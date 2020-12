Vier weitere Todesfälle in der Wartburgregion

Wartburgregion. In der Region steigen die Infektionszahlen weiter an. Mit Stand Dienstag gibt es im Wartburgkreis 917 aktive Infektionen. In der Stadt Eisenach sind es 135.

Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum steigt die Zahl der Covid-19-Patienten weiter an. Mit Stand Dienstag, 22. Dezember, 16 Uhr, wurden dort in den beiden Isolierstationen 52 Menschen behandelt. Sieben weitere Patienten mit schweren Symptomen befinden sich auf der Intensivstation. Alle planbaren Operationen sind am Klinikum weitestgehend verschoben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Manchmal würde ich gern die Corona-Leugner einladen, auf den drei Stationen auszuhelfen. Auf Wunsch können sie auch Schutzkleidung bekommen“, reagiert Geschäftsführer Thomas Breidenbach auf Kommentare in sozialen Netzwerken und E-Mails von Corona-Leugnern.

In der Region steigen die Infektionszahlen weiter an. Mit Stand Dienstag, 22. Dezember, 17 Uhr, gibt es im Wartburgkreis 917 aktive Infektionen. In der Stadt Eisenach sind es 135. Die lokalen Schwerpunkte liegen im Südkreis in Bad Salzungen (265 Fälle), Vacha (111) und Geisa (89). Im Nordkreis sind insbesondere Gerstungen (44), Wutha-Farnroda (44), die Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal mit dem Amt Creuzburg (43) und Ruhla/Seebach (40) betroffen.

3497 Menschen in der Wartburgregion – Eisenach und Wartburgkreis zusammen – befinden sich in Quarantäne. Außerdem vermeldet das Gesundheitsamt 21 Todesfälle, vier mehr als am Vortag. Davon entfallen zwölf auf den Wartburgkreis und neun auf die Stadt Eisenach.