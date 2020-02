Apolda. Zum Weiberfasching am Donnerstag geht es auch in Apolda wieder den Krawatten an den Stoff. Das wird ein Spaß.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Krawatten-Termine“ zum Weiberfasching in Apolda

Zum Weiberfasching am Donnerstag ist ein Teil der Damenwelt auch in Apolda wieder auf der Jagd nach diversen Krawatten. So wollen die Frauen des Apoldaer Faschingsclubs (AFC) 11.11 Uhr im Landratsamt auftauchen. Anschließend bewegt sich die fröhliche Schar Richtung Rathaus, wo sie sich mit einer Schere gegen 12 Uhr mutmaßlich am Binder von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand zu schaffen machen wird.

Die nächste Station wird dann die Sparkasse sein, wo es ebenfalls jede Menge Krawattenträger geben dürfte. Auch in der Tiefgarage werden die Mädels einrücken, um den Bluesern ihre Aufwartung zu machen. Bevor am Abend dann die große Weiberfaschingsparty in der Stadthalle steigt, wird ab 13.13 Uhr auf der Hotel-Terrasse gefeiert