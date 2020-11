Absage der Artthuer in Erfurt trifft Künstler und Veranstalter hart

Die Vorbereitungen auf die diesjährige 12. Artthuer, die größte Kunstmesse Mitteldeutschlands, veranstaltet alle zwei Jahre vom Verband Bildender Künstler Thüringen (VBKTh) in der Erfurter Messehalle, waren quasi abgeschlossen. Etwa 150 Künstler wurden im Vorfeld aus den Bewerbern ausgewählt und hatten sich für die Messe präpariert. An 115 Messeständen sollten vom 6. bis 8. November schätzungsweise 4000 Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Zeichnung, Druck- und Computergrafik, Fotografie, Schmuck und Objekte aus Keramik, Glas, Holz, Metall, Textil und mehr gezeigt werden.

Kunstmesse als Verkaufsort und Kontaktbörse

Doch wenige Tage vor dem Start wurde die Artthuer aufgrund der neuen Corona-Verordnung abgesagt – trotz vorliegendem Hygienekonzepts, trotz neuester Klimatechnik in der Halle, trotz Einbahnstraßensystem.

Entsprechend groß ist die Enttäuschung auf allen Seiten. Die Artthuer ist eben nicht nur Verkaufsmesse, sondern auch Informations- und Kontaktbörse für Kunstfreunde und nach dem ersten Lockdown im Frühjahr für viele Künstler die einzige Perspektive, wieder öffentlich wahrgenommen zu werden und Einnahmen über Verkäufe zu erzielen. Und so waren viele Künstler bestrebt, neue Arbeiten für diese Messe zu schaffen und zu präsentieren.

Pflanzendrucke auf Chinapapier von der Greizer Künstlerin Tanja Pohl. Foto: Tanja Pohl

Der Verband versucht kurzfristig auf seiner Homepage, über Facebook und Instagram den Künstlern zumindest eine virtuelle Plattform zu bieten. Doch das ist nicht vergleichbar. Der Künstler brauche sein Publikum und das Original den öffentlichen Raum. Ohne Betrachter finde Kunst nicht statt, betont auch die Grafikerin und Papierkünstlerin Marita Kühn-Leihbecher aus Wünschendorf. Das Internet sollte und kann, wenn man so will, Kunstinteressierte lediglich dazu animieren, das jeweilige Kunstobjekt in natura aufzusuchen.

Zum ersten Mal hätte sich auch die Geraer Produzentengalerie M1 auf der Artthuer präsentieren können. „Man kennt uns zwar mittlerweile in Thüringen, wir hätten aber noch weitere Interessenten nach Gera holen, touristisch Werbung für die Stadt machen können. Schade um die verpasste Gelegenheit“, bedauert der Geraer Maler und Grafiker Sven Schmidt. Er selbst hat für die Messe 24 Arbeiten in der Größe 40 mal 30 Zentimeter geschaffen, zwei weitere mit den Abmaßen 140 mal 100 Zentimeter. Kathrin Buskies aus Gera hat neue Keramiken gebrannt, Glaskünstler Winfried Wunderlich wollte seine neuen Arbeiten zeigen, Bildhauer Volkmar Kühn aus Wünschendorf ließ extra Bronzen gießen, Claudia Katrin Leyh aus Meiningen hat gleichfalls ihre Gießerei förmlich überredet, noch vor der Messe drei neue Bronzen in einer 6er-Auflage zu fertigen.

Die Beispiele aus der besonders vom Lockdown betroffenen Kultur- und Kreativwirtschaft ließen sich fortsetzen. Sie alle suchen nun nach alternativen Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten, für viele geht es um die Existenz.

Das Künstlerpaar Cosima Göpfert und Michael Ernst aus Bechstedtstraß hätte die Stände 7 und 8 mit ihrer Kunst bespielt: Op-Art Wandarbeiten und Konzeptkunst aus Porzellan sowie kinetische Skulpturen und Plastiken aus Stahl auf 16 Quadratmetern Messefläche. Beide Künstler hatten ebenfalls frische Ware für die Artthuer bereitgehalten. Auch der in Jena geborene Künstler Rainer Jacob ist von der Absage betroffen: „Die Hälfte meines geplanten Standes auf der Artthuer war für 'Blind 1’ vorgesehen. Sandstein, präsentiert in einem begehbaren Kubus.“ Er selbst hatte die Skulptur mit verbundenen Augen in den Stein geschlagen, sie verhüllt transportiert und somit selbst noch nicht gesehen. Auch dem Publikum auf der Artthuer wäre nur Anfassen erlaubt gewesen. Tanja Pohl aus Greiz hätte zur Kunstmesse einige ihrer neuen druckgrafischen Blätter gezeigt, die während ihres dreimonatigen Stipendiums „Resilienzen“ entstanden sind: Aus in der Natur gesammelten Materialien, wie Blätter und Blüten, die sie auf Chinapapier druckte, sind zahlreiche Unikate entstanden.

Neue Werke gehen auf aktuelles Zeitgeschehen ein

Marion Schmidt-Werthern aus Eisenach beabsichtigte, auf der Artthuer sowohl große Ölbilder als auch in Mischtechnik entstandene Papierarbeiten zu zeigen. Sie arbeitet mit künstlerischen Mitteln, die es ihr ermöglichen, eine zur Zeit nur schwer darstellbare Wirklichkeit und innere Zustände der Menschen vor allem mit hintergründigem Humor und subtiler Poesie zu interpretieren.

Auch aus dem Kunstwestthüringer e.V. wären einige Positionen auf der Artthuer vertreten gewesen – unter anderem die des Künstlers Reinhard Wand aus Dachrieden. Der Hauptbestandteil seines Messestandes sollten Spiegelobjekte mit grafischen Elementen und Licht sein, verbunden zu einem neuen Ausdrucksmittel, das erst durch Einschalten der Lichtkörper die Darstellung erkennen lässt. Das Ergebnis dieser Lichtinstallation kann nur unmittelbar vor den Arbeiten perfekt betrachtet werden, da Fotografie die Verbindung zwischen Grafik und Beleuchtung nur schlecht wiedergeben kann.

Die Fotografin Nora Klein und die Illustratorin Suse Schweizer wollten einen gemeinsamen Stand bespielen und die Medien Illustration und Fotografie in einem gemeinsamen Werk – ebenfalls ein Unikat für die Artthuer – zusammenfließen lassen. In Form von großformatigen Wandplots sollte die Kombination zweier Medien eine Illusion von Räumlichkeit und Körperlichkeit erzeugen. Auch das findet nun nicht statt.

Falko Bärenwald hat unterdessen die abgesagte Messe mit einer besonderen Kunstaktion in seinem Jenaer Atelier kommentiert – ein „Nothilfezeichen für bedrohte Arten, wie er es nennt: Eine für die Messe gefertigte Filzarbeit hat der Künstler in kleine „Winkelemente“ zerschnitten. „Jeder Atelierbesucher erhält eine kleine unikate Flagge. Als Teil eines großen Ganzen kann jeder damit seine persönliche Haltung zeigen.“

Infos, Bilder und Kontakte unter: www.kunstmesse-thueringen.de/205; www.facebook.com/artthuer