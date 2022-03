Erster THW-Transport aus Thüringen mit Hilfsgütern gestartet

Die für die Ukraine gedachten Hilfsgüter sollen nicht mit deutschen Lastwagen über die Grenze gefahren werden, sondern in den Nachbarländern abgeholt werden.

Das THW hatte am Mittwoch mitgeteilt, es habe am Dienstag Logistik-Experten in mehrere Anrainerstaaten der Ukraine geschickt.

Geplant war, dass der Transport am Donnerstagmorgen in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze starten sollte.

Das Technische Hilfswerk belud am Mittwochabend in Erfurt einen Lastwagen mit 5000 Hygiene-Sets, 8 Strom-Aggregaten, 800 Schutzanzügen sowie FFP2-Masken.

Erfurt Es ist der erste staatliche Hilfstransport aus Deutschland, der in Richtung Ukraine auf die Reise geschickt wird.

Der erste Transport des Technischen Hilfswerks (THW) mit Hilfsgütern für die Ukraine ist auf dem Weg zu einer Sammelstelle nach Polen. Der Lastwagen sei am Donnerstag in Erfurt gestartet, teilte das THW am Donnerstag auf Anfrage mit. Es handele sich um den ersten staatlich organisierten Hilfstransport für die Ukraine bundesweit.

In dem Lastwagen befinden sich den Angaben zufolge 5000 Hygiene-Sets, acht Stromaggregate, 800 Schutzanzüge und rund 50 000 OP-Masken. Das Material ist auf 35 Europaletten gestapelt.

Von der Sammelstelle in Polen aus sollen die Hilfsgüter dann in die Ukraine gebracht werden. Diesen Transport übernimmt jedoch nicht das THW. Weitere Hilfslieferungen sollen in Kürze von Bayern und Hessen aus starten.

