Zukunft digitales Lernen? Weg aus der Bildungskrise in Thüringen unklar

Die Idee des Runden Tisches zum Wiedereinstieg in den Schulbetrieb geht auf Kathrin Vitzthum zurück. Mitte Dezember schlug die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bildungsminister Helmut Holter (Linke) vor, sich zwischen den Feiertagen zusammenzusetzen, um die Zeit nach den Winterferien zu planen. Schüler und Eltern, Lehrer, Schulträger und Gewerkschafter sollten gemeinsam über den richtigen Weg aus der Krise beraten. "Mein Vorstoß ist aber leider nicht aufgegriffen worden", sagt Vitzthum unserer Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Mittlerweile hat sich die Lage um einiges verschlimmert. Thüringen ist das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Vitzthum brennt u.a. die künftige Schulorganisation auf den Nägeln. "Ich gehe davon aus, dass wir auch im Februar nicht in die volle Präsenz zurückkehren können", sagt sie.

Laut letztem Kabinettsbeschluss sollen ab 1. Februar die Schulen und Kindergärten in Stufe gelb des ministeriellen Stufenplans schrittweise wieder öffnen. "Die Landesregierung verfolgt die aktuelle Lage und die politische Diskussion und wird zu gegebener Zeit entscheiden, wie es nach Ablauf der jetzt geltenden Regelungen weitergeht", sagt Holter.

Klar ist, um eventuell Klassen zu teilen, braucht man mehr Platz. "Haben wir die Möglichkeit, Räume der kommunalen Schulträger zu nutzen? Was ist beispielsweise mit Museen und Galerien, die über eine vernünftige Infrastruktur verfügen?", fragt Vitzthum deshalb. Er gehe davon aus, dass, wenn überhaupt, zunächst nur Wechselunterricht in festen Gruppen und festen Lehrer in festen Räumen stattfinde, sagt Detlef Klass vom Landkreistag, als ein Vertreter der Schulträger. Weil dann nur die Hälfte der Schüler anwesend sei, dürfte sich das Problem zusätzlicher Räume nicht stellen. "Das hätte auch den Vorteil, dass der Öffentliche Personennahverkehr beim Schülertransport entlastet wird", sagt er. Seine Erwartungen an das Treffen halten sich insgesamt in Grenzen. "Wir machen eine große Runde, in der jeder wieder etwas sagen kann, dann gehen wir auseinander, aber alles bleibt so, wie es ist."

Lehrerverbandschef Rolf Busch ist ähnlich skeptisch. "Ich halte von dem Gremium gar nichts", gibt er zu. "Es ist doch alles besprochen. Es wird nur nicht umgesetzt."

Gewerkschafterin Vitzthum ist optimistischer. "Meine Erwartungshaltung ist, dass wir nicht so viel darüber reden, was nicht geht, sondern darüber, wo wir uns unterstützen können", meint sie. Auch die Probleme der Eltern bei der Kinderbetreuung dürfe man nicht außer Acht lassen.

Zuversichtlich ist auch die Vorsitzende der Landesschülervertretung, Selma Konrad. "Wir wünschen uns realisierbare Ideen seitens des Bildungsministeriums, aber auch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und einen gemeinsamen Kompromiss zu finden", sagt sie.

Am Donnerstag ab 16.30 Uhr schalteten sich alle Beteiligten auf Einladung des Bildungsministers erstmals per Videokonferenz zusammen. Der virtuelle Runde Tisch dauerte bei Redaktionsschluss noch an.

