Virus-Mutationen noch nicht in Thüringen nachgewiesen

Keine der derzeit bekannten Mutationen des Sars-CoV-2-Virus (Corona) konnte bisher in Thüringen nachgewiesen werden. Gesucht wird danach am Uniklinikum in Jena. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Wir haben 40 Sequenzen in Thüringen untersucht und konnten noch keine der Varianten entdecken. Da jedoch bisher alle großen europäischen Virus-Linien gefunden wurden, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, zumal die Mutationen aus Großbritannien schon in Leipzig und Halle auftraten“, sagt Klinik-Infektiologe Mathias Pletz. Zudem könnten nicht alle Abstriche auf Erbgutveränderungen untersucht werden.

PCR-Tests, die gezielt neue Virus-Varianten erkennen

Laut Pletz findet fortlaufend eine Entstehung neuer Varianten statt. Zu diesen gehöre auch die sogenannte „Variant of Concern“ aus Südafrika. Auffallend an den Virus-Mutationen sei neben der höheren Übertragbarkeit eine niedrigere Sterblichkeit bei den Erkrankungen. „Die Virulenz nimmt offenbar ab. Das Viren sich so zunehmend an ihren Wirt anpassen, kennen wir auch von den Herpes-Erregern. Dies nachzuweisen, ist aber schwierig, weil auch der medizinische Fortschritt berücksichtigt werden muss“, sagte Pletz. Zur höheren Übertragbarkeit der Mutation aus Großbritannien lägen Erkenntnisse aus dem häuslichen Bereich vor.

Bei der Suche nach Virus-Mutationen arbeiten die Jenaer Klinikforscher eng mit dem Landesamt für Verbraucherschutz zusammen. Gemeinsames Ziel sei der Aufbau einer molekularen Überwachung. Laut Mathias Pletz verfüge man inzwischen über PCR-Tests, die gezielt neue Virus-Varianten erkennen. Diese sollen auch am Jenaer Uniklinikum zum Einsatz kommen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte ebenfalls die Befürchtung geäußert, der Eintrag von Virus-Mutationen aus Großbritannien nach Thüringen sei angesichts des grenzüberschreitenden Lkw- und Warenverkehrs nur eine Frage der Zeit.