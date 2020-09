Schnaufende Dampfloks und ein „Ferkeltaxi“ in Arnstadt

Das Eisenbahnfest im Arnstädter Lokschuppen zog am Wochenende rund 1300 Besucher an.

Arnstadt. Hunderte Besucher kamen am Wochenende zum diesjährigen Eisenbahnfest in den alten Arnstädter Lokschuppen.

Am Einlass bildete sich eine lange Schlange, was natürlich auch mit den Abstandsregeln und dem ausfüllen der Besucherzettel in Corona-Zeiten zu tun hatte. Aber nicht nur: Das diesjährige Eisenbahnfest des Fördervereins Bahnbetriebswerk Arnstadt lockte an den beiden Wochenendtagen Hunderte Besucher an – vom natürlich schon etwas älteren Semester bis hin zum ganz kleinen Eisenbahnfan. Und die kamen aus der gesamten Region – aus Erfurt und Suhl, aus Jena und Eisenach und natürlich aus dem gesamten Ilm-Kreis. Es war teilweise fast unmöglich, einen Parkplatz in der Nähe des Lokschuppens zu ergattern.