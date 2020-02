Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karambolage auf A9: Ein Schwerverletzter und zweistündige Sperrung

Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A9 ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Vier Autos und ein Lastwagen seien in den Unfall zwischen Lederhose (Landkreis Greiz) und Triptis (Saale-Orla-Kreis) verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Hermsdorf am Freitag. In Fahrtrichtung Berlin blieb die A9 nach Polizeiangaben für zwei Stunden gesperrt.

Donnerstagabend habe ein Autofahrer den vorausfahrenden Lastwagen überholen wollen und dabei beim Wechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen den Sicherheitsabstand unterschätzt, sagte der Polizeisprecher. Das Auto schleuderte über alle drei Fahrstreifen, kollidierte mit einem anderen Auto und verlor dabei ein Vorderrad. Zwei weitere Autos seien dann mit diesem abgerissenen Vorderrad kollidiert.

Nach Polizeiangaben wurden der Unfallverursacher und der Lastwagenfahrer ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher sei schwer verletzt worden, der Lastwagenfahrer nur leicht. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 30.000 Euro.

