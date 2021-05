Inzidenz in Thüringen steigt: Saale-Orla-Kreis bundesweiter Corona-Hotspot

Schleiz. Der Saale-Orla-Kreis bleibt die am stärksten von der Pandemie betroffene Region Deutschlands. Das Fallaufkommen kletterte auf 479,4 neu registrierte Fälle je 100.000 Einwohner.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen stabilisiert sich auf hohem Niveau. Nach Daten des Robert Koch-Instituts lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen am Sonntag bei 218 nach 221 am Samstag.

Thüringen war damit erneut das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Thüringen 570 Neuinfektionen registriert. Acht Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Unter den Kreisen war der Saale-Orla-Kreis mit einem Wert von 479 bundesweiter Hotspot. Hohe Infektionszahlen mit Werten um 300 wiesen auch die Stadt Gera und der Kreis Saalfeld-Rudolstadt auf.

Die Gründe für den hohen Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis

