Vierjährige kommt bei tragischem Unfall in Gera ums Leben

Gera In Gera ist eine Vierjährige bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zu den Umständen.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf einem schneebedeckten Feld in Gera-Langenberg ein tragisches Unglück, bei welchem ein vierjähriges Kind zu Tode kam. Wie die Polizei am Montag informierte, befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unglückszeitpunkt sowohl das Kind, als auch dessen Eltern sowie weitere Bekannte als Gruppe auf dem Feld, um dort u.a. zu rodeln.

Währenddessen sei ein 25-Jähriger aus der Gruppe mit seinem Auto auf dem Feld gedriftet. Dabei habe der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte gegen das Heck eines stehenden Transporters. Das vierjährige Mädchen, welches auf seinem Schlitten saß, wurde dabei zwischen den zwei Fahrzeugen eingeklemmt.

Trotz sofortigem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Notarzt sei das Mädchen noch an der Unglücksstelle seinen Verletzungen erlegen.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum tragischen Geschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen. Weiterhin kamen Kriseninterventionsteams für alle Anwesenden zum Einsatz.

Aufgrund der anhaltenden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden.