oder mit Corona gestorben sind. Mit 25 Toten in den vergangenen sieben Tagen ist der Unstrut-Hainich-Kreis nach Statistik des Landes Thüringer Spitzenreiter.

Um 25 auf 92 gesunken ist zwischen Montag und Mittwoch die Zahl der Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, die, Stand Donnerstagmorgen, mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten derzeit 9 Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen, drei weniger als am Vortag.

Die Zahl der Covid-Infizierten wird am Donnerstag mit 701 abgegeben, rund 50 mehr als Vortag. Im Laufe des Mittwochs wurden 66 neue Infektionen nachgewiesen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1084 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, das sind rund 150 weniger als am Mittwoch gemeldet wurden. Die 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist leicht auf 268 gesunken.